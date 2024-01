Noua listă a asociaților lui Epstein redeschide suspiciunea că finanțistul acuzat de pedofilie vindea informații către Mosad cu ajutorul Prințului Andrew

Lista din dosarul Epstein apărută recent reaprinde suspiciunile potrivit cărora finanțistului condamnat pentru pedofilie lucra pentru Mossad și șantaja elita cu ajutorul informațiilor pe care le-a adunat de la „idiotul util” prințul Andrew, scrie Daily Mail.

Epstein, se arată în documente, s-a întâlnit cu premierul israelian Ehud Barak de cel puțin treizeci și șase de ori.

Fostul prim-ministru al Israelului Ehud Barak a fost identificat în dosarele puse la dispoziția publicului de un judecător american, miercuri seară. El a fost premier din 1991 până în 2001, după ce a servit în IDF timp de 35 de ani, ajungând până la funcția de șef al Statului Major General.

În timp ce el este menționat doar trecător în noile dosare - o victimă a lui Epstein a întrebat dacă i-a făcut vreodată un masaj lui Barak - speculații cu privire la relația lui cu finanțistul existau de multă vreme.

Barak s-a întâlnit cu Epstein de aproximativ 36 de ori și a fost fotografiat intrând în casa sa din Manhattan, cu o eșarfă în jurul feței, în 2016. De asemenea, tinere femei au fost văzute intrând și ieșind din reședință în aceeași zi.

Mai mult, foști spioni israelieni au declarat că traficul sexual internațional făcut de Epstein atrăgea ca un borcan cu miere - obținând material valoros „kompromat” pentru șantajarea elitelor politice și de afaceri.

Prințul Andrew, care apare și el pe noua listă, ar fi fost „idiotul util” al lui Epstein, potrivit unui fost agent de informații, și descris de finanțist drept „trofeul Super Bowl” pentru legăturile sale puternice.

În timpul prieteniei celor doi, Andrew a invitat-o pe Ghislaine Maxwell și pe iubitul său la evenimentele înaltei societăți din Londra - chiar și le-a permis să rămână la moșia Balmoral a Reginei Elisabeta II. La acea vreme, Andrew era trimisul comercial internațional al Regatului Unit, ajutând guvernul să promoveze afacerile în străinătate.

Tatăl iubitei lui Epstein, Robert Maxwell, un magnat media britanic, ar fi fost agent Mossad și ar fi putut asigura legătura dintre Epstein și agenția de informații a Israelului.

La fel ca presupusa spânzurare a lui Epstein în așteptarea procesului, moartea lui Maxwell pe iahtul său - Lady Ghislaine - în largul coastei Spaniei în 1991 a atras suspiciuni ale unui asasinat.

Prințul Andrew - „idiotul util”

„Prințul Andrew nu a fost șantajat, a fost folosit ca un idiot util”, a declarat fostul agent Mossad Ari Ben-Menashe pentru RT International.

Menashe a lucrat pentru Direcția de Informații Militare din Israel din 1977 până în 1987.

Afirmațiile sale au fost susținute de fostul „mentor” al lui Epstein, Steven Hoffenberg, care a susținut că acesta s-a referit la relația sa cu prințul drept „trofeul său Super Bowl”.

Finanțistul s-a întâlnit și cu actualul șef al CIA, William J. Burns, în nenumărate rânduri, în 2014.

Epstein a susținut că deține informații care i-ar putea scoate atât pe Hillary Clinton, cât și pe Donald Trump din alegerile generale din 2016, potrivit fratelui său.

Mark Epstein a declarat miercuri pentru The New York Post: „Iată un citat direct: „Dacă aș spune ceea ce știu despre ambii candidați, ar trebui să se anuleze alegerile. Asta mi-a spus Jeffrey în 2016. ”

Prințul Andrew neagă vehement orice acuzație împotriva lui, iar anul trecut a soluționat un proces civil de 16 milioane de dolari cu victima lui Epstein, Virginia Roberts, fostă Giuffre, care l-a acuzat pe fiul Reginei Elisabeta II de viol.

Deși acordul nu conținea nicio admitere formală a răspunderii sale sau scuze, acesta a spus că a acceptat că Roberts este o „victimă a abuzului” și că regretă prietenia sa cu Epstein.

O prietenă a familiei Maxwell, Laura Goldman, a declarat în continuare că nu crede doar că Robert Maxwell era un spion Mossad, ci că Ghislaine i-a continuat munca.

Jurnalista Julie K. Brown, care a dezvăluit cazul Epstein pentru Miami Herald, a subliniat asemănările ciudate dintre decesele lui Epstein și Maxwell.

Morțile ciudate ale lui Jeffrey Epstein și Robert Maxwell

Epstein a fost găsit mort în celula sa de la Centrul Corecțional Metropolitan din New York, în 2019, după o aparentă sinucidere în timp ce aștepta judecata pentru faptele sale. O sursă a dezvăluit anterior pentru DailyMail că Epstein a alertat gardienii că cineva încerca să-l omoare, cu săptămâni înainte de a muri.

La suspiciuni contribuie și faptul că Epstein și-a luat viața la doar 15 metri de locul în care doi dintre gardienii penitenciarului dormeau și navigau pe internet.

Despre Robert Maxwell s-a spus că s-a înecat în timp ce se afla la bordul iahtului său de lux Lady Ghislaine, în Insulele Canare, în 1991.

La vremea respectivă, magnatul se confrunta cu probleme financiare majore, după ce a sifonat 623 de milioane de dolari din fondurile de pensii ale companiei sale media Mirror Group pentru a încerca să acopere datorii masive.

În ciuda scandalului, el a fost înmormântat ca un erou pe Muntele Măslinilor din Israel. La funeraliile sale au participat foști șefi de informații, prim-ministrul israelian și președintele statului.

În timp ce poliția a exclus suspiciunile cu privire la moartea sa, teoriile despre sinucidere sau chiar despre un potențial asasinat de către Mossad încă persistă.

Legături cu Mosadul prin tatăl lui Ghislaine Maxwell

În cartea „Robert Maxwell, Israel's Superspy: The Life and Murder of a Media Mogul” autorii Gordon Thomas și Martin Dillon sugerează că un conflict între interesele publice ale lui Maxwell și rolul său de „spion” este ceea ce a dus la moartea sa misterioasă.

Ei cred că Maxwell obținea bani de la Mossad pentru a-și recupera pierderile, iar consecințele au fost mortale.

„Nu este imposibil ca Epstein să aibă legături cu [comunitatea de informații israeliene]”, a declarat Julie K. Brown pentru The Times of Israel în timpul unui interviu pentru cartea sa „Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story”.

„Robert Maxwell a avut cu siguranță astfel de legături, iar Epstein a avut o relație strânsă cu Robert Maxwell”, a spus Brown.

La momentul sinuciderii sale, averea lui Epstein era de aproximativ 636 de milioane de dolari, deși a fost dificil de identificat sursele exacte ale bogăției sale, ceea ce a dus la mai multe presupuneri că banii ar fi putut proveni din surse obscure.

După moartea sa, FBI i-a percheziționat casa din Manhattan în valoare de 51 de milioane de dolari și a găsit un depozit de dovezi dintr-un seif, inclusiv diamante și cantități mari de monedă americană.

Nu aveau un mandat pentru a elimina articolele în acel moment, dar când s-au întors să le recupereze, acestea dispăruseră, relata la acea vreme The Telegraph.

Dar chiar și dincolo de Mossad, legăturile lui Epstein cu agențiile de informații de pe teritoriul național au fost puse sub semnul întrebării.

Un raport al Wall Street Journal a scos la iveală întâlniri dintre traficantul sexual și actualul șef al CIA William J. Burns, chiar și după prima sa condamnare pentru acuzații de prostituție, în 2008.

Același raport a identificat întâlniri cu un fost avocat de la Casa Albă, un președinte de colegiu și un membru al unei dinastii bancare mondiale.

Documentele au scos la iveală mai multe întâlniri cu fiecare, chiar și după ce acesta a fost în închisoare și a fost înregistrat ca infractor sexual pentru o infracțiune în care era implicată o adolescentă.

Ehud Barak, fotografiat când intra în casa lui Epstein

Numele lui Ehud a apărut în documentele dezvăluite miercuri o singură dată, în timpul unei depoziții a acuzatoarei Johanna Sjoberg, care a răspuns doar pentru a confirma că nu l-a întâlnit niciodată pe fostul lider israelian.

DailyMail a pus anterior la îndoială afirmațiile lui Ehud că nu s-a întâlnit niciodată cu Epstein în preajma femeilor, după ce a obținut fotografii care îl înfățișau intrând în casa finanțistului din New York, în aceeași zi cu un grup de femei.

Politicianul căsătorit și-a ascuns fața cu un fular când a intrat în clădire, dând vina ulterior pe frig pentru ținuta sa bizară.

Casa în care a intrat Ehud Barak era făcută practic cadou lui Epstein de către magnatul Victoria's Secret, Leslie Wexner. Acesta i-a dat-o finanțistului pentru doar 1 dolar.

Wexner s-a numărat printre mai multe nume care apar pe noua listă de asociați, care îi include și pe Bill Clinton și Donald Trump.