 Obama compară Casa Albă renovată de Trump cu un restaurant deschis de Saddam Hussein. Replica liderului SUA: „Președinte de doi bani” | adevarul.ro
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Obama compară Casa Albă renovată de Trump cu un restaurant deschis de Saddam Hussein. Replica liderului SUA: „Președinte de doi bani”

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Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat luni, 26 octombrie, după ce fostul lider american Barack Obama a comparat Casa Albă, renovată de Trump, cu un sediu Cheesecake Factory deschis de Saddam Hussein.

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Foto: X @BarackObama

Cheesecake Factory este un lanț american de restaurante și distribuitor de cheesecake-uri cu sediul în Statele Unite.

Obama a revenit sâmbătă, 24 octombrie, pe scena campaniei electorale, în Cleveland, Ohio, pentru a-i susține pe candidații democrați din acest stat înaintea alegerilor intermediare din noiembrie.

„A transformat Casa Albă într-un loc care seamănă cu un Cheesecake Factory deschis de Saddam Hussein”, a glumit Obama, făcând referire la dictatorul irakian, executat în 2006 după invazia Irakului de către SUA.

Întrebat despre afirmaţiile făcute de fostul președinte democrat, Trump l-a numit pe Obama „un preşedinte de doi bani”, scrie Agerpres.

„Să spui că este un Cheesecake Factory arată clar de ce ai fost un preşedinte de doi bani. Oamenii ca Obama ar trece direct pe lângă uşa de la intrare (...) Nu ar observa murdăria şi jegul de pe pereţii care n-au mai fost curăţaţi de ani de zile”, a replicat preşedintele american.

Obama revine în campanie cu atacuri dure la adresa lui Trump

În vârstă de 65 de ani, Obama a criticat în special deciziile actualei administrații, pe care o consideră responsabilă pentru problemele economice cu care se confruntă americanii. Printre reproșurile sale s-a numărat și implicarea Statelor Unite într-un conflict militar pe care l-a descris drept inutil.

„Actualul președinte a ales să ia o serie de decizii proaste. În primul rând, a decis să înceapă un război inutil pe care nimeni nu l-a cerut”, a afirmat Barack Obama.

Acesta i-a îndemnat pe alegători să nu amâne participarea la vot, în condițiile în care votul anticipat este deja disponibil în Ohio.

„Nu amânați, nu vă eschivați de la datorie”, a insistat fostul președinte.

Barack Obama încearcă să mobilizeze electoratul democrat înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, susținând candidații partidului în Ohio și Michigan.

În Ohio, democrații Sherrod Brown și Amy Acton se confruntă cu adversari republicani în curse electorale strânse, în timp ce, la Detroit, Obama va participa la un miting pentru candidatul democrat la Senat Abdul El-Sayed.

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