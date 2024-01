Familia unui militar american, extrasă din Fâșia Gaza într-o operațiune secretă

Membri ai familiei unui militar american au fost extrași din Fâșia Gaza în cadrul unei operațiuni secrete coordonată de SUA, Israel, Egipt și alții, potrivit unui oficial american care a făcut dezvăluirea pentru Associated Press.

Este singura operațiune cunoscută prin care cetățeni americani și membri apropiați ai familiilor acestora au fost salvați de la declanșarea luptelor terestre și bombardamentelor aeriene israeliene în Gaza .

Zahra Sckak, în vârstă de 44 de ani, a fost scoasă din Fâșia Gaza în ajunul Anului Nou, împreună cu cumnatul ei, Farid Sukaik – care este cetățean american – a declarat un oficial american pentru Associated Press. Acesta a confirmat salvarea sub rezerva anonimatului, extragerea fiind păstrată sub tăcere din motive de securitate.

Soțul lui Sckak, Abedalla Sckak, a fost împușcat la începutul războiului, în timp ce familia fugea dintr-o clădire lovită de un atac aerian. A murit câteva zile mai târziu. Unul dintre cei trei fii ai săi americani, Ragi A. Sckak, în vârstă de 24 de ani, slijește ca infanterist în armata SUA.

Armata israeliană și oficiali locali israelieni au participat la extragere, a declarat oficialul american pentru AP.

„Statele Unite au jucat doar un rol de legătură și coordonare între familia Sckak și guvernele Israelului și Egiptului”, a precizat oficialul.

Un membru al familiei și avocați din SUA care lucrează în numele familiei au spus că cei doi erau blocați într-o clădire înconjurată de combatanți, cu puțină sau niciun fel de hrană și având la dispoziție doar apă din canalizare.

Operațiunea de la sol, despre care nu au fost furnizate imediat detalii, a avut loc în urma unor apeluri ample din partea familiei lui Sckak și a grupurilor din SUA care au cerut ajutor membrilor Congresului și administrației Biden.

Departamentul de stat al SUA a declarat că aproximativ 300 de cetățeni americani, rezidenți legali permanenți și membrii familiei lor apropiate rămân în Gaza, expuși riscurilor de a fi uciși, dar și de a muri de foame și sete în teritoriul asediat.