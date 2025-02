Remaniere la vârful Pentagonului. Trump l-a demis pe șeful Statului Major

Preşedintele Donald Trump l-a demis, vineri, pe şeful Statului Major Întrunit, generalul C.Q. Brown, şi a dat afară alţi cinci amirali şi generali, într-o remaniere fără precedent a conducerii militare americane, relatează Reuters.

Totodată, Pentagonul a anunțat eliberarea din funcție a amiralulului Lisa Franchetti, şeful Marinei americane și prima femeie la conducerea unui serviciu militar, respectiv a adjunctului şefului Statului Major al Forţelor Aeriene, precum și a unor judecători din cadrul forțelor armate.

„Vreau să-i mulţumesc generalului Charles 'CQ' Brown pentru cei peste 40 de ani de servicii aduse ţării noastre, inclusiv în calitate de actual preşedinte al Statului Major Întrunit. Este un gentleman rafinat şi un lider remarcabil şi îi doresc un viitor măreţ lui şi familiei sale”, a scris Trump.

Trump a anunțat pe Truth Social că în locul lui Brown îl nominalizează pe generalul locotenent în retragere Dan „Razin” Caine, fost pilot F-16 și director asociat al afacerilor militare la CIA.

Despre succesorul lui Brown, Trump a scris că este un „pilot calificat, expert în securitate naţională, antreprenor de succes, un +războinic+ cu o vastă experienţă în domeniul operaţiunilor speciale", a scris preşedintele american.

Împreună cu şeful său civil, secretarul Pete Hegseth, Dan Caine va trebui „să restabilească pacea prin forţă, să pună America pe primul loc şi să ne reconstruiască armata”, a scris Trump.

Deciziile administrației Trump provoacă convulsii la Pentagon, care se pregătea deja pentru concedieri masive de personal civil, o revizuire dramatică a bugetului şi o schimbare în desfăşurările militare în cadrul noii politici externe „America First” a lui Trump, notează Reuters.

Brown, al doilea ofiţer de culoare care a devenit cel mai important consilier militar al preşedintelui, trebuia să îşi încheie mandatul în septembrie 2027.

O decizie pe placul secretarului apărării

Secretarul Apărării al lui Donald Trump, Pete Hegseth, sugerase într-un podcast înainte de a-şi prelua mandatul că ar trebui să-l concedieze pe generalul Charles Brown şi pe orice alt responsabil militar „implicat în această politică +woke+ de mizerie”

El s-a arătat sceptic cu privire la competențele lui Brown în cadrul unei agende ce include eliminarea iniţiativelor de diversitate, echitate şi incluziune din armată.

În cea mai recentă carte a sa, Hegseth s-a întrebat dacă generalul ar fi obţinut postul dacă nu ar fi fost de culoare.

„S-a datorat culorii pielii? Sau abilităţilor sale? Nu vom şti niciodată... Dar din moment ce el a făcut din cartea rasială una dintre cele mai mari cărţi de vizită ale sale, nu prea contează”, a scris el în cartea ”The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free” (2024).

Brown, fost pilot de vânătoare cu experienţă de comandă în Orientul Mijlociu şi Asia, a povestit despre experienţele sale de discriminare în armată într-un videoclip postat online după uciderea lui George Floyd în 2020, care a declanşat proteste la nivel naţional pentru justiţie rasială.

Brown se afla în călătorie oficială la momentul anunțului lui Trump. Cu câteva ore înainte, pe contul oficial de X, acesta a postat imagini cu el întâlnindu-se cu trupele de la graniţa SUA cu Mexicul, desfăşurate în sprijinul represiunii lui Trump împotriva imigraţiei ilegale.

„Securitatea frontierelor a fost întotdeauna esenţială pentru apărarea patriei noastre. Pe măsură ce navigăm printre provocări de securitate fără precedent... ne vom asigura că trupele noastre de la frontieră au tot ce le trebuie”, a postat Brown.

În timp ce conducerea civilă a Pentagonului se schimbă de la o administraţie la alta, membrii în uniformă ai forţelor armate ale SUA sunt apolitici.

Franchetti a fost prima femeie la comanda Marinei Statelor Unite, după ce a fost nominalizată în 2023 de către preşedintele de atunci Joe Biden, provocând o surpriză la Pentagon.

Oficialii Pentagonului se aşteptau să fie numit amiralul Samuel Paparo, care la acea vreme conducea Marina din regiunea Pacificului. Paparo a fost în schimb promovat la conducerea Comandamentului Indo-Pacific al armatei americane.

În prima sa zi în funcţie, Trump a concediat-o pe amiralul Linda Fagan de la conducerea Pazei de Coastă a SUA. Ea a fost prima femeie comandant.