Proprietarul care a ajuns să locuiască într-o dubă: Chiriașul i-a pus casa pe Airbnb

Un proprietar din Washington, care și-a închiriat casa pentru a-și plăti studiile de pilotaj, susține că a ajuns să trăiască într-o dubă, incapabil să-și evacueze chiriașul care îi datorează o sumă considerabilă de bani. În plus, chiriașul a listat ilegal proprietatea pe Airbnb, complicând și mai mult situația.

Jason Roth, mecanic de aeronave, care și-a cumpărat casa din Seattle în 2016, se află acum în judecată cu chiriașul său, Kareem Hunter.

Potrivit Insider, Roth susține că Hunter îi datorează aproape 50.000 de dolari pentru chiria neplătită în ultimele 9 luni și că a listat ilegal casa pentru închiriere pe Airbnb.

Conform documentelor depuse de Roth la în instanță, cei doi au convenit asupra unei chirii lunare de 4.300 de dolari în martie anul acesta. Cu toate acestea, după ce a plătit doar o parte din chirie pe o singură lună, Hunter a încetat să mai dea banii, potrivit lui Roth.

În ciuda încercărilor de a negocia un plan de plată, Hunter a refuzat să achite restanțele, preferând să închirieze camere din proprietate fără acordul lui Roth.

Roth, acum înghesuit în duba sa, se confruntă cu facturi la utilități, plăți legale și impozite pe proprietate care se acumulează. În același timp, Hunter susține că Roth a refuzat să accepte plata chiriei restante, acuzându-l că a intenționat de la bun început să îl dea în judecată pentru a colecta "asigurarea de evacuare".

Roth: „Trebuie să încetez să mai locuiesc în dubă”

Conflictul dintre Roth și Hunter a ajuns în instanță, iar Roth, într-o situație financiară precară, se bazează pe prietenii săi care strâng bani pentru taxele juridice pe GoFundMe.

Roth a mai spus că nu va putea locui în casă timp de câteva luni după ce un judecător a stabilit o dată de audiere pentru martie anul viitor — după expirarea contractului de închiriere actual.

Acest caz aduce aminte de o situație similară din California, unde un chiriaș Airbnb a reușit să rămână într-o casă timp de 570 de zile, după ce a încetat să mai plătească chiria. În cele din urmă, proprietarul a dat în judecată chiriașul, care a părăsit proprietatea la începutul acestei luni.

În timp ce Roth așteaptă începerea procesului, el rămâne să locuiască în duba sa.

"Am nevoie de casă. Este în regulă că sunt căutat de jurnaliști, dar asta nu îmi aduce niciun beneficiu concret. Am nevoie să-mi recuperez casa. Am nevoie să-mi reiau viața. Trebuie să încetez să trăiesc în dubă", a declarat Roth pentru Insider.