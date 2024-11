„Nu-ți poți iubi țara doar atunci când câștigi”, spune Joe Biden în primul său discurs după victoria lui Trump

Președintele Joe Biden a ținut primul discurs de la Casa Albă, după victoria lui Donald Trump în alegeri. Declarațiile vin după ce Kamala Harris a recunoscut miercuri că a pierdut alegerile.

Președintele Joe Biden a declarat joi că poporul american merită o tranziție „pașnică și ordonată”, după victoria președintelui ales Donald Trump din această săptămână.

„Timp de peste 200 de ani, America a desfășurat cel mai mare experiment de autoguvernare din istoria lumii. Asta nu este o hiperbolă. Acesta este un fapt. Unde oamenii, oamenii votează și își aleg proprii lideri, și o fac pașnic. Și suntem într-o democrație. Voința poporului prevalează întotdeauna”, a declarat Joe Biden, potrivit CNN.

Biden a adăugat: „Ieri, am vorbit cu președintele ales Trump pentru a-l felicita pentru victoria sa și l-am asigurat că voi îndruma întreaga mea administrație să lucreze cu echipa sa pentru a asigura o tranziție pașnică și ordonată. Asta este ceea ce merită poporul american”.

Biden: Noi acceptăm alegerea pe care a făcut-o țara

Președintele le-a spus americanilor că înțelege că vor exista sentimente diferite cu privire la rezultatul alegerilor de ieri, dar este important să „accepte alegerea făcută de țară”.

„Știu că pentru unii oameni este un moment de victorie, pentru a spune ceva evident. Pentru alții, este un moment de pierdere. Campaniile sunt concursuri, de viziuni concurente. Țara alege una sau alta, noi acceptăm alegerea pe care a făcut-o țara”, a declarat Biden, vorbind din Rose Garden.

„Nu-ți poți iubi țara doar atunci când câștigi”, a adăugat el. „Nu-ți poți iubi aproapele doar atunci când ești de acord. Ceea ce cred că puteți face indiferent pentru cine ați votat este să vă vedeți unii pe alții nu ca adversari, ci ca colegi americani. ”

Președintele Joe Biden a lăudat-o pe vicepreședinta Kamala Harris pentru „adevăratul său caracter” în remarcile făcute după pierderea alegerilor.

„A desfășurat o campanie inspirată și toată lumea a putut să vadă ceva ce am învățat de timpuriu să respect atât de mult, caracterul ei. Are o coloană vertebrală ca o bară de berbec și are un caracter deosebit, un caracter adevărat”, a declarat Biden.