Noi dezvăluiri despre cum s-a radicalizat în secret autorul atacului terorist din New Orleans: „Nu vreau să credeți că am vrut să vă cruț”

Noi detalii din înregistrări, interviuri și date publice dezvăluie nemulțumirea crescândă a autorului atacului terorist din New Orleans, Louisiana, față de societatea americană, precum și o radicalizare în raport cu ceea părea inițial doar adoptarea unei versiuni ceva mai conservatoare a islamului, relatează New York Times.

„Am vrut să înregistrez acest mesaj pentru familia mea. Voiam să știți că m-am alăturat ISIS la începutul acestui an. Să nu credeți că am vrut să vă cruț”, se arătă în clipul realizat de Shamsud-Din Jabbar în toiul nopții pe când conducea spre New Orleans.

Au fost printre ultimele cuvinte ale sale înainte de a intra cu camioneta sa închiriată în mulțimea adunată de Anul Nou pe Strada din New Orleans, omorând 14 oameni înainte de a fi ucis într-un schimb de focuri cu poliția.

Actul său de violență a dezvăluit o radicalizare secretă care i-a năucit pe cunoscuți, ce cunoșteau un altfel de om: un veteran al armatei decorat, care câștiga odată 120.000 de dolari pe an ca „specialist senior în soluții” axate pe guvern și servicii publice la firma internațională de contabilitate Deloitte.

După atac, anchetatorii au încercat să deslușească motivele care l-au împins pe bărbat să comită aceste crime brutale.

Investigația s-a axat pe ce a făcut Shamsud-Din Jabbar în ultimul an, când s-a izolat de cunoscuți, mutându-se într-un cartier musulman la nord de Houston, într-o locuință container sărăcăcioasă.

Chiar dacă era înconjurat de credincioși, într-o comunitate situată la câțiva pași de o moschee, el a rămas un străin, au spus mai mulți vecini.

S-a retras în casa lui, ținând vizitatorii departe și limitând contactul cu vecinii. Un vecin și-a amintit că, la un moment dat, Jabbar și-a lăsat barba lungă și apoi și-a tuns-o.

Mai mulți locuitori au spus că nu l-au văzut niciodată la rugăciune la cea mai apropiată moschee, iar purtătorul de cuvânt al uneia mai îndepărtate a spus, de asemenea, că nu-și amintește să fi venit la vreo slujbă.

„Nu l-am văzut niciodată aici închinându-se, iar eu sunt în această comunitate din 2008”, a spus un rezident, Taha Mohamed.

Jabbar nu a discutat despre credințele sale religioase cei din jur, au spus vecinii săi, chiar dacă a postat ocazional înregistrări audio prin care arăta susținere față de o interpretare conservatoare a islamului.

O inspectare a locuinței sale a oferit indicii că ducea o viață dublă. În curtea lui, bărbatul, care lucrase ani de-a rândul în domeniul imobiliar și al tehnologiei informației, avea indicatoare imobiliare. Înăuntru, un laptop stătea pe o unitate performantă cu două monitoare, iar un raft de cărți conținea atât Coranul, cât și un volum despre creștinism.

Anchetatorii au găsit mai multe obiecte de rău augur pe care Jabbar le-a lăsat în urmă, inclusiv materiale care puteau fi folosite pentru a improviza un dispozitiv exploziv: acetonă, sticle de acid sulfuric și pungi etichetate ca nitrat de potasiu.

Armata i-a dat un sens în viață

La casa cu trei dormitoare din Beaumont, Texas, unde a copilărit Jabbar, membrii familiei s-au adunat săptămâna aceasta și s-au uitat prin fotografiile vechi care îl arătau zâmbind în diverse etape ale vieții și la absolvire.

Jabbar a avut ceea ce părea a fi o educație relativ obișnuită, a spus Abdur Rahim Jabbar IV, un frate vitreg în vârstă de 24 de ani. Îi plăcea școala și avea note bune.

Tatăl lui Jabbar a crescut creștin, dar ulterior s-a îndreptat către islam, schimbându-și numele de familie din Young în Jabbar și dând și unora dintre copiii săi nume arabe. Totuși, mulți membri ai familiei, care sunt afro-americani, au continuat să frecventeze o biserică baptistă locală.

O rudă a autorului atacului terorist din New Orelans, care nu a vrut ca numele ei să fie publicat de teamă să nu fie atrasă în caz, a spus că Jabbar și unii dintre frații săi, care s-au convertit de asemenea la islam, au trăit în mare parte vieți seculare. „Nu cred că am auzit vreodată rostit cuvântul Allah”, și-a amintit ea.

Mama lui Jabbar, care a rămas creștină, s-a mutat cu Shamsud-Din și ceilalți copii ai cuplului în zona Houston după divorț.

La facultate îi plăceau atât de mult petrecerile și alcoolul, a spus fratele său vitreg, încât asta i-a afectat studiile și în cele din urmă l-au costat o bursă.

În 2007, s-a alăturat Armatei SUA, lucrând atât în ​​resurse umane, cât și în tehnologia informației; a ajuns la gradul de sergent major, fiind trimis în Afganistan și câștigând o medalie pentru meritele sale în Războiul global împotriva terorismului. Armata l-a prezentat într-o postare din 2013 pe Facebook. Acolo, mama lui a răspuns cu un comentariu, exprimându-și mândria.

Jabbar le-a spus membrilor familiei că este recunoscător pentru timpul petrecut în armată. I-a oferit un scop, a spus fratele său vitreg. „I-a dat disciplină. L-a ancorat”.

După opt ani de serviciu, a urmat studii la Universitatea de Stat din Georgia. Oamenii care l-au cunoscut nu au văzut semne de extremism religios, deși cel puțin un prieten a descris un interes din ce în ce mai mare pentru credința musulmană.

Divorțuri și probleme financiare

Odată cu despărțirile, au venit pensia alimentară și întreținerea pentru cele două fiice ale sale, acum în vârstă de 20 și 15 ani, precum și fiul său mai mic.

Casa implicată în dosarul său de divorț se confruntă cu executarea silită, a raportat el în 2022, cu 27.000 de dolari în plăți întârziate datorate ipotecii.

Până la finalizarea divorțului, în 2022, avea slujba la Deloitte, dar părea să plătească peste un sfert din salariul său lunar pentru întreținerea copiilor.

Al treilea divorț a fost în special conflictual, fosta lui soție solicitând instanței să-i ordone lui Jabbar să înceteze cu apelurile telefonice amenințătoare sau să-l oprească nu-i facă rău ei sau fiului lor.

În ultimul an, unora din familia sa li s-a părut că a început să se comporte haotic. O fostă soție și noul soț s-au mutat pentru a-i limita contactul cu copiii, pe măsură ce comportamentul lui devenea imprevizibil, aparent influențat de părerile sale religioase, a spus soțul.

După izbucnirea războiului din Orientul Mijloci, în toamna lui 2023, Jabbar părea afectat de măcelul pe care îl vedea la știri și pe rețelele de socializare, a spus fratele său vitreg, Abdur Jabbar.

„A spus că a era genocid de ambele părți, inuman”, a spus el. „Era lipsit de sens.”

În ultimul an, Jabbar a început să-și lase barba să crească, dar unii membri ai familiei au crezut că doar vrea să-și schimbe înfățișarea sau să arate ca un bărbat tradițional musulman.

Într-una din înregistrările despre învățăturile islamice, el avertiza că muzica are puterea de a atrage oamenii să facă „lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a interzis”, precum alcoolul, marijuana, vulgaritatea și crima.

Înregistrarea continuă sugerând o legătură între lansarea „Get Rich or Die Tryin'”, un album rap al lui 50 Cent, și o serie de crime în cartierul său.

„Și vocea lui Satana care se răspândește printre adepții profetului Mahomed – pacea fie asupra lui – este un semn al sfârșitului timpurilor”, a spus el într-un mesaj de la începutul anului trecut.

Nasser Weddady, un expert în extremism islamic, a spus că opiniile conținute în înregistrările SoundCloud au arătat o înclinație puritană, dar nu ar putea fi neapărat asociate cu interpretare violentă a credinței în sine.

Întrebarea este, a spus el, „cum de a trecut de la blamarea musulmanilor, pentru că s-au îndepărtat de la calea cea dreaptă, la uciderea nemusulmanilor?”

Abdur Jabbar a spus că, atunci când a vorbit cu fratele său vitreg în urmă cu două săptămâni, acesta nu a menționat niciun plan de a merge la New Orleans.

La slujba sa de la Deloitte, a lăsat un mesaj că își ia o pauză din motive personale.

„Vă rugăm să vă așteptați la o întârziere a răspunsului în acest timp. Dacă problema este sensibilă la timp, vă rog să mă sunați sau să îmi scrieți.”

În primul său videoclip, el s-a referit la „animozități” cu familia sa, dar că a decis să nu-și ducă la îndeplinire planul de a le face rău. Anchetatorii au spus că acest lucru a fost motivat de preocuparea că știrile despre un atac asupra familiei lui va pune în umbră „războiul dintre credincioși și necredincioși”.

Un oficial american care a revizuit unele dintre filmările lui Jabbar a spus că el „promite bayat” Statului Islamic, un termen arab care se referă la jurământul de loialitate pe care adepții ISIS ar trebui să-l rostească pentru a-și semnala loialitatea față de grup.

Fratele lui Jabbar a spus că nu a urmărit videoclipurile adresate familiei.

„Este greu de crezut – este o nebunie”, a spus el. „Nu este el.”

„Vor să știe de ce a făcut asta”, a spus tânărul Jabbar după interogatoriul FBI. „Nu le-am putut da un răspuns. Nu este fratele pe care îl cunosc.”