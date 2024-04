Cererea de viză pentru SUA a prințului Harry, în pericol după ce a recunoscut că s-a drogat. Avocații lui Joe Biden au trimis-o unui judecător

Cererea de viză a prințului Harry a fost transmisă unui judecător, în timp ce se intensifică examinarea statutului de imigrant al ducelui de Sussex în noua sa casă de peste ocean.

Cererea de viză americană a prințului Harry a fost transmisă unui judecător, avocații lui Joe Biden confirmând că au respectat un ordin judecătoresc în acest sens.

Vestea vine în contextul în care statutul de imigrant al ducelui de Sussex a fost analizat foarte atent după un proces intentat de Fundația Heritage, scrie express.co.uk.

Grupul de reflecție conservator a depus o cerere în baza Freedom of Information Act (Legea privind libertatea de informare) pentru documentele de imigrare ale prințului Harry, pentru a determina dacă acesta a mințit în legătură cu faptul că a recunoscut că a consumat droguri în cererea sa de imigrare - lucru care i-ar putea afecta statutul.

Un document depus în instanță, văzut de Newsweek, arată că: „Pârâtul Departamentul de Securitate Internă al SUA informează respectuos instanța că s-a conformat ordinului instanței din 7 martie 2024, depunând declarații cu anexe pentru o examinare ex parte in camera".

Un dosar judiciar anterior spunea: „Instanțele de judecată susțin în mod constant că statutul unei persoane în materie de viză sau de imigrație este o informație privată, personală, exceptată de la divulgare.”

„În mod specific, înregistrările ar dezvălui tipurile de documente pe care Prințul Harry le-a folosit pentru a călători în Statele Unite, statutul său de admisie și orice beneficii de imigrare, sau non-imigrare, pe care le-ar fi putut solicita.”

Cu toate acestea, Heritage Foundation consideră că există un interes public în a dezvălui dacă Harry a mințit în cererea sa.

Un dosar judiciar anterior al organizației spunea următoarele „Cazul apare în principal pentru că HRH (Alteța Sa Regală) a recunoscut în mod voluntar - și pentru un profit imens - în scris elementele unui număr oarecare de încălcări ale substanțelor controlate. (Într-adevăr, unii spun că Alteța Sa Regală s-a apropiat de punctul în care s-a lăudat și a încurajat consumul de droguri ilegale). Ducele de Sussex a făcut acest lucru în ciuda faptului că este bine cunoscut faptul că astfel de recunoașteri pot avea consecințe negative asupra imigrației pentru cei care nu sunt cetățeni și în ciuda faptului că a angajat consilieri juridici preeminenți de ambele părți ale Atlanticului.”

Judecătorul Carl Nichols, care supraveghează bătălia juridică, a decis în martie că ar trebui să examineze în privat documentele lui Harry pentru a evalua dacă acestea ar trebui făcute publice.

Ordinul său spunea: „După ce a analizat observațiile scrise ale părților și a ascultat argumentele orale cu privire la moțiuni, instanța concluzionează că este necesară o examinare în camera de consiliu pentru a determina dacă documentele în litigiu intră în sfera de aplicare a excepțiilor invocate. Prin urmare, se ordonă ca, până la data de 21 martie 2024 sau înainte de această dată, pârâtul să prezinte instanței, în camera de consiliu, o declarație sau declarații care să detalieze, cu detalii, înregistrările pe care le reține și prejudiciul special care ar rezulta din divulgarea publică a acestora."

Heritage Foundation și-a construit cazul în jurul unor comentarii făcute de Harry în cartea sa de memorii „Spare”, în care recunoaște că a consumat droguri în trecut.

Harry a descris experiența de a consuma ciuperci magice. El a scris în carte: „M-am holbat la coșul de gunoi. Acesta m-a privit înapoi. „Ce? Apoi a devenit... înainte. Am călcat pe pedală și capul și-a deschis gura. Un rânjet imens și deschis. Am râs, m-am întors, m-am ușurat. Acum și toaleta a devenit un cap. Vasul era gura lui deschisă, iar balamalele scaunului erau ochii săi pătrunzători de argint. A spus: „Aaah. Am terminat, m-am înroșit, i-am închis gura. M-am întors spre coșul de gunoi argintiu, am călcat pe pedală și i-am dat un pachet de țigări gol din buzunar. 'Deschide larg.' 'Aaah. Mulțumesc, amice. 'Cu plăcere, amice.'"

Ducele a recunoscut, de asemenea, că a consumat și alte substanțe, inclusiv cocaină și marijuana.

Harry a adăugat: „Psihedelicele mi-au făcut bine și mie. Am experimentat cu ele de-a lungul anilor, pentru distracție, dar acum am început să le folosesc în scop terapeutic, medical. Ele nu mi-au permis doar să evadez din realitate pentru o vreme, ci mi-au permis să redefinesc realitatea.

Sub influența acestor substanțe, am fost capabil să renunț la preconceptele rigide, să văd că exista o altă lume dincolo de simțurile mele puternic filtrate, o lume la fel de reală și dublu de frumoasă - o lume fără ceață roșie, fără motiv pentru ceață roșie. A existat doar adevărul. După ce efectul psihedelicilor se va estompa, amintirea mea despre acea lume va rămâne: Nu e tot ce există.

Toți marii clarvăzători și filozofi spun că viața noastră de zi cu zi este o iluzie. Întotdeauna am simțit adevărul în asta. Dar cât de liniștitor a fost, după ce am ronțăit o ciupercă sau am ingerat ayahuasca, să o experimentez cu ochii mei.”