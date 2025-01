Relația dintre Trump și Musk pare să se răcească. Patronul X nu va face parte din „cel mai mare proiect de infrastructură AI”

Relația dintre Trump și Elon Musk pare să răcească, în contextul în care patronul X nu face parte din noul proiect Stargate.

Stargate este un proiect uriaș în domeniul tehnologiei ce are ca scop să pună SUA pe locul 1 în domeniul inteligenței artificiale.

Compania, înregistrată în Delware și care va începe cu un centru de date în Abilene, Texas își propune ca scop final să genereze peste 100.000 de locuri de muncă și să readucă SUA la gloria de altădată, spune Trump, potrivit The Standard. Elon Musk precizează că SoftBanl a oferit deja 15 miliarde pentru proiect și a promis o investiție de încă 500 de miliarde pentru următorii patru ani.

Cu toate acestea, atunci când Trump a lansat Stargate în cadrul unui eveniment, Elon Musk era singurul care nu era implicat.

Politic vorbind, adaugă publicația citată, este o strategie solidă, având în vedere că Stargate nu va primi finanțare de la guvern. Cei ce sunt familiari cu inițiativa spun că ambițiile nu sunt așa mari în realitate, și că centrele de date vor servi OpenAI, compania care deține ChatGPT. Totuși, prin această mișcare, Trump îl îndepărtează pe cel mai mare susținător al său, Elon Musk.

Stargate este susținut de OpenAI, al cărui director executiv este Sam Altman, compania Oracle, al cărei director este Larry Ellison și Soft Bank, la șefia căreia se află Junichi Miyakawa.

Softbank deține la rândul ei companiile Microsoft, Nvidia și Arm Holdings, ceea ce ar evidenția și mai mult dorința lui Trump de a-l înlocui pe Musk, posibil cu Satya Nadella (CEO-ul Microsof) și Jensen Huang (CEO-ul Nvidia).

Elon Musk vs Sam Altman

Totuși, niciun nume nu a reprezentat o lovitură mai mare decât Sam Altman. Elon Musk a fost co-director al OpenAI atunci când s-a deschis în 2015, despre care spunea că va fi o organizație non-profit, care să ajute la dezvoltarea Inteligenței Artificiale în slujba umanității.

Anul trecut însă, Musk a dat în judecată compania deoarece consideră că firma, cu o valoare estimată de 80 de miliarde de dolari, urmărește acum profitul.

Luni, la ceremonia de inaugurare, când Musk a atras toate privirile cu salutul său asemănător celui nazist, Altman a ales să fie mai discret. De reamintit că cea mai bună tactică de a colabora cu Trump este să nu stai în calea lui.

Marți, Musk a luat în vizor și SoftBank, despre care a declarat pe X că în realitate nu are bani, și că are cu mult sub 10 miliarde de dolari garantate. Despre cele 500 de miliarde de dolari, a spus că este o sumă prea ridicolă să fie luată în serios.

„SoftBank are mai puțin de 10 miliarde de dolari asigurați. Am această informație din surse sigure”, a adăugat Musk într-un post ulterior, fără a oferi dovezi pentru afirmațiile sale.

Miercuri dimineața, Altman a început prin a-i întinde o ramură de măslin lui Musk.

„Îți respect cu adevărat realizările și cred că ești cel mai inspirațional antreprenor al vremurilor noastre”, a scris Altman ca răspuns la postarea lui Musk. Mai târziu, directorul OpenAI a declarat că Musk se înșală în privința capitalului SoftBank.

„Înțeleg că ceea ce este grozav pentru țară nu este întotdeauna ceea ce este optim pentru companiile tale, dar în noul tău rol, sper că vei pune America pe primul loc”, a adăugat Altman.

Ulterior, Elon Musk a distribuit o imagine cu o țeavă fisurată, despre care a spus că este instrumentul de cercetare folosit de OpenAI pentru a găsi cei 500 de miliarde pentru Stargate.

Trump însă nu a observat toate înțepăturile din mediul online. Tot ce a făcut zilele acestea a fost să-i ureze Melaniei „La mulți ani!”. Probabil Trump era conștient de felul în care va ajunge Musk să se comporte, însă a trecut peste, deoarece îl ajută să pară persoana mai matură în situație.