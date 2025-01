Cunoscut istoric american anunță probleme serioase pentru noul locatar de la Casa Albă. „Trump este un om mic, Musk este un om mare"

Timothy Snyder spune că cel mai bogat om din lume este posibil să exercite o influență incomodă asupra Casei Albe.

Timothy David Snyder, istoric american de origine engleză specializat în istoria Europei Centrale și de Est, a Uniunii Sovietice și a Holocaustului se așteaptă ca viitoarea locație a lui Trump, Casa Albă, să fie scena unei discordanțe incomode și dăunătoare între președintele ales și cel mai puternic aliat al său, cel mai bogat om din lume, scrie theguardian.com.

„Cred că îl supraestimăm pe Trump și îl subestimăm pe Musk”, a spus Snyder. „Oamenii nu se pot abține să nu creadă că Trump are bani, dar el nu are. El nu a avut niciodată bani cu adevărat. Nici măcar nu a pretins vreodată că ar avea bani. Toată ideea lui este că trebuie să crezi că are bani. Dar el nu a fost niciodată capabil să-și plătească propriile datorii. Nu a fost niciodată capabil să își finanțeze propriile campanii. Musk, cu o sumă de bani nesemnificativă pentru el, a fost capabil să finanțeze campania lui Trump, în esență.”

În calitate de proprietar al unor întreprinderi precum Tesla, SpaceX și X (platforma de social media cunoscută anterior sub numele de Twitter), Musk a vărsat milioane de dolari pentru a-l sprijini pe Trump în campania sa electorală prezidențială împotriva candidatului democrat, actualul vicepreședinte, Kamala Harris.

Se spune că Musk a avut o influență cheie în desemnarea de către Trump a senatorului de Ohio JD Vance ca vicepreședinte ales.

De la victoria lui Trump din noiembrie, de la Mar-a-Lago din Florida la Notre Dame din Paris, Musk a fost constant alături de Trump, câștigând porecla satirică de „primul prieten”, dar și o numire alături de investitorul în biotehnologie Vivek Ramaswamy pentru a conduce împreună „departamentul de eficiență guvernamentală” sau „Doge”, un grup însărcinat cu îndeplinirea promisiunii de campanie extrem de ambițioase a lui Trump de a reduce cu trilioane de dolari cheltuielile federale.

Luând în considerare cazurile de influență aparentă a lui Musk asupra lui Trump, în timp ce președintele ales s-a luptat să controleze republicanii din Congres - un partid indisciplinat deja divizat cu privire la modul de a continua finanțarea guvernului pe care doresc, de asemenea, să îl desființeze - Snyder a spus: „Toate amenințările pe care Trump le va lansa acum – ”Voi da în judecată oameni, voi da în judecată oameni” - Musk va plăti pentru asta, nu Trump. Și când Trump va avea nevoie de bani pentru orice, îl va întreba pe Musk. Dacă Trump nu rupe relația chiar acum, el va fi în acest fel de relație dependentă pentru restul drumului, pentru că te obișnuiești ca oamenii să-ți dea bani ... și cred că dacă ai fi un prieten al lui Trump, ai fi îngrijorat.”

Punctul de vedere al lui Trump cu privire la Rusia a fost un subiect controversat încă de când a intrat în politica prezidențială în 2015. A câștigat Casa Albă în 2016 cu interferența Rusiei în favoarea sa apoi a petrecut doi ani în care legăturile sale cu Moscova au fost investigate de consilierul special Robert Mueller. El a fost criticat pe scară largă în timpul mandatului pentru că părea să se supună lui Vladimir Putin.

În lumina unor astfel de preocupări, Snyder - a cărui carte din 2018 The Road to Unfreedom a fost în mare parte despre Trump și Rusia - a discutat despre un nume pentru viitoarea, a doua administrație Trump, pe care l-a inventat recent.

„Așa că m-am gândit la această poziție de dependență”, a spus Snyder. „Aveam de gând să o numesc Muskotrumpovia, pentru că eu cred că Musk este o persoană mai importantă, dar Trumpomuskovia a avut un inel mai frumos la ea. Și, de asemenea, am vrut Muskovia pentru că am vrut ca ideea de Rusia să fie acolo în fundal, pentru că o mulțime de mâini inteligente Rusia spun acest lucru tot timpul: acest lucru este un fel de ca anii 1990 în Rusia. Avem un președinte bătrân, bogat, dar nu foarte bogat, Boris Elțîn, înconjurat de oligarhi mai tineri, mai activi, mai ambițioși. Acesta este genul de scenariu în care se află America”.