Momentul în care ucigașul din California este împiedicat să comită încă un masacru. Imagini dramatice VIDEO

Brandon Tsay, în vârstă de 26 de ani, a fost aclamat ca un erou pentru că i-a smuls arma de foc bărbatului înarmat acuzat că a ucis 11 persoane și a rănit altele într-un salon de dans din sudul Californiei.

O înregistrare video cu un bărbat care îl dezarmează pe presupusul atacator din Monterey Park îl arată pe acesta îndepărtând pistolul și prevenind, potențial, un alt carnagiu la un al doilea salon de dans, la câteva minute după ce bărbatul înarmat a ucis 11 persoane și a rănit cel puțin alte nouă în primul loc, potrivit nbcnews.com.

Brandon Tsay, în vârstă de 26 de ani, a fost aclamat ca un erou pentru că l-a dezarmat pe atacatorul din Monterey Park într-un salon de dans din Alhambra, California.

O înregistrare video înfiorătoare obținută în exclusivitate de NBC News i-a surprins pe bărbați luptându-se în ceea ce pare a fi un hol gol din sala de dans.

Un bărbat înarmat, îmbrăcat în haine închise la culoare și cu o pălărie, iese din imagine și, aproximativ 30 de secunde mai târziu, este văzut luptându-se cu Tsay în timp ce cei doi se luptă pentru armă. Urmează îmbrâncelile, iar Tsay reușește să-i ia arma bărbatului.

Arma a fost descrisă ca fiind un "pistol de asalt semiautomat".

Bărbatul îl lovește apoi pe Tsay cu pumnul în cap în timp ce acesta ține arma. Bărbații continuă să se lupte înainte ca Tsay să îl împingă pe bărbat. Bărbatul continuă să ajungă la armă înainte de a renunța și de a ieși din cameră.

Tsay îl arată apoi cu degetul pe bărbat și iese pentru scurt timp din câmpul vizual al camerei înainte de a reveni, cu arma în mâna dreaptă și folosind un telefon mobil cu cealaltă.

Întregul calvar a durat aproximativ 4 minute.

"A fost un moment în care chiar am înghețat, pentru că eram, aveam convingerea că voi muri, ca și cum viața mea se sfârșea aici, chiar în acel moment", a declarat Tsay pentru Lester Holt de la NBC News.

"Dar s-a întâmplat ceva uimitor, de fapt un miracol. A început să încerce să își pregătească arma pentru a putea trage în toată lumea, dar apoi mi-am dat seama că acesta era momentul să îl dezarmez. Aș putea face ceva aici care i-ar putea proteja pe toți și, eventual, m-aș putea salva pe mine însumi".

Tsay a spus că bărbatul înarmat, care a fost identificat între timp ca fiind Huu Can Tran, în vârstă de 72 de ani - a intrat și arăta ca și cum ar fi avut intenția de a continua violența.

"Când a intrat, nu a spus nimic", a spus el. "Fața lui era foarte stoică. Expresiile sale erau mai ales în ochii lui - se uita în jur încercând să găsească oameni, încercând să cerceteze zona pentru alte persoane."

Motivul împușcăturilor în masă de sâmbătă seară este neclar. Oficiali ai forțelor de ordine au declarat luni că pare să fie personal.

Mai multe surse din cadrul forțelor de ordine familiarizate cu ancheta au declarat că probele adunate până acum par să excludă terorismul sau o crimă motivată de ură.

Tsay a declarat pentru emisiunea "Good Morning America" de la ABC News, mai devreme luni, că majoritatea clienților plecaseră în momentul în care atacatorul a ajuns la Lai Lai Ballroom & Studio, la aproximativ 3 km de Star Ballroom Dance Studio din Monterey Park, unde a comis atacul mortal cu aproximativ 20 de minute mai devreme, au declarat autoritățile.

Tsay este programator de calculatoare și lucrează la sala de dans câteva nopți pe săptămână, fiind a treia generație din familia sa care o administrează, potrivit The New York Times.

Sala de dans găzduia o "petrecere de dans social" pentru Anul Nou Lunar când Tsay "a auzit sunetul ușii din față care se închidea scârțâind și a fost urmat instantaneu de sunetul unui obiect metalic care se ciocnea ca și cum s-ar fi frecat", a declarat el pentru "Good Morning America".

Tsay a spus că nu l-a recunoscut pe trăgător și l-a descris pentru ABC News ca fiind "cineva pe care nu l-am mai văzut niciodată".

Șeriful comitatului Los Angeles, Robert Luna, a declarat duminică că arma recuperată la sala de dans din Alhambra era un "pistol de asalt semiautomat" cu un încărcător extins de mare capacitate atașat.

"Ne-am zbătut în hol, încercând să îndepărtăm pistolul unul de celălalt", a declarat Tsay pentru ABC News. "Mă lovea peste față, mă lovea în ceafă. Încercam să-mi folosesc coatele pentru a separa arma de el, creând o oarecare distanță."

Odată ce Tsay a obținut în cele din urmă controlul asupra armei, a fost nevoit să amenințe că îl va împușca pe bărbat înainte ca acesta să fugă, a declarat el pentru ABC News: "În cele din urmă, la un moment dat, am reușit să îndepărtez pistolul de el, să-l împing la o parte, să creez o anumită distanță, să îndrept pistolul spre el, să-l intimidez, să strig la el și să-i spun: "Pleacă naibii de aici". O să trag! Pleacă! Pleacă!". Și în acest moment, am crezut că va fugi, dar el stătea acolo și se gândea dacă să lupte sau să fugă. Chiar am crezut că va trebui să îl împușc dacă vine spre mine".

Trăgătorul s-a întors apoi și a fugit înapoi la furgoneta sa albă, a declarat Tsay, adăugând că "a sunat imediat la poliție", deoarece încă ținea arma în mână.

Trăgătorul a murit mai târziu, duminică, în urma unei răni de glonț autoprovocate, după o vânătoare de oameni care s-a încheiat la aproximativ 50 de kilometri distanță. Motivul atacului din sala de dans rămâne necunoscut, a declarat Luna reporterilor duminică seara.

Primarul din Monterey Park, Henry Lo, a declarat pentru NBC News că este posibil ca bărbatul înarmat să o fi avut ca țintă pe fosta sa soție cu ocazia Anului Nou Lunar.