„Cum poți pleca când ai câștigat alegerile?” Noi detalii despre refuzul lui Donald Trump de a-și accepta înfrângerea

Fostul președinte american Donald Trump le-a spus în repetate rânduri consilierilor săi, în zilele alegerilor prezidențiale din 2020, că mai de grabă va rămâne în Casa Albă decât să-l lase pe Joe Biden să preia conducerea, potrivit unui raport obținut de CNN dintr-o carte a reporterului New York Times, Maggie Haberman care urmează să apară.

„Pur și simplu nu voi pleca”, i-a spus Trump unui consilier, potrivit lui Haberman.

„Nu plecăm niciodată”, i-a spus Trump altuia. „Cum poți pleca când ai câștigat alegerile?”

Insistența lui Trump de a refuza să părăsească Casa Albă, care nu a fost raportată anterior, a scos la iveală noi detalii din perioada post-electorală haotică în care intransigența lui Trump de a-și accepta înfrângerea și de a accepta numeroasele încercări de a răsturna rezultatul alegerilor au dus la evenimentele din 6 ianuarie 2021; atacul asupra Capitoliului Statelor Unite ale Americii de către insurgenții pro-Trump.

Cartea lui Haberman, „Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America”, va fi lansată pe 4 octombrie.

Dezvăluirile din carte vin în timp ce anchetatorii de la Casa Albă și Departamentul de Justiție cercetează refuzul lui Trump de a ceda puterea după alegerile din 2020. Comisia selecționată a Casei Albe care investighează atacul din 6 ianuarie plănuiește mai multe audieri și întocmirea unui raport final în această toamnă. Anchetatorii federali le-au trimis recent mai multor foști consilieri ai lui Trump citații pentru a se prezenta în instanță.

Haberman, un analist politic CNN, a scris despre Trump pentru New York Times încă de la campania sa prezidențială din 2016. Poveștile ei au transformat-o într-o țintă frecventă în care să arunce cu vitriol cei din tabăra pro-Trump pe Twitter.

Haberman scrie că, imediat după alegerile din 3 noiembrie, Trump părea să recunoască că a pierdut în fața lui Biden, cerându-le consilierilor să-i spună ce nu a mers prost. El a consolat un consilier spunând: „Am făcut tot posibilul”. Trump le-a spus consilierilor de presă juniori: „Am crezut că am câștigat”, aparent aproape jenat de rezultat, potrivit lui Haberman.

„De ce ar trebui să plec”

Dar, la un moment dat, starea de spirit a lui Trump s-a schimbat, scrie Haberman, și i-a informat brusc pe consilieri că nu intenționează să plece de la Casa Albă la sfârșitul lunii ianuarie 2021 pentru a-i permite lui Biden să se instaleze.

A fost auzit chiar întrebându-l pe președintele Comitetului Național Republican, Ronna McDaniel, „De ce ar trebui să plec dacă mi l-au furat [referindu-se la postul de președinte]?”

Jurământul lui Trump conform căruia va refuza să elibereze Casa Albă nu a avut precedent istoric, scrie Haberman, iar declarația sa i-a lăsat pe consilieri nesiguri cu privire la ce ar putea face în continuare. Cea mai apropiată paralelă ar fi putut fi Mary Todd Lincoln, care a rămas la Casa Albă aproape o lună după ce soțul ei, președintele Abraham Lincoln, a fost asasinat, a menționat autoarea.

În mod public, Trump a respins întrebările despre părăsirea funcției. Pe 26 noiembrie 2020, el a fost întrebat de un reporter dacă ar părăsi Casa Albă dacă Colegiul Electoral l-ar vota pe Biden. „Cu siguranță o voi face, și știți asta”, a răspuns Trump în timp ce continua să răspândească minciuni despre furarea alegerilor.

Trump cerea sfaturi pentru câștiga

Haberman scrie că perioada post-electorală a lui Trump amintește de încercările sale de a-și reveni din crize financiare de trei decenii mai devreme, în care a încercat să păstreze toate opțiunile deschise cât a putut.

Dar Trump nu a putut decide ce cale să urmeze după înfrângerea sa din 2020. Haberman scrie că a chestionat pe aproape toată lumea despre opțiunile care ar duce la succes — inclusiv pe valetul care a adus Coca-Cola dietetică când Trump a apăsat un buton roșu de pe biroul Oval.

Raportul din carte dezvăluie și noi detalii despre ce făceau cei din jurul lui Trump în urma înfrângerii electorale pe care acesta refuza să o accepte. Potrivit lui Haberman, ginerele lui Trump, Jared Kushner, a fost reticent să-l confrunte pe Trump în privința pierderii electorale.

Când a încurajat un grup de consilieri să meargă la Casa Albă și să informeze președintele de atunci, Kushner a fost întrebat de ce nu li se alătură el însuși. Ginerele lui Trump a comparat-o cu o scenă pe patul de moarte, scrie Haberman: „Preotul vine mai târziu”, spuse Kushner.