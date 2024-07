Cronologia tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump. Desfășurarea evenimentelor minut cu minut FOTO

Publicația americană „Washington Post” a realizat o cronologie a evenimentelor până la momentul tentativei de asasinat asupra fostului președinte al SUA Donald Trump, sâmbătă, 13 iulie, la un miting de campanie în orașul Butler, Pennsylvania.

Mitingul programat sâmbătă la Butler, Pennsylvania, trebuia să fie ultima oprire a campaniei lui Donald Trump înainte de Convenția Națională Republicană, un discurs într-un stat indecis cheie. Următorul eveniment era deplasarea la Milwaukee pentru a primi oficial nominalizarea Partidului Republican. Discursul său a fost întrerupt după numai câteva minute..

17:00

Porțile locației, Butler Farm Show, s-au deschis încă de la ora 13. Mii de spectatori și-au făcut apariția între timp, mulți dintre ei purtând culorile de campanie ale lui Trump, roșu și alb. Situat în inima comitatului Butler, locația rurală a servit drept loc de adunare și centru al agriculturii locale încă din anii 1940.

Potrivit site-ului său web, proprietatea dispune de un lac, un spațiu de expoziție acoperit și o pistă de aterizare. Deși președintele Biden a câștigat acest stat crucial în 2020, Trump s-a impus în comitatul Butler cu mai mult de 65% din voturi.

Trump trebuia să înceapă să vorbească la ora 17:00, dar era nu era niciun semn că ar veni. Susținătorii lui l-au așteptat în locația lipsită de umbră la peste 32 de grade Celsius.

18:03

Trump sosește, cu o oră întârziere, și urcă pe scenă pe fundalul melodiei lui Lee Greenwood „God Bless the USA”. Petrece câteva minute salutând mulțimea. Poartă o cămașă albă fără cravată, un sacou bleumarin și o șapcă roșie MAGA.

18:05

Trump își începe discursul minunându-se de mulțimea numeroasă prezentă. „Mi-aș dori ca știrile false de acolo să o arate”, spune el, „pentru că nimeni nu ar crede”. Apoi se lansează într-un monolog despre cum SUA „se îndreaptă spre iad”.

18:10

După câteva minute în care alternează între vorbirea liberă și discurs, Trump se întoarce spre dreapta și începe să descrie un grafic cu statisticile imigrației.

18:12

Se trage primul foc. Trump se apucă de pupitru și se uită în dreapta lui. Se oprește la mijlocul propoziției și își apucă urechea dreaptă.

Se aude o a doua împușcătură. Apoi a treia. Trump se lasă în jos, adăpostindu-se după pupitru.

„La pământ!” strigă de trei ori un agent al Secret Service. Se aude o altă rafală. Spectatorii țipă și se ghemuiesc. Trei agenți se aruncă asupra lui Trump.

Un participant este ucis și alți doi sunt grav răniți în urma împușcăturilor.

Trăgătorul este și el ucis.

„Atacatorul este doborât”, se aude un agent Secret Service aflat pe scenă.

Procurorul districtului Butler County a declarat pentru The Washington Post (WP) că autorul a deschis focul de pe acoperișul unei clădiri de birouri din apropiere. Clădirea aparține companiei American Glass Research, care se prezintă drept „un laborator independent de servicii complete, de cercetare și testare” pentru industria recipientelor din sticlă.

Un clip filmat de un spectator și verificat de WP arată cadavrul unui bărbat întins pe acoperișul unei clădiri la puțin peste 120 de metri de locul în care își ținea discursul fostul președinte american.

Agenții serviciilor secrete îl ridică pe Trump și formează un cerc strâns în jurul lui. Acesta are părul ciufulit și și-a pierdut șapca și pantofii.

„Așteptați, așteptați, așteptați”, spune Trump, care are sânge pe față, scurs de la urechea atinsă de un glonț.

Trump își îndreaptă spatele și ridică pumnul. „Luptă! Luptă!” rostește el, în mijlocul rumorii din jurul lui.

18:13

Agenții Sercret Service îl escortează pe Trump pe scări de pe scenă. El arată din nou pumnul în timp ce agenții îl urcă într-un SUV negru.

20:42

Trump oferă prima sa declarație cu privire la incident într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, relatând că un glonț i-a străpuns vârful urechii drepte.

„Am știut imediat că ceva nu este în regulă în sensul că am auzit un șuierat, împușcături și apoi imediat am simțit glonțul străpungându-mi pielea. Am sângerat abundent și atunci am realizat ce se întâmplă”, a transmis Trump.

El a mulțumit în același mesaj Secret Service și altor forțe de ordine și a transmis condoleanțe familiilor celorlalte victime (un bărbat a murit și alți doi au fost grav răniți).

„Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în țara noastră”, a conchis Trump.