Cazul Gershkovich: The Wall Street Journal cere expulzarea ambasadorului rus în SUA. Reacția Casei Albe

Publicaţia americană The Wall Street Journal (WSJ) a cerut vineri expulzarea ambasadorului Rusiei în SUA în urma arestării jurnalistului Evan Gershkovich, acuzat de Moscova de spionaj în beneficiul Washingtonului.

„Expulzarea ambasadorului rus din SUA, precum şi a jurnaliştilor ruşi care lucrează aici ar fi minimul pe care l-am putea face”, afirmă cotidianul american într-un editorial cu privire la arestarea jurnalistului său Evan Gershkovich.

„Momentul ales pentru arestare pare o provocare calculată pentru a umili SUA şi a intimida presa străină care lucrează în continuare în Rusia”, subliniază WSJ.

Evan Gershkovich (31 de ani), un reporter vorbitor de limbă rusă născut în familia unor emigranţi sovietici în SUA (tatăl său fiind originar din Moscova, iar mama sa din Odesa) și cunoscut pentru rigoarea sa cu care şi verifică informaţiile, a fost arestat în timpul unei deplasări în interes de serviciu în orașul Ekaterinburg. Kremlinul susţine că jurnalistul a fost prins „în flagrant delict”.

La rândul său, Gershkovich a negat joi acuzaţiile aduse împotriva sa în cadrul unei audieri la un tribunal din Moscova. Cu toate acestea, jurnalistul american a fost plasat în arest preventiv până la 29 mai, o măsură care ar putea fi prelungită până la un eventual proces, transmite Agerpres.

Moscova ascunde „procesul”

Potrivit TASS, cazul a fost clasificat ca fiind „secret”, ceea ce restricţionează publicarea informaţiilor pe acest dosar.

Singurele date disponibile în acest moment sunt că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anunţat „dejucarea unei activităţi ilegale” prin arestarea lui Evan Gershkovich.

FSB susţine că Gershkovich strângea date despre activităţile „strict secrete” ale unei întreprinderi din complexul militar-industrial al Rusiei.

Jurnalistul era dat dispărut de miercuri, după ce fusese răpit din fața unui restaurant din Ekaterinburg. El se afla în acest oraș de pe partea estică a Munților Ural pentru a realiza un material despre atitudinea localnicilor față de război.

Potrivit unui jurnalist independent rus, colegul său încerca să vorbească cu oamenii din Ekaterinburg despre război și atitudinea acestora față de mercenarii Wagner.

Ostatic pentru un schimb de prizonieri?

Jurnalistul riscă între 10 și 20 de ani de închisoare, în conformitate cu articolul 276 Codul Penal al Federației Ruse.

Evan Gershkovich s-a stabilit ca jurnalist în Rusia acum șase ani. Înainte de a se alătura „The Wall Street Journal”, în 2022, a colaborat cu agenția France-Presse, website-ul de știri și analize The Moscow Times și ziarul „The New York Times”. Ruși de origine, părinții jurnalistului locuiesc în New York.

Tatiana Stanovaia, care conduce centrul de analize R.Politik, afirmă că Rusia și-a înăsprit recent legislația privind spionajul.

„Problema este că noua legislație rusă permite o pedeapsă de 20 de ani închisoare pentru orice persoană care se interesează de chestiuni militare, de la operațiunea militară specială pănă la companii militare private și Statul Major”, scrie ea pe Facebook.

În opinia ei, Evan Gershkovich ar fi putut fi luat „ostatic” în vederea unui eventual schimb de prizonieri dorit de Kremlin.

Casa Albă, despre acuzația de spionaj: Ridicolă

Gershkovich devine primul jurnalist de la o publicație americană arestat pentru spionaj într-o țară străină de la sfârșitul Războiului Rece.

Arestarea sa intervine în contextul unei represiuni în creştere în Rusia împotriva presei după declanşarea invaziei din Ucraina, care a tensionat puternic relaţiile între Washington și Moscova.

Casa Albă a denunţat o arestare „inacceptabilă”. Potrivit purtătoarei de cuvânt Karine Jean-Pierre, acuzația de spionaj este „ridicolă”. Șeful diplomaţiei americane Antony Blinken s-a declarat „extrem de îngrijorat”.

Uniunea Europeană a reacționat prin intermediul şefului diplomaţiei Josep Borrell, care a „condamnat” arestarea lui Evan Gershkovich. În opinia lui Borrell, regimul Putin își arată astfel „dispreţul sistematic” faţă de libertatea presei.