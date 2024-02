Imagini de coșmar într-un spital din Texas. O mașină a pătruns în sala de urgențe: un mort și 5 răniți VIDEO

Au fost imagini de coșmar într-un spital din Texas, după ce o mașină a pătruns în sala de urgențe. Imediat după impact pacienţi fug îngroziţi pentru a-și salva viaţa. În urma incidentului șocant, şoferul a murit, şi alte 5 persoane au fost rănite.

Șoferul a murit și cel puțin 5 persoane au fost rănite după ce un vehicul a intrat într-un spital de urgență din Texas, potrivit autorităților, anunță CNN.

Un șofer a murit și cel puțin cinci persoane au fost rănite când un vehicul s-a izbit marți seară de camera de urgență a unui centru medical din Austin, Texas, a declarat medicul șef al unității.

Accidentul „nu pare să fie un act intenționat", a precizat poliția orașului pe rețelele de socializare, citând informații preliminare. „Nu există nicio amenințare pentru publicul larg".

„Am auzit țipete și am văzut fumul”

Stephen Hughes se afla la centrul medical St. David's North Austin Medical Center și aștepta ca soția sa să iasă din operație când a auzit o bubuitură puternică, apoi și-a dat seama că un vehicul s-a izbit de clădire.

„La început am crezut că a fost o explozie", a declarat el pentru CNN. „Apoi am auzit țipete și am văzut fumul care venea de la intrarea la Urgențe".

Oamenii au alergat prin holul camerei de urgență în timp ce anvelopele vehiculului se învârteau cu un sunet strident, arată o înregistrare video a incidentului. Zona a fost imediat evacuată, iar personalul spitalului a început rapid să se ocupe de răniți, a declarat Hughes.

Patru răniți, printre care și un copil

O persoană aflată în mașină a fost scoasă și i s-a aplicat manevre de resuscitare. La scurt timp însă a murit la fața locului, a declarat Thayer Smith, de la Departamentul de pompieri din Austin. Era șoferul, a declarat medicul șef al spitalului, Peter DeYoung.

Patru victime - inclusiv un adult și un copil în stare critică - au fost transportate la alte spitale, au declarat oficialii Serviciilor medicale de urgență din Austin-Travis County. „Copilul avea răni care îi puneau viața în pericol Un pacient a fost internat la spitalul St. David's”, a precizat DeYoung.

Opt pacienți ai spitalului care nu au fost răniți în accident au fost transferați la alte unități medicale, a precizat DeYoung. Oficialii Austin-Travis County EMS au declarat ulterior într-o postare pe Facebook că cel puțin 11 persoane au fost rănite în urma accidentului.

Pagubele suferite la clădire au fost minore, a spus DeYoung, dar spitalul a acceptat doar internări la camera de urgență marți seară, întrucât ambulanțele au fost direcționate către alte unități.