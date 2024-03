The Mirror: Meghan Markle „pune presiune” pe Harry să mențină relația cu Familia Regală din motive comerciale

Prințul Harry se află „sub presiune” din partea soției sale, Meghan Markle, de a menține relația cu Familia Regală din motive comerciale, în contextul noilor lor afaceri, conform unui expert regal, citat de The Mirror.

De când s-au mutat în Statele Unite, cuplul s-a îndepărtat de Familia Regală, însă Ducele și Ducesa de Sussex continuă să folosească titlurile regale atât pentru activitățile caritabile, cât și pentru afacerile lor profitabile.

Într-un interviu acordat The Mirror, expertul în familii regale și autorul Tom Quinn a declarat: „Harry este sub presiune să mențină oarecum relația cu familia sa, chiar și numai în interesul noilor lor afaceri. Harry încă mai are speranțe vagi că va fi iertat și că i se va oferi un rol minor undeva.”

Expertul în familii regale a comparat, de asemenea, membrii exilați ai familiei regale cu Edward al VIII-lea și Wallis Simpson, a căror intenție de a se căsători a provocat o criză constituțională care a dus la abdicarea regelui.

După căsătorie, ei au trăit în Franța, într-o casă frumoasă, dar erau „foarte nefericiți”, a spus Quinn care a adăugat: „Chiar și Edward al VIII-lea, după abdicare, a primit câteva roluri minore. Și Harry este conștient de asta.”

Continuând să vorbească despre ducii de Sussex, Quinn a afirmat că pe măsură ce Meghan și Harry devin un cuplu căsătorit mai în vârstă și focul relației lor se stinge, „există un pericol real ca Harry să se simtă pierdut – exact cum s-a simțit Edward al VIII-lea când lucrurile s-au răcit cu doamna Simpson”.

El a concluzionat: „Acesta este momentul în care Harry va face eforturi imense pentru a construi punți către fratele său și va fi lăsat să fie membru al Familiei Regale pe jumătate (alături de Meghan) ceea ce își dorește să fie. Dar dacă oficialii palatului se vor putea pronunța, acest lucru nu se va întâmpla niciodată.”

Spre deosebire de Edward al VIII-lea și soția sa, Harry și Meghan sunt liberi să se întoarcă în Regatul Unit fără a avea nevoie de permisiunea monarhului.

Totuși, de când s-au mutat în SUA, s-au întors în Regatul Unit doar în câteva ocazii rare, atât din cauza restricțiilor impuse de pandemie care au fost introduse la scurt timp după ce au părăsit țara, cât și din motive de siguranță, deoarece cei doi nu mai beneficiază de securitatea finanțată de contribuabili.