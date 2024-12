O crimă violentă de înalt profil suscită de regulă pe rețelele de socializare o vâltoare de sfaturi și teorii de la detectivi amatori online, dornici să-l vâneze pe presupusul făptuitor. Dar după ce CEO-ul companiei de asigurări UnitedHealthcare, Brian Thompson, a fost împușcat săptămâna aceasta în New York, fără ca un suspect principal să fie identificat, un eveniment rar s-a întâmplat: tăcerea online, neobișnuită, a detectivilor amatori.

„Încă nu am văzut un singur videoclip care să bată tamburul precum că „trebuie să-l găsim”, or este o situație unică”, a apreciat Michael McWhorter, cunoscut sub numele de TizzyEnt pe TikTok, unde postează conținut privind știri virale și crime adevărate pentru cei 6,7 milioane de urmăritori. „Or în alte situații de genul ăsta de violență flagrantă, am vedea cu siguranță asta.”

Un bărbat înarmat mascat, care se află încă în libertate, l-a împușcat miercuri pe directorul în vârstă de 50 de ani în fața unui hotel aglomerat din New York, a declarat poliția. Un înalt oficial al poliției din New York informat despre anchetă a declarat joi că tuburile de gloanțe găsite la fața locului aveau scrise cuvintele „neagă”, „apără” și „destituie”, dar poliția a clarificat vineri că a fost de fapt „amână” în loc de „apără”.

Uciderea lui Thompson a stârnit reacții pozitive online din partea oamenilor supărați din cauza stării asistenței medicale din SUA.

„Abundența postărilor pe rețelele de socializare care laudă și glorifică uciderea CEO-ului UnitedHealth, Brian Thompson, este profund îngrijorătoare”, a declarat anterior Alex Goldenberg, consilier principal la Institutul de Cercetare a Rețelei de Contagiune de la Universitatea Rutgers, pentru NBC News.

Într-o declarație, familia lui Thompson a spus că el a fost „un tată incredibil de iubitor” pentru cei doi fii.

„Suntem zdrobiți să auzim despre uciderea fără sens a iubitului nostru Brian”, se spune în declarație. „Brian a fost un om incredibil de iubitor, generos și talentat, care a trăit cu adevărat viața la maxim și a atins atât de multe vieți.”

Cu toate acestea, unii dintre cei mai populari detectivi de internet au exclus perspectiva de a contribui la investigație.

„Suntem destul de apatici față de asta”, a comentat despre eforturile de a ajuta la identificarea trăgătorului Savannah Sparks, care are 1,3 milioane de urmăritori pe contul ei de TikTok, unde urmărește și dezvăluie identitățile persoanelor care comit acte rasiste sau presupus criminale în videoclipuri virale. Ea a adăugat că, mai degrabă decât să investigheze, comunitatea ei are „concepte de gânduri și rugăciuni. Este, știți, pretenția refuzată cu privire la rugăciunile mele”, referindu-se la condoleanțe false și lipsite de seriozitate.

Deși Sparks, în vârstă de 34 de ani, a fost abordată de forțele de ordine în trecut pentru instrui ofițerii cum să găsească suspecți online, potrivit e-mailurilor văzute de NBC News, ea a spus de data aceasta că nu este interesată să ajute poliția.

Sparks, care lucrează și în domeniul sănătății în calitate de consultant în alăptare și are un doctorat în farmacie, nu și-a măsurat cuvintele când a fost întrebată dacă comunitatea ei lucrează pentru a găsi suspectul în uciderea lui Thompson.

„Categoric, la naiba, nu”, a spus ea.

Un alt detectiv popular pe TikTok, thatdaneshguy, care are 2 milioane de urmăritori pe platformă, a realizat un videoclip în care critică industria sănătății, spunând că nu va încerca să identifice criminalul. „Nu trebuie să încurajez violența. Nu trebuie să accept violența sub nicio formă. Dar nici nu trebuie să ajut”, a spus el.

Această atitudine în rândul unor creatori de conținut vine pe fondul atenției amplificate asupra frustrărilor legate de asistența medicală din SUA după crimă

Un sondaj Gallup publicat vineri a constatat că americanii sunt de părere că calitatea asistenței medicale este la cel mai scăzut nivel din ultimii 24 de ani.

Detectivii online au ajutat FBI să identifice sute de participanți la asaltul asupra Capitoliului și să-i prindă pe inculpații arestați pe 6 ianuarie pentru infracțiuni pe care biroul le-a omis, într-un caz chiar găsind dovezi că un membru al grupării extremiste Proud Boys a agresat un ofițer chiar în toiul procesului său pentru conspirație la sedițiune.

Iar în momentul în care Gabby Petito, în vârstă de 22 de ani, a dispărut în timp ce își prezenta călătoriile prin țară pe rețelele de socializare alături de logodnicul ei, detectivii online au intrat în acțiune. Ulterior s-a stabilit că Petito a fost ucisă de logodnicul ei Brian Laundrie, care ulterior s-a sinucis.

Cel puțin o persoană care a încercat să ajute la găsirea ucigașului lui Thompson a fost criticată pe X din acest motiv.

Într-o postare virală, Riley Walz, un inginer de software, a comentat că este „destul de sigur” în ceea ce privește locul în care a fugit atacatorul pe o bicicletă, după ce a căutat datele din programul de partajare a bicicletelor Citi Bike. El a spus că a împărtășit informațiile cu poliția.

Dar o sursă apropiată de Lyft, care operează Citi Bike, a declarat ulterior că NYPD a spus companiei că incidentul nu a implicat serviciul de bikeshare.

Walz a refuzat să comenteze vineri. De la postarea sa, unii utilizatori X l-au numit „informator”. McWhorter, sau TizzyEnt pe TikTok, a spus că reacția împotriva celor care au încercat să ajute i-ar putea determina și pe alții să nu se implice.

Dar în mare parte, a spus McWhorter, „există acest lucru ciudat, această atmosferă de genul, nu văd o grămadă de oameni care simt o urgență” de a acționa.

McWhorter a postat primul său videoclip despre incident vineri seară. Videoclipul de aproximativ două minute era despre „cât de mult nu le pasă oamenilor”.

Sukrit Venkatagiri, profesor asistent de informatică la Swarthmore College, a spus că mulți oameni nu simt o conexiune cu un CEO înstărit.

„Ei nu prea empatizează cu cine este victima în acest scenariu”, a spus Venkatagiri.

Venkatagiri, care a studiat daunele dezinformării precum și investigațiile colective, a spus, că a observat că nu se vorbește prea mult despre găsirea ucigașului lui Thompson în medii precum subreddit r/Reddit Bureau of Investigations, o pagină online de investigare pe Reddit care susține că „folosește puterea internetului pentru a rezolva problemele din lumea reală”.

Oamenii sunt mai puțin motivați, dintr-o perspectivă altruistă, să ajute această victimă în acest caz specific”, a subliniat Venkatagiri.

Dincolo de lipsa de investigații online, care uneori poate tulbura investigațiile forțelor de ordine, a existat o serie de informații publicate de Departamentul de Poliție din New York.

Poliția a publicat două imagini cu o „persoană de interes”, inclusiv una în care ucigașul zâmbește în timp ce folosește un act de identitate fals pentru a ieși dintr-un hostel din Upper West Side din New York City, precum și mai multe videoclipuri de pe camerele de supraveghere, inclusiv o fotografie în care suspectul îl împușcă pe Thompson.

Anchetatorii bănuiesc că autorul a venit probabil în New York City din Atlanta luna trecută cu autobuzul, au declarat trei oficiali de rang înalt ai forțelor de ordine familiarizați cu cazul, pentru NBC News.

Anchetatorii nu au identificat un suspect, dar ancheta este în desfășurare, a declarat vineri un înalt oficial al forțelor de ordine informat despre această problemă. Poliția a găsit zeci de imagini de pe camerele de supraveghere ale suspectului urmărind drumurile lui prin Manhattan, a spus oficialul.

Poliția a oferit o recompensă de până la 10.000 de dolari pentru informații care să ducă la arestarea și condamnarea făptașului.