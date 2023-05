De ce a scurs analistul de informații Jack Teixeira documente secrete de la Pentagon

Jack Teixeira, membrul Gărzii Naționale suspectat de scurgerea documentelor secrete cu privire la războiul din Ucraina, se pregătea pentru ceea ce el preconiza că va fi un „război rasial” violent, potrivit Washington Post.

Teixeira, în vârstă de 21 de ani, membru al Gărzii Naționale Aeriene din Massachusetts, a fost arestat luna trecută în legătură cu scurgerea a zeci de documente ultrasecrete ale Pentagonului despre războiul din Ucraina și alte probleme de securitate națională.

Washington Post a relatat că a descoperit opiniile sale rasiste și suspiciunile față de guvern prin intervievarea mai multor prieteni apropiați ai acestuia și examinarea unor înregistrări video și conversații nedezvăluite anterior.

„A folosit termenul «război rasial» de câteva ori”, a dezvăluit, sub rezerva anonimatului, pentru WP un prieten apropiat al lui Teixeira.

„S-a autointitulat rasist de mai multe ori. Aș spune că era mândru de asta”, a spus acesta.

Teixeira, care se considera un creștin ortodox, cu viziuni politice conservatoare, părea să se pregătească pentru o luptă violentă împotriva adversarilor percepuți, între care persoane de culoare, liberali, evrei, homosexuali și persoane transsexuale, a relatat publicația americană, preluată de Insider.

În documentele judiciare s-a dezvăluit că acesta avea un mic arsenal de arme în dormitorul său, vorbea despre împușcături în masă și avea un istoric de amenințări violente și "rasiste".

De asemenea, Teixeira le-a spus prietenilor că era îngrijorat de ceea ce urma să se întâmple atunci când protestele Black Lives Matter se vor răspândi în Statele Unite în 2020.

„Îi era teamă că vor viza persoanele albe. Îmi repetase de mai multe ori că el consideră că trebuie să fie pregătiți pentru o revoluție”, a declarat prietenul său pentru WP.

În ciuda faptului că împărtășea documente clasificate online pe un server Discord, Teixeira nu se considera totuși un avertizor, au declarat prietenii săi, potrivit Post.

În schimb, el a acționat pe baza unei suspiciuni profunde față de guvern și a vrut ca cei din grupul său „să fie pregătiți pentru lucrurile pe care le-ar putea face guvernul, consolidându-le ideea că guvernul îi minte", a declarat prietenul său apropiat, care era și membru al grupului.

The Pentagon leak suspect Jack Teixeira was preparing for what he envisioned would be a violent "race war," according to The Washington Post.

Analiza mesajelor postate online a revelat gândire conspiraționistă și concepții rasiste inclusiv despre evrei și musulmani.

„Avea destul de multe convingeri conspiraționiste. Îmi amintesc că a vorbit de mai multe ori despre incidente precum cele de la Waco, respectiv Ruby Ridge (când executarea unor mandate de arestare/percheziție autorităților federale s-a transformat într-un asediu- n.red) și despre modul în care guvernul își ucide propriul popor."

Teixeira s-a alăturat Gărzii Naționale Aeriene în septembrie 2019 și a primit autorizația de securitate „Top Secret” în 2021, fapt care i-a permis să aibă acces la documentele clasificate scurse online, potrivit plângerii penale.

El riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare.