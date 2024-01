Cum a fost înșelată Armata SUA cu peste 100 de milioane de dolari. Femeia care a pus la cale frauda este acuzată acum că primește pensie de lux

Janet Yamanaka Mello, o femeie acuzată că a înșelat Armata SUA cu peste 100 de milioane de dolari, beneficiază de o pensie uriașă, în ciuda faptului că este sub anchetă penală.

Mello este acuzată că a utilizat banii obținuți ilegal pentru a cumpăra 80 de mașini de lux și 31 de case. A fost arestată în decembrie, dar a pledat nevinovată și urmează să fie judecată în februarie. Între timp, pensia nu i-a fost înghețată, scrie Daily Mail.

Armata americană recunoaște că nu i s-au putut retrage drepturile din cauză că femeia este protejată de o lege federală.

Mello este acuzată de o fraudă uriașă. Ar fi creat o companie-fantomă, în 2016, pentru a stoca sume mari destinate programelor de tineret militare din Statele Unite. Frauda a fost descoperită în cele din urmă atunci când agenții IRS au început să îi investigheze finanțele și s-au întrebat cu de își permitea proprietăți de lux, vacanțe și mașini scumpe.

Dreptul la pensie nu poate fi suspendat

Un purtător de cuvânt al armatei a declarat: „Nu avem autoritate asupra pensiei doamnei Mello.” Cu toate că există excepții pentru trădare și infracțiuni mai grave, „nu există o autoritate legislativă similară pentru a refuza plata pensiei bazată pe o condamnare pentru alte infracțiuni”, a adăugat acesta.

Albert Flores, avocatul lui Mello, a declarat că clienta sa „și-a câștigat” dreptul la pensie.

Mello a lucrat ca manager financiar civil la Joint Base San Antonio-Fort Sam Houston, unde câștiga 130.000 de dolari pe an. Pensia ei este acoperită de Federal Employee Retirement Service (FERS), care îi oferă un plan de beneficii de bază, asigurări sociale și un plan de economii și investiții.

Planul de beneficii de bază ia în considerare numărul de ani de serviciu al angajatului, salariul și un multiplicator de un procent. Asigurările sociale pentru angajații FERS sunt similare cu cele ale unui angajat din sectorul privat, contribuind la o rată de 6,2%.

Pe lângă acuzațiile că a direcționat fonduri armatei către o afacere creată de ea, Mello este acuzată și că a falsificat semnătura șefului său pe documente care i-au permis să mute banii fără a fi întrebată.

Procurorii cred că astfel a reușit să păcălească sistemul timp de șase ani. Actul de acuzare federal aduce în discuție faptul că a folosit semnătura digitală „S.K”, ce nu îi aparține, pe mai multe documente, în timp ce lucra ca manager financiar al programului CYS la Fort Sam Houston, Texas. „S.K” se referă la șefa programului CYS, Suzanne King, care a lucrat în Divizia G-9 a Comandamentului de Management al Instalațiilor Armatei SUA pentru cel puțin patru ani.

Mello ar fi folosit semnătura lui King pentru a transfera fonduri federale către afacerea sa, CHYLD, până în august anul trecut. Există și întrebări despre cum a reușit salariata armatei să fure peste 100 de milioane de dolari într-un timp relativ scurt, fără a fi verificată.

Documentele arată că Mello a transferat prin firmele sale peste 264.000 de dolari pentru a-și cumpăra un Range Rover în 2023 și peste 3,3 milioane de dolari pentru a cumpăra proprietăți imobiliare în Texas.

Zeci de mașini scumpe și case de milioane de dolari

Curtea a enumerat un total de 78 de mașini și motociclete de lux pe care Mello le deține, solicitând confiscarea acestora. Printre acestea se numără numeroase Maserati, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, Tesla, Harley-Davidson și Land Rover. Pe lângă aceste bunuri, au fost identificate și 31 de proprietăți imobiliare în mai multe state, inclusiv case în valoare de peste 3 milioane de dolari, ferme, terenuri agricole extinse și apartamente de lux.

Mello are case în Texas, Maryland, Colorado, Washington și New Mexico - pe care, susțin procurorii, le-a cumpărat cu bani obținuți din fraudă. Documentele susțin, de asemenea, că Mello are șase conturi bancare, cu un minim de 32.000 de dolari în fiecare.

IRS a atras atenția asupra faptului că stilul de viață al lui Mello nu era susținut de salariul său.

La 6 decembrie, Biroul Procurorului SUA din Districtul de Vest al Texasului a anunțat că un juriu federal din San Antonio a pus sub acuzare-o pe Mello cu zece capete de acuzare.

Femeia se confruntă cu până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare de fraudă, 10 ani pentru fiecare acuzație de cheltuieli, și o pedeapsă minimă obligatorie de doi ani de închisoare pentru acuzația de furt de identitate agravant.