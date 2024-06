O banda criminală venezueleană deosebit de periculoasă a ajuns în SUA. Cum operează

O bandă criminală deosebit de periculoasă care își are originea în închisorile din Venezuela și care a terorizat ani de-a rândul America Latină este bănuită că operează acum și în SUA, potrivit responsabililor locali și federali, relatează CNN.

SUA suspectează că o serie de infracțiuni și crime aparent fără legătură comise pe teritoriul său au o proveniență comună: gruparea criminală Tren de Aragua care a luat naștere în închisorile venezuelene și care în ultimii ani a început să se răspândească în statele Americii Latine, dar și în America de Nord.

În timp ce amploarea operațiunilor sale nu este cunoscută, crimele atribuite presupușilor membri ai aceste bande i-au îngrijorat pe aleșii americani; mai mult, membri republicani ai Congresului au cerut administrației Biden „să desemneze în mod oficial Tren de Aragua drept organizație criminală transnațională”.

Ani de rândul, gruparea criminală a terorizat țările sud-americane, începând cu Venezuela, țara sa de origine, și continuând cu Bolivia, Columbia, Chile și Peru. Generalul în retragere Óscar Naranjo, fost vicepreședinte al Columbiei și șef al poliției naționale al acestei țări, a declarat pentru CNN că Tren de Aragua este „cea mai perturbatoare organizație criminală care operează în prezent în America Latină, o adevărată provocare pentru regiune”.

Cum a apărut Tren de Aragua

Tren de Aragua și-a luat acest nume între 2013 și 2015, dar și-a început operațiunile cu mai mult timp înainte înainte, potrivit unui raport al Transparency Venezuela. „Își are originea în sindicatele muncitorilor care au lucrat la construcția unui proiect de cale ferată urmând să conecteze centrul-vest al țării, dar care nu a fost niciodată finalizat” nici în statul Aragua, nici în Carabobo.

Potrivit raportului, conducerea grupului a operat din faimoasa închisoare Tocorón, asupra căreia preluaseră controlul. În urma unui raid al responsabililor venezueleni în septembrie anul trecut, au găsit între zidurile închisorii o piscină și mai multe restaurante, alături de arme asupra deținuților, între care puști automate, mitraliere și mii de gloanțe.

Potrivit unui responsabil din cadrul forțelor venezuelene de aplicare a legii, în 2015 „erau deja la apogeu”. În același an, au încheiat o alianță cu Primeiro Comando da Capital, o organizație criminală braziliană. A fost doar o chestiune de timp până când și-au întins tentaculele în toată America de Sud.

În Columbia, Tren de Aragua, alături de o grupare rivală de gherilă cunoscută sub numele de Armata de Eliberare Națională, „operează rețele de trafic sexual în orașul de frontieră Villa del Rosario, departamentul Norte de Santander. Aceste grupări exploatează migranții venezueleni și columbienii strămutați în interiorul țării pentru trafic sexual, profită de vulnerabilitățile economice și îi supun la sclavie pentru datorii", potrivit raportului pe 2023 al Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane din Columbia. Poliția din regiune că mii de persoane au căzut victime ale organizației prin extorcare, trafic de droguri și de persoane, răpiri și crime.

Cum a ajuns în SUA

Acum, Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA și FBI spun că banda s-a stabilit în SUA.

„Au mers pe căile de migrație din America de Sud către alte țări și au înființat grupuri criminale în toată America de Sud pe măsură ce le-au urmat și, din câte se pare, urmează rutele migratorii spre nord, către Statele Unite”, a explicat pentru CNN Britton Boyd, agent special FBI din El Paso,Texas.

Șeful Poliției de Frontieră americane, Jason Owens, care a confirmat mai multe arestări la granița sudică a unor presupuși membri ai Tren de Aragua în ultimul an, a emis un avertisment la începutul lunii aprilie. „Atenție la această bandă. Este cea mai puternică din Venezuela, cunoscută pentru crimă, trafic de droguri, crime sexuale, extorcarei & alte acte violente", a scris Owens pe X.

Tren de Aragua este menționat în peste 70 de cazuri, potrivit documentelor de aplicare a legii sau în plângeri ale procurorilor. Din acest total, Patrula Vamală și de Frontieră din Texas a identificat 58 de persoane în calitate de membri ai bandei între anul 2023 și luna mai anul trecut. Restul apar în plângeri făcute de victime sau în rapoarte de arestare care indică posibila implicare a suspecților în acest grup de crimă organizată.

Atacuri asupra polițiștilor

Poliția din New York spune că Bernardo Raul Castro-Mata, un tânăr de 19 ani din Venezuela, a împușcat doi polițiști săptămâna trecută. Castro-Mata a intrat ilegal în SUA în luna iulie a anului trecut, a declarat pentru CNN un membru al Serviciului de Imigrări și Vamă. Venezueleanul are tatuaje asociate cu Tren de Aragua - pe care documentele judiciare ale unui presupus membru din Georgia le descriu ca fiind coroane cu cinci vârfuri, stele cu cinci vârfuri și lacrimi - a declarat Departamentul de Poliție din New York pentru CNN. Castro-Mata nu a mai fost arestat, dar este suspect în cazul mai multor jafuri în Queens.

Castro-Mata rămâne în arest și a pledat nevinovat la acuzații. Contactați de CNN, avocații săi au refuzat să comenteze.

Trafic de persoane

Dar dintre toate crimele atribuite bandei, inclusiv răpirea și uciderea unui fost ofițer de poliție venezuelean în sudul Floridei în noiembrie 2023, una îndeosebi atrage atenția. La sfârșitul lunii aprilie, Departamentul șerifului din East Baton Rouge a primit un apel la 911 de la o femeie vorbitoare de limbă spaniolă care spunea că este ținută împotriva voinței sale într-o locuință și „forțată să întrețină relații sexuale cu bărbați necunoscuți pentru bani”. Ulterior, femeia le-a spus anchetatorilor că avea o datorie de 30.000 USD la un traficant care a ajutat-o să intre în Statele Unite”.

Oficialii au arestat doi suspecți în acest caz, ambii cetățeni venezueleni, și anume Allbert Herrera Machado, în vârstă de 23 de ani, și Osleidy Vanesa Chourio-Diaz, în vârstă de 26 de ani. Ulterior, agenții au arestat un alt venezuelean, Josmar Jesus Zambrano-Chirinos, 23 de ani, identificat în plângere ca fiind liderul operațiunii de trafic sexual derulată de Tren de Aragua în SUA. Zambrano „opera «ascunzători» folosite pentru traficul de persoane în Louisiana, Texas, Virginia, New Jersey și Florida”, potrivit plângerii penale analizate de CNN. Herrera Machado și Chourio-Diaz nu au fost legați de Tren de Aragua în plângere.

Dacă acuzațiile împotriva suspecților se dovedesc adevărate, asta ar însemna că banda are deja capacitatea de a opera rețele de traficanți în SUA, în același mod în care a procedat în mai multe țări din America de Sud. Provocarea pentru oamenii legii este că este extrem de dificil de estimat câți membri se află deja în SUA. Imigranți venezueleni din Florida și din alte state au declarat pentru CNN este că încep deja să vadă în comunitățile lor același gen de activitate criminală de care au fugit în SUA.

Álvaro Boza, un fost ofițer de poliție venezuelean care trăiește acum în Florida, relatează că a fugit din țara sa în bună parte pentru că banda dobândise o putere foarte mare, de pildă puteau ucide forțele de ordine fără a fi trași la răspundere. Un coleg care a refuzat să coopereze cu banda în statul său natal Aragua a fost împușcat de 50 de ori, spune Boza. „A refuzat și a fost ucis. L-au legat de o motocicletă și l-au târât prin cartierul San Vicente pentru a demonstra ce putere are Tren de Aragua", a povestit el.

În martie, un grup de republicani din Congres, condus de senatorul Marco Rubio din Florida și de colega sa Ana María Salazar, a trimis o scrisoare președintelui Joe Biden, îndemnându-l să ia măsuri prin desemnarea bandei drept „organizație criminală transnațională”.

În scrisoare, legislatorii au subliniat că dacă sunt lăsați liberi „vor declanșa o domnie a terorii fără precedent, oglindind devastarea pe care au provocat-o deja în comunitățile din America Centrală și de Sud, în special în Columbia, Chile, Ecuador și Peru.”