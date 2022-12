Recruții sikh din Infanteria Marină a SUA vor putea purta barbă și turbanul tradițional, potrivit deciziei unui judecător

Un tribunal american a impus infanteriei marine a Statelor Unite să permită recruţilor săi sikh să poarte barbă şi turban, respingând argumentul acestei unităţi de elită care considera că aceasta este dăunător coeziunii grupului.

Armata terestră americană (US Army), US Navy, US Air Force, şi Garda de Coastă permit deja sikhilor să intre în rândurilor lor respectând în acelaşi timp regulile acestei religii monoteiste, care a apărut în secolul al XVI-lea în nord-vestul Indiei, care interzice bărbaţilor să-şi taie părul sau barba şi îi obligă să poarte turban, anunță AFP, citată de Agerpres. Dar USMC, ca răspuns la trei sikhi care au fost supuşi anul trecut testelor pentru înrolare, a refuzat să acorde derogări de la regulile în vigoare în timpul perioadelor de pregătire şi potenţialelor perioade de luptă - deşi cei trei candidaţi îşi pot păstra bărba şi turbanul în alte momente.

Comandamentul a susţinut că recruţii trebuie să fie "privaţi de individualitatea lor" în cadrul unei "transformări psihologice", potrivit sentinţei. Argument respins de o curte de apel de la Washington, care a decis că USMC nu a adus dovezi că o barbă şi un turban ar avea vreo consecinţă asupra securităţii sau bunei desfăşurări a pregătirii. Cu atât mai mult cu cât infanteria marină a Statelor Unite permite bărbaţilor cu anumite probleme ale pielii să nu se bărbierească şi autorizează în general tatuajele.

Ciocnire violentă cu bâte și cărămizi

Pe 14 decembrie, o înregistrare video cu ceea ce pare a fi o ciocnire violentă între trupele indiene și cele chineze la frontiera din Himalaya a apărut online. În imagini se vede cum soldații se bat cu bâte și cărămizi.

Videoclipul, potrivit unui ofițer militar indian în serviciu care are cunoștință despre ciocnirile de la granița dintre China și India, a fost filmat în statul indian muntean Arunachal Pradesh, la linia de control real — granița de facto dintre cele două țări — pe 28 septembrie 2021.

CNN a contactat Ministerul Afacerilor Externe al Chinei pentru a face comentarii cu privire la acest videoclip.

Deși nu este clar cine a filmat sau a postat videoclipul, acesta a început să circule pe rețelele de socializare indiene, la doar câteva ore după ce Ministerul indian al Apărării a confirmat că o încăierare a avut loc la graniță vineri, în sectorul izolat Tawang din nord-estul Indiei. Este primul incident raportat în aproape doi ani.