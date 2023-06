Cum au încercat agenții lui Putin să asasineze un spion dublu pe tărâm american

Rusia a încercat să-l asasineze în SUA pe un ofițer superior al Serviciului pentru Informații Externe (SVR), un agent dublu care a deconspirat o rețea de spioni ruși ce operau sub acoperire pe teritoriu american. Operațiunea a eșuat, dar s-a soldat cu expulzarea unor ofițeri de informații de vârf de ambele părți, între care șeful CIA de la Moscova și omologul său rus din Washington, precum și arestarea unui savant recrutat pentru a o mijloci, a relatat NYT.

Campania de asasinat pe teritoriu american împotriva fostului ofițer superior din cadrul serviciului de informații externe al Rusiei, Aleksandr Poteiev, în 2018, a sporit tensiunile dintre Rusia și SUA în plan diplomatic și a semnalat atingerea unui punct minim periculos în relațiile dintre serviciile secrete ale celor două țări, notează publicația americană.

„Liniile roșii au dispărut demult pentru Putin. El îi vrea morți pe toți acești tipi”, a apreciat Marc Polymeropoulos, fost ofițer CIA care a fost șef al operațiunilor agenției în Rusia și SUA.

Potrivit dezvăluirilor a trei foști oficiali americani care au vorbit sub condiția anonimatului, în urma complotului rus, 10 diplomați și oficiali de vârf din serviciile de informații de ambele părți au fost expulzați.

Aleksandr Poteiev, colonel și șeful adjunct al Direcției „S” a SVR (2000-2010), a devenit o țintă pentru Rusia după ce a dezvăluit informații în urma cărora 10 spioni ruși înfiltrați adânc în SUA drept cupluri de așa-numiți „ilegali”, cu vieți și slujbe în SUA, au fost arestați de autoritățile americane, în 2010. Cele două țări au ajuns ulterior la un acord prin care acești spioni au fost expulzați în Rusia în schimbul eliberării a patru prizonieri ruși, între care spionul dublu Serghei Skripal, condamnat în Rusia după ce a furnizat secrete Marii Britanii.

Poteiev a fost extras de CIA imediat ce și-a îndeplinit misiunea și restabilit în SUA în cadrul unui program secret de protecție a spionilor dubli. În Rusia, a fost condamnat în absență la 25 de ani de închisoare.

După mai mulți ani în care agentul dublu părea să fi dispărut, presa din Rusia chiar anunțând moartea acestuia, în 2011, Poteiev a apărut la Miami, unde a obținut un permis de pescuit și s-a înregistrat pentru a vota cu numele real. În 2018, un portal de știri a relatat despre locul unde se află.

Operațiunea clandestină desfășurată de Rusia a fost efectuată cu ajutorul unui savant de origine mexicană pe care serviciile ruse l-au recrutat sub constrângere, după ce nu au permis soției sale de origine rusă să se întoarcă în Germania.

Hector Alejandro Cabrera Fuentes avea un trecut curat: studiase microbiologia în Kazan, Rusia, după care și-a luat doctoratul în această specialitate în Germania. Savantul care ducea o viață dublă, având familie atât în Mexic, cât și în Germania, a recunoscut pentru autoritățile americane că un oficial rus l-a instruit să închirieze o locuință în Miami Beach, Florida, unde era stabilit spionul acuzat în Rusia de trădare.

Acesta a primit o descriere a mașinii lui Poteiev, fiind însărcinat să obțină numărul de înmatriculare și să informeze despre locul unde se găsește vehicului. Fuentes a fost arestat în timp ce încerca să fugă în Mexic, după ce a eșuat în tentativa de a îndeplini misiunea în apropierea locuinței păzite a fostului ofițer rus de informații. O fotografie făcută de soția sa plăcuței de înmatriculare a mașinii găsită în telefonul său a dus la arestarea sa.

Complotul a determinat represaliile autorităților SUA care, în aprilie 2021, au impus sancțiuni și au expulzat 10 diplomați ruși, printre care s-a numărat șeful Serviciului de Informații Externe din Washington, care mai avea doi ani în post, au dezvăluit foști oficiali americani pentru NYT.

La rândul său, Rusia a expulzat 10 diplomați americani, inclusiv pe șeful operațiunilor CIA de la Moscova.

NYT relatează că a confirmat independent relatări dintr-o carte a istoricului de la Harvard Calder Walton – „Spies: The Epic Intelligence War Between East and West” - referitor la un complot de asasinat pus la cale de Moscova împotriva lui Aleksandr Poteiev. Walton citează un oficial de la Kremlin care a susținut că un asasin a fost trimis aproape sigur pe urmele agentului dublu, dar și interviuri cu oficiali americani din serviciile de informații din care a dedus că Rusia începuse o operațiune prin care urma să-l elimine pe Poteiev.

Rușii au o lungă istorie de trimitere a asasinilor pentru a reduce la tăcere inamicii percepuți chiar și peste hotare. În acest sens, printre cei mai celebri de la sediul central al SVR din Moscova este colonelul Grigori Mairanovski, un biochimist care făcut experimente cu otrăvuri letale, potrivit unui fost oficial al serviciilor de informații.

Vladimir Putin, un fost ofițer KGB, nu a făcut un secret din profundul său dispreț față de spionii din rândurile serviciilor de informații, în special față de cei care ajută Occidentul, notează NYT.