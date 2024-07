„Legendele nu mor”. Cum fac bani republicanii de pe urma tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump

Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump a generat o adevărată frenezie a mărfurilor online care îl prezintă pe candidatul republican imediat după ce a fost împușcat, alături de mesaje precum "Legends never die" (Legendele nu mor), sau "Bulletproof" (Antiglonț), relatează Reuters.

Cu prețuri cuprinse între 9 dolari (41 de lei) și 11 dolari (50 de lei), tricourile inscripționate cu imagini în care Trump are dâre de sânge pe față și pumnii ridicați în aer au devenit virale pe site-urile de cumpărături online.

La doar câteva ore după tentativa de asasinat, mai multe companii și vânzători independenți s-au grăbit să profite de situație și să creeze sloganuri și mărfuri cu candidatul republican la prezidențiale.

"(Vânzările) mi-au depășit așteptările. Nu mă așteptam ca Trump să aibă atât de mulți fani", a declarat Zhong Jiachi, un comerciant de îmbrăcăminte de pe Douyin, o aplicație chineză, care a reușit să vândă aproximativ 40 de astfel de tricouri în doar 24 de ore.

Li Jinwwei, un alt comerciant din chinez, a declarat presei din Hong Kong că are nevoie de doar "jumătate de minut" pentru a produce un tricou cu Trump.

"Am pus tricourile pe Taobao imediat ce am văzut știrile despre împușcături, deși nici măcar nu le imprimaserăm, iar întrei ore am avut peste 2.000 de comenzi, atât în China, cât și în SUA", a declarat acesta.

În 2023, fotografia făcută lui Trump după ce a fost reținut de poliție a fost transformată rapid în tricouri, pahare, căni, postere, dar și alte mărfuri.

Sâmbătă, susținătorii acestuia au fost cuceriți rapid de imaginea republicanului, făcută imediat după ce un tânăr de 20 de ani a tras asupra sa de pe un acoperiș. Fostul președinte american participa la un miting electoral în Pennsylvania, un stat-cheie în alegerile prezidențiale din noiembrie, când a fost împușcat.