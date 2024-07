EXCLUSIV. Românca martoră la tentativa de asasinat a lui Trump: ”Inițial am crezut că cineva trage în mulțime”

Plecată din România de mică, Irina Bucur este acum jurnalistă în America și a fost martor la tentativa de asasinat a lui Donald Trump. Într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul”, Irina a vorbit despre acele momente teribile și despre originile sale românești.

Născută la București, Irina Bucur a plecat cu părinții săi în America în anul 2000. A crescut în Pittsburgh, iar în prezent locuiește în Butler County, adică acolo unde Donald Trump a fost ținta unei tentative de asasinat în timp ce se adresa mulțumii de pe scenă.

Din mai 2023, Irina Bucur lucrează ca jurnalistă pentru cotidianul The Butler Eagle, unul dintre cele mai vechi ziare din Pennsylvania, fondat în 1903.

În 2021, Irina a absolvit Universitatea Chatham, fiind licențiată în Comunicare și Studii Media.

În ziua teribilului incident, Irina Bucur fusese acreditată ca jurnalist și se afla în tribune, aproape de locul de unde vorbea Donald Trump.

Un glonț l-a atins pe politicianul republican în lobul urechii. Serviciile de Securitate l-au scos de urgență de pe scenă. Donald Trump s-a întors ușor spre dreapta pentru a putea citi un grafic despre imigranții ilegali, și exact acel gest i-a salvat viața.

Ați participat ca jurnalistă la mitingul electoral din Butler. Cât de aproape erați de fostul președinte Donald Trump și care au fost primele reacții când ați auzit împușcăturile?

Aveam un reporter și un fotograf în zona rezervată pentru media. Eu eram în mulțime pentru a intervieva oamenii și pentru a culege reacții. Când s-au auzit împușcăturile, nu am văzut inițial ce s-a întâmplat. M-am aplecat la pământ și inițial am crezut că cineva trage în mulțime. I-am trimis un mesaj editorului meu, spunându-i că cineva trage. În acele momente, am auzit o femeie spunând o rugăciune. O mamă le-a spus copiilor să se întindă la pământ. Când s-au oprit împușcăturile, unii oameni s-au ridicat și au început să părăsească zona chiar înainte ca evacuarea să înceapă oficial.

Ce moment v-a impresionat cel mai mult după ce s-a tras asupra președintelui Trump?

În timp ce oamenii erau evacuați de Secret Service de la locul tentativei de asasinat, am vorbit cu spectatori care fuseseră aproape de podium. Unii mi-au spus că au văzut pe cineva pe un acoperiș, în timp ce alții spuneau că au văzut pe cineva fugind cu un steag american. Starea de confuzie era evidentă.

Am văzut un om care pleca din tribune cu tricoul plin de sânge. Mi-a spus că e doctor pensionar, că era primul lui miting politic și că a făcut imediat manevre de resuscitare asupra victimei rănite fatal și care era aproape de el. Victima fusese împușcată în cap. Iar victima era Corey Comperatore, fost șef al Brigăzii de Pompieri Buffalo, care și-a protejat fiica și soția în momentul împușcăturilor.

”Susținătorii lui Trump, și mai determinați în a îl vota”

Cum credeți că va schimba dinamica alegerilor prezidențiale tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump?

Nu cred că sunt calificată ca reporter local să răspunde la întrebarea dumneavoastră, însă vă pot spune că susținătorii lui Trump cu care am vorbit după tentativa de asasinat s-au arătat și mai determinați în a îl vota la alegerile din noiembrie.

Cum s-a născut pasiunea dumneavoastră pentru jurnalism?

Inițial plănuiam să studiez psihologia și nu jurnalismul când am început studiile la Chatham University în Pittsburgh. Însă după ce am fost la câteva cursuri de comunicare, m-am îndrăgosit de storytelling spus prin diferite mijloace de comunicare. Pentru mine, jurnalismul plasează jurnalistul în comunitate. Jurnalismul este o profesie foarte centrată pe oameni și de o importanță vitală pentru comunitățile mici care nu au acces la multe știri.

Cred că faptul că provin dintr-o familie de imigranți m-a ajutat să îmi dezvolt pasiunea pentru scris și storytelling. Nu mă consider în întregime americancă sau româncă în sensul cultural, așa că am fost mereu conștientă de atitudinile și practicile culturale divergente.

Cred că este esențial să ai o atenție multiculturală în jurnalism, în special în peisajul media ce evoluează atât de repede. Sunt recunoscătoare că sunt reporter local.

Aveți origini românești. Ne puteți da mai multe detalii în acest sens? Din ce zonă a României este originară familia dumneavoastră?

M-am născut la București și am emigrat cu familia mea în Statele Unite în anul 2000. Rudele paterne sunt din București, în timp ce rudele din partea mamei sunt din Ploiești. Am de asemenea rude în Transilvania. Deși am crescut în Statele Unite, mă consider foarte norocoasă că am putut să îmi vizitez țara natală în copilărie și că am putut petrece câteva luni în România după absolvire.