Conservatorii germani trag un semnal de alarmă privind rezervele de aur depozitate în SUA

Conservatorii germani vor să se asigure că rezervele de aur în valoare de peste 100 de miliarde de euro pe care Germania le păstrează în SUA sunt în siguranță, a relatat Bild.

Liderul SUA încearcă să paralizeze cea mai importantă industrie a Germaniei. Adjunctul lui e de părere că europenii sunt profitori. Omul care o influență asupra lor face gesturi ce aduc aminte de saluturile naziste și se amestecă deschis în alegerile acestei țări pentru a sprijini un partid de extremă dreaptă pe care propriul serviciu de informații îl consideră o amenințare.

În aceste circumstanțe, nu e de mirare că în Germania apar anumite îndoieli cu privire la unul dintre cele mai sigure depozite din lume, notează Politico cu referire la îngrijorările exprimate în această privință de unii politicieni germani.

Germania deține a doua cea mai mare rezervă de aur din lume și are depozitate 37% dintre acestea - aproximativ 1.236 de tone metrice, în valoare de 113 miliarde de euro - în seifurile Rezervei Federale din New York. Acele depozite de metale prețioase garantează că, dacă va fi vreodată nevoie, Bundesbank are acces la ceva ce poate schimba în dolari americani (sau orice altă monedă puternică).

Simpla idee ar fi fost considerată ridicolă până nu demult. Dar certitudinile existenței postbelice a Germaniei au spulberate și, după cum a arătat recenta eliminare a unui plafon notoriu privind împrumuturile publice, ceea ce anterior era de neconceput nu mai poate fi exclus azi. Cu atât mai mult având în vedere disponibilitatea președintelui american Donald Trump de a depăși limitele puterilor sale și de a încerca să se impună asupra sistemului judiciar.

Tabloidul german Bild, deținut de compania-mamă POLITICO, Axel Springer, a raportat joi că unul dintre politicienii îngrijorați este deputatul din partea Uniunii Creștin Democrate (CDU), Marco Wanderwitz.

De altfel, încă în 2012, Wanderwitz solicitase, fără succes, să inspecteze rezervele de aur, ca parte a unui efort de a face presiuni asupra băncii fie ca să-și asume un rol mai activ în calitate de custode, fie să le repatrieze în Germania.

„Firește, întrebarea se pune din nou”, a spus Wanderwitz în comentariile raportate de Bild.

Europarlamentarul Markus Ferber, de asemenea din CDU, a cerut, de asemenea, mai multe controale asupra aurului german stocat în SUA.

„Reprezentanții oficiali ai Bundesbank trebuie să numere personal aurul și să documenteze rezultatele”, a spus el, potrivit Bild.

În trecut, ideea că aurul depozitat în seifurile oficiale ar putea să nu fie în siguranță a fost, în general, apanajul teoreticienilor conspirației. Cu toate acestea, a fost reînviat, în mod ironic, de nimeni altul decât miliardarul și consilierul administrației Trump, Elon Musk, care a cerut o inspecție a rezervelor de aur ale SUA.

O regulă tacită

Pentru Deutsche Bundesbank, care are în sarcină gestionarea în siguranță a celui mai valoros activ financiar al Germaniei, prima regulă a depozitarului Bullion Club este că se vorbește despre Bullion Club și, cu siguranță, nu se emit judecăți critice.

„Avem un partener de încredere și fiabil în Fed din New York pentru stocarea rezervelor noastre de aur”, a declarat președintele Bundesbank, Joachim Nagel, în timpul unei conferințe de presă din februarie. „Nu mă ține treaz noaptea. Am deplină încredere în colegii noștri de la banca centrală americană."

În urmă cu deceniu Bundesbank a fost zguduită de o acțiune similară, când preocuparea publică imediată era că bogăția acumulată a Germaniei va fi distrusă pentru a salva restul zonei euro.

În 2013, o campanie zgomotoasă condusă de populiștii de dreapta – care a rezonat suficient cu populația mai largă pentru a o pune în dificultate pe cancelarul de atunci Angela Merkel – a determinat Bundesbank să repatrieze tot aurul pe care l-a stocat în seifurile Băncii Franței. La acea vreme, Bundesbank a susținut că nu mai are nevoie de un mijloc pentru a accesa valută străină la Paris, întrucât Germania și Franța au adoptat euro.

Astăzi, peste jumătate din rezervele Băncii Bundesbank sunt stocate în sediul său din Frankfurt. În afara SUA, restul de 13% este deținut la Banca Angliei.