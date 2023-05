Povestea horror a Nataliei, o tânără cu nanism, care și-a terorizat familia adoptivă, la Investigation Discovery

Canalul TV american Investigation Discovery (ID) prezintă începând cu 29 mai un documentar de excepție: „The Curious Case of Natalia Grace”. Este povestea horror a unei o orfane din Ucraina care a fost adoptată în anul 2010 de Michael și Kristine Barnett.

Cazul, devenit celebru în 2010, a revenit recent în lumina reflectoarelor, deoarece canalul TV american Investigation Discovery (ID) i-a dedicat un documentar: „The Curious Case of Natalia Grace”.

Conform publicației americane People, familia Barnett a susținut că Natalia a încercat să le facă rău atât lor, cât și copiilor lor biologici.

Cei doi părinți adoptivi au acuzat-o pe orfană că a încercat să otrăvească cafeaua mamei sale adoptive și să o omoare împingând-o către un gard electric. De asemenea, tânăra este acuzată că a pus pe scări piuneze cu fața în sus, astfel încât membrii familiei să calce pe ele.

„The Curious Case of Natalia Grace” va debuta pe parcursul a trei nopți consecutive pe canalul ID, începând de luni, 29 mai.

Un bărbat, a cărui familie a adoptat un copil cu nanism din Ucraina, despre care familia susține că este un „sociopat adult ”, plânge și dă cu pumni în podea într-un nou trailer documentar, în timp ce țipă că au fost „toți abuzați”, relatează Daily Mail.

„Toți am fost abuzați!"

Michael Barnett, care a fost recent achitat de acuzațiile de neglijență, devine emoționat într-un nou trailer pentru The Curious Case of Natalia Grace, care va fi lansat în trei părți pe Investigation Discovery (ID) începând cu 29 mai.

El poate fi văzut plângând, tremurând de furie și bătând cu pumnii în podea, în timp ce povestește o experiență terifiantă cu fiica sa adoptivă, Natalia Grace Barnett.

„Toți am fost abuzați”, strigă Michael. 'Urăsc asta!'

Michael și soția sa, Kristine Barnett, au adoptat-o ​​pe Natalia pe 26 aprilie 2010, crezând că iau acasă un copil de șase ani. Lucrurile s-au înrăutățit rapid când ea a devenit violentă și părinții adoptivi au bănuit că este adult care se preface că este copil.

„Ea a amenințat că îi va înjunghia pe fiii mei, că le va scoate trupurile afară și îi va îngropa sub verandă”, a spus Michael în trailerul documentarului. „Într-o noapte am deschis ochii și Natalia stătea la picioarele patului cu un cuțit în mână”, a adăugat el. „Pur și simplu nu m-am simțit în siguranță cu Natalia”, a spus Jake, unul din cei trei fii.

Au fost înșelați în privința vârstei

Kristine Barnett a dat asigurări, de-a lungul timpului, că a fost înşelată în privinţa vârstei fetei, care nu avea 6, ci 22 de ani, de fapt, în momentul adopţiei. „Natalia era deja femeie. Avea menstruaţii şi dinţi de adult. Nu a crescut niciodată, deşi copii atinşi de nansim îşi continuă creşterea“, spunea ea.

Părinţii adoptivi au adăugat că au fost ameninţati de Natalia şi, în cele din urmă, s-au mutat iniţial în Canada fără ea, dar i-au plătit chiria unui apartament pentru ca ea să poată trăi singură. Cei doi au fost acuzaţi de neglijare, dar au scăpat, între timp, de aceste acuzații.

„Am crezut că am găsit familia potrivită“, a spus Natalia.

„De fapt, am crezut că am găsit familia potrivită după ce am trecut de la o familie americană la alta“, a mărturisit Natalia la o emisiune televizată. „Am crezut că am găsit familia potrivită pentru mine“.

Cazul a fost comparat cu filmul horror „Orphan“, în care un cuplu adoptă o fetiţă de nouă ani, care este, de fapt, mai bătrână cu 20 de ani şi le ameninţă viaţa.