Cei mai apropiați asistenți ai lui Biden, interogați în cazul documentelor secrete

În cadrul anchetei, secretarul de stat american Antony Blinken a fost chestionat, scrie ziarul.

Mai mulți consilieri cheie ai președintelui american Joe Biden au fost chestionați în cadrul unei investigații privind depozitarea documentelor secrete la think tank-ul și casa actualului lider american, faptele datând din perioada în care acesta era vicepreședinte (2008-2016), a relatat The New York Times, citând surse.

Potrivit acestora, în ultimele nouă luni, „ancheta a atins cele mai înalte niveluri” ale Casei Albe și ale diferitelor departamente. Interlocutorii publicației au remarcat că printre cei chestionați de procurorul special Robert Heur s-au numărat consilierul american pentru securitate națională Jake Sullivan și asistentul principal al lui Biden, Steve Richetti. În plus, după cum subliniază ziarul, în cadrul anchetei, secretarul de stat al SUA Antony Blinken, fostul șef de cabinet al Casei Albe, Ron Kline, și reprezentantul permanent al SUA la OSCE, Michael Carpenter, care a condus anterior grupul de reflecție Biden la Universitatea din Pennsylvania, au fost chestionați.

În ianuarie, a devenit cunoscut faptul că un lot de documente secrete a fost găsit în clădirea unui think tank din Washington asociat cu Biden. Faptele datează de pe vremea lui Biden ca vicepreședinte al Statelor Unite. Potrivit Casei Albe, actele au fost descoperite de avocații șefului statului în noiembrie 2022. Documentele se aflau într-un spațiu de birouri pe care Biden l-a folosit din 2017 până în 2019, adică până când și-a anunțat candidatura la președinție. Documente secrete au fost găsite ulterior în casa lui Biden din Wilmington, Delaware.