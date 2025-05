DOGE dezvoltă un software pentru concedieri masive în administrația SUA: „Instrumentul va permite agențiilor să elimine un număr uriaș de angajați”

Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), coordonat de miliardarul Elon Musk, lucrează la dezvoltarea unui software menit să accelereze concedierile din aparatul federal american. Președintele american Donald Trump și consilierul său superior Elon Musk intenționează să reducă drastic numărul de angajați.

Potrivit unor surse apropiate situației citate de Reuters, noul program va accelera considerabil procesul de reducere a personalului guvernamental. Multe agenții federale pregătesc planuri de restructurare care vizează zeci de mii de angajați.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, peste 260.000 de funcționari au părăsit sistemul – fie prin concediere, fie prin pensionare anticipată sau plecări voluntare, arată o analiză Reuters.

Proiectul tehnologic are la bază o versiune modernizată a unui program mai vechi al Pentagonului, cunoscut sub numele de AutoRIF – acronim pentru „Reducerea forței de muncă”. Sub coordonarea DOGE, dezvoltatorii Biroului de Management al Personalului (OPM) au creat o versiune web mai bună, capabilă să stabilească ținte de concediere mult mai rapid decât actualul proces manual, birocratic și consumator de resurse.

Noua versiune, redenumită „Instrument de remodelare a forței de muncă”, este pregătită pentru testare, iar introducerea ei în agenții ar putea începe în următoarele săptămâni, potrivit surselor citate. Lansarea oficială este programată să coincidă cu retragerea lui Musk din fruntea DOGE, pentru a se dedica mai mult celorlalte companii pe care le conduce, printre care și Tesla.

DOGE susține că, până în prezent, a generat economii de peste 160 de miliarde de dolari prin reduceri de personal și optimizarea contractelor, fără a oferi însă detalii tehnice privind metodele utilizate.

„Instrumentul va permite agențiilor să elimine un număr uriaș de angajați federali, dacă funcționează”, a explicat profesorul de drept Nick Bednar, de la Universitatea din Minnesota. El a subliniat că tranziția către un proces digital va continua și după plecarea lui Musk: „Ceea ce a început DOGE va continua fără Elon Musk”.