Foști alegători ai lui Trump se întorc împotriva lui în campanii usturătoare în state cheie: „Este un infractor”

Gruparea republicană opusă lui Donald Trump lansează o nouă campanie publicitară în state cheie, subliniind unii dintre alegătorii fostului președinte care s-au întors împotriva lui, relatează Huff Post.

„Este un infractor”, spune o femeie prezentată ca Beth, care a votat pentru Trump de două ori, într-unul dintre spoturile realizate de Votanți Republicani contra Trump.

Trump candidează nu pentru democrație, ci pentru a scăpa de închisoare, continuă ea, declarând că va vota pentru vicepreședintele Kamala Harris.

Organizația a anunțat că cheltuiește 3,5 milioane de dolari pentru ca cele cinci videoclipuri de 30 de secunde să apară pe platformele de streaming din Pennsylvania, Michigan și Wisconsin, trei state în care s-ar putea decide rezultatul alegerilor din noiembrie.

Grupul va amplasa 69 de panouri publicitare în aceste state, cu imagini ale foștilor alegători ai lui Trump care spun: „NU VOTEZ PENTRU TRUMP”.

Sarah Longwell, directorul executiv al Votanți Republicani contra Trump, a declarat într-un comunicat de presă că fostul președinte american se așteaptă fie votat masiv în alegeri.

„Dar acum simte presiunea alegătorilor care au îngrijorări reale cu privire la vârsta lui, istoricul lui infracțional și comportamentul său antidemocratic”, a spus ea. „Chiar și pentru cei care l-au susținut în trecut, aceste vulnerabilități sunt reale – și sunt alarmante. Le reamintim alegătorilor că există o alegere mai bună și că nu putem juca cu democrația americană prin reîntoarcerea lui Trump la Casa Albă.”

Organizația a solicitat mărturii video de la foști alegători ai lui Trump care doresc să explice lumii de ce nu îl vor sprijini pe acesta în cursa pentru Casa Albă.

Kamala Harris șterge din avansul lui Donald Trump

Din șase sondaje realizate la nivel național, publicate marți și miercuri, Trump era în urma lui Harris în patru și conducea în două. Harris era în față cu 4 puncte procentuale într-un sondaj Civiqs, trei într-un sondaj Leger, două într-un sondaj YouGov și un punct într-un sondaj Ispos. Trump, pe de altă parte, avea un avantaj de 2 puncte într-un sondaj McLaughlin și un avantaj de 2,6 puncte într-un sondaj ActiVote.

Chiar dacă cea mai recentă medie națională a Cook Political Report, care a fost publicată miercuri, a arătat că Trump are un avans de 1,3%, a arătat, de asemenea, că Harris a reușit să înjumătățească avantajul lui Trump, reducându-l de la 2,7% pe care fostul președinte îl avea în fața lui Biden.

Sondajul Leger, din care a reieșit un avantaj de 3% a arătat-o ​​pe Harris cu cea mai mare marjă de până acum atunci când au fost luați în considerare alți candidați. Vicepreședintele îl devansa pe Trump cu 7 puncte, cu un sprijin de 48% față de 41%, iar candidatul independent Robert F. Kennedy Jr. conduce lista celorlalți candidații la 5%. Aceasta a marcat o scădere semnificativă a numărului de alegători care spun că ar sprijini un candidat terț, de la 12% în iunie la 5% în iulie. Sondajul Leger a fost realizat între 26 și 28 iulie în rândul a 1.002 de persoane și are o marjă de eroare de plus sau minus 3,1 puncte procentuale.

Sondajul Civiqs, care a arătat că Trump este în urma lui Harris cu 4 puncte, a arătat că-aceasta are un sprijin puternic în rândul alegătorilor între 18 și 49 de ani, în timp ce Trump s-a descurcat mai bine în rândul celor cu vârsta de 50 de ani și mai mult. Harris a avut un rating de favorabilitate mai mare decât Trump și partenerul său de candidatură, senatorul de Ohio JD Vance, 43% exprimând o opinie favorabilă vicepreședintelui, 42% lui Trump și 34% lui Vance.

Sondajul a mai indicat că majoritatea democraților s-au bucurat că Biden a părăsit cursa prezidențială și că, în general, jumătate dintre americani cred că Harris are șanse mai mari să-l învingă pe Trump. Cu toate acestea, mai mulți alegători, 45%, au prezis că Trump va câștiga, comparativ cu 42% care se așteptau ca Harris să câștige. Sondajul Civiqs a fost realizat în perioada 27 iulie – 30 iulie în rândul a 1.123 de alegători înregistrați și are o marjă de eroare de plus sau minus 3 puncte procentuale.