Agențiile de poliție americane au primit informații direct de la armata israeliană despre extremiștii musulmani

Analiza documentelor BlueLeaks arată că poliția americană a primit date privind "extremiștii musulmani" interni de la grupuri pro-Israel.

Dosarele piratate ale poliției arată că, timp de decenii, agențiile de aplicare a legii din SUA au primit analize ale incidentelor din conflictul israeliano-palestinian direct de la Forțele de Apărare Israeliene și de la grupuri de reflecție israeliene, cursuri de formare privind "extremiștii musulmani" interni de la organizații non-profit pro-Israel și au supravegheat conturile de social media ale activiștilor pro-Palestina din SUA, scrie theguardian.com.

Analiza efectuată de The Guardian asupra documentelor din fondul BlueLeaks de documente interne ale forțelor de ordine nu a găsit niciun indiciu că aceste informații ar fi fost echilibrate de informații din alte surse din Orientul Mijlociu sau de la grupuri ale comunității musulmane din SUA. De asemenea, nu există niciun indiciu că activiștii pro-Israel au fost supuși unei examinări specifice.

Într-o perioadă de reacții polarizate la războiul dintre Israel și Hamas din Gaza, analiza ridică întrebări cu privire la amploarea colectării de informații de către poliție în SUA și la influența Israelului și a susținătorilor săi asupra acestor eforturi, precum și la modul în care acest lucru a influențat tratamentul activiștilor și al mișcărilor sociale, în special al celor pro-palestinieni.

Mike German, membru al Brennan Center for Justice, fost agent sub acoperire al FBI și autor al cărții Disrupt, Discredit, and Divide: How the New FBI Damages Democracy, a declarat că utilizarea unor astfel de documente și primirea unei astfel de instruiri dăunează practicii de bună aplicare a legii.

"Este frustrant faptul că am dezvoltat această rețea națională de partajare a informațiilor de aplicare a legii care, practic, preia dezinformarea direct din mlaștinile febrile ale rețelelor de socializare de dreapta și o difuzează sub imprimaturul serviciilor de informații de aplicare a legii, astfel încât devine un amplificator al dezinformării, mai degrabă decât o corecție a acestei dezinformări", a declarat German.

Tezaurul BlueLeaks a fost obținut și publicat de hacktiviști autointitulați în iunie 2020. Acesta conține materiale de la peste 200 de agenții de aplicare a legii, inclusiv materiale de informații diseminate de organisme umbrelă sponsorizate la nivel federal, cum ar fi centrele de fuziune și programele Hidta (High-Intensity Drug Trafficking Area).

Un organism ale cărui arhive interne au fost dezvăluite în urma hacking-ului, LA Clear, are misiunea de a oferi "sprijin analitic și de caz" în investigațiile privind narcoticele din sudul Californiei, potrivit site-ului său. Acesta a fost înființat ca un proiect comun între Asociația șefilor de poliție din comitatul Los Angeles, Departamentul de Justiție din California și Departamentul șerifului din comitatul Los Angeles în 1992.

În ciuda misiunii sale aparente de a combate traficul de droguri, arhiva LA Clear de materiale de instruire (etichetată "lacleartraining") inclusă în trocul BlueLeaks conține mai multe analize ale episoadelor anterioare de conflict generalizat din Gaza și Cisiordania, care provin direct de la IDF și de la thinktank-uri israeliene strâns aliate.

Unul dintre documente este o reproducere a unei prezentări de tip PowerPoint datată 11 aprilie 2011, purtând însemnele și numele Diviziei Strategice a IDF și intitulată "Escaladarea în Fâșia Gaza".

Prezentarea este marcată cu mențiunea "doar pentru uz oficial", o indicație a guvernului SUA pentru documentele care nu sunt destinate difuzării publice.

Documentul afirmă că "în ultima vreme a avut loc o creștere bruscă a atacurilor teroriste emanate din Fâșia Gaza și îndreptate în mod intenționat împotriva civililor israelieni din sudul Israelului". Prezentarea oferă dovezi, inclusiv numărătoarea israeliană a atacurilor cu rachete din partea Hamas, atacul asupra autobuzului școlar din Sha'ar HaNegev și uciderea unei familii în "comunitatea evreiască din Itamar" la 11 martie 2011. (Ulterior, în 2011, doi verișori din satul palestinian Awarta, situat în apropiere, au fost condamnați pentru aceste crime și condamnați la mai multe pedepse consecutive pe viață).

Documentul nu prezintă istoria îndelungată a conflictului dintre locuitorii din Itamar, pe care comunitatea internațională o consideră o așezare ilegală din Cisiordania, și satele învecinate. În 2010, un raport al Human Rights Watch i-a indicat pe coloniștii din Itamar cu acuzații de furt de terenuri, raiduri în satele palestiniene și omoruri extrajudiciare.

În altă parte, în materialele de instruire ale LA Clear se află o altă prezentare în stil PowerPoint, scrisă de Dado Center, un departament de studii militare al IDF. Prezentarea oferă o analiză retrospectivă a "Operațiunii Cast Lead", denumirea dată de IDF asaltului militar de 22 de zile asupra Fâșiei Gaza, care a început la 27 decembrie 2008.

Documentul respectiv este etichetat "FOUO", o abreviere de la "for official use only" (doar pentru uz oficial) și pare a fi un suport vizual superficial pentru o prezentare vorbită. Documentul indică "condiții geostrategice unice (Gaza este înconjurată de Egipt și Israel)"; "condiții operaționale unice (supremație aeriană, superioritate a serviciilor de informații)"; și "adversar unic (identități multiple, capacități limitate)".

Prezentarea, care include doar punctul de vedere al FDI, evidențiază, de asemenea, provocări, inclusiv "legitimitatea (externă și internă, narațiunea strategică)" și "acoperirea mediatică (un mediu informațional controlat)".

Amnesty International a susținut într-un raport din 2009 că, în timpul operațiunii "Cast Lead", FDI a vizat civili, a efectuat "atacuri nediscriminatorii care nu au reușit să facă distincția între ținte militare legitime și obiecte civile" și a folosit muniții care conțineau fosfor alb, a căror utilizare împotriva civililor reprezintă o încălcare a dreptului internațional, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Un alt document aflat în arhivă este un raport mai lung din 2011 care evaluează "terorismul din Fâșia Gaza de la Operațiunea Cast Lead", realizat de Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC). ITIC este un grup de cercetare israelian al cărui director fondator și actual director au fost anterior ofițeri de informații ai IDF. Se pare că grupul de reflecție are un birou în cadrul Ministerului israelian al Apărării.

Niciunul dintre aceste documente nu menționează traficul de stupefiante sau activitatea infracțională din SUA. Arhiva LA Clear și trocul BlueLeaks nu par să conțină nicio versiune alternativă a conflictului israeliano-palestinian.

În altă parte, în trocul BlueLeaks, există numeroase dovezi ale unei relații strânse între agențiile de aplicare a legii și organizațiile pro-Israel cu sediul în SUA.

Arhiva arată cât de strânsă este relația dintre o serie de agenții de aplicare a legii și organizația non-profit pentru drepturile civile pro-Israel, Anti-Defamation League (ADL).

Emailurile păstrate în BlueLeaks arată că diverse agenții promovează sesiuni de formare ADL pentru ofițerii de aplicare a legii, inclusiv o sesiune din ianuarie 2013 privind "depistarea persoanelor prin tehnici de observare" și un seminar la Southern Nevada Counter Terrorism Center privind "natura în evoluție a extremiștilor islamici".

Personalul ADL este prezentat ca participanți înregistrați la evenimente organizate de centrele de fuziune, oferind biografii care informează organizația că "facilităm ateliere de lucru pentru forțele de ordine privind extremismul, infracțiunile motivate de ură și (în Washington DC și Israel) combaterea terorismului".

ADL, al cărui banner de pe site, la momentul raportării, titra "Suntem alături de Israel", este una dintre puținele organizații comunitare care instruiesc sau sunt consultate de către ofițerii de poliție. Ei sunt frecvent citați în BlueLeaks ca o autoritate în materie de extremism și terorism.

Nu există nicio dovadă în BlueLeaks că grupurile comunității musulmane, cum ar fi Consiliul pentru Relații Americano-Islamice (Cair), sunt consultate cu privire la problemele care îi implică pe musulmani; Cair este abia menționat în afara unei serii de patru buletine informative ale Grupului de alertă timpurie privind terorismul din Omaha, care îl descriu ca fiind "co-conspirator neincriminat în procesul de finanțare a terorismului din Țara Sfântă".

În 2007, Cair a fost numit, alături de alte organizații, drept co-conspirator nevinovat într-un rechizitoriu al FBI privind un fond funciar despre care se presupunea că finanța Hamas. În 2010, un judecător federal a constatat că agenția a încălcat drepturile organizației, deși existau dovezi care legau grupurile de trust. Un raport din 2013 al Biroului Inspectorului General a constatat "probleme semnificative în ceea ce privește modul în care FBI a pus în aplicare și a gestionat politica și orientările sale privind Cair" în legătură cu acest caz.

Există indicii că acest accent a influențat investigațiile: în cel puțin două cazuri, Centrul Național de Resurse pentru Informații Criminale a arhivat fluxurile de socializare ale activiștilor palestinieni americani pro-Palestina. Fluxurile nu indicau nicio abatere aparentă.

The Guardian a relatat anterior dezvăluiri din această arhivă, inclusiv faptul că Google transmitea datele utilizatorilor direct autorităților de aplicare a legii; că oficialii din domeniul aplicării legii au legat fără temei activiștii "antifa" de atacurile incendiare; că oficialii îi caracterizau în privat pe Proud Boys ca fiind un grup extremist cu mult înainte de evenimentele din 6 ianuarie 2021; și firmele private care profită de pe urma militarizării poliției.

În ceea ce privește amploarea ultimelor dezvăluiri, German a declarat: "Nu am avut timp să mă gândesc la aceste dezvăluiri: Într-un moment în care există o sensibilitate publică mult mai mare față de influența străină în afacerile interne, faptul că serviciile de securitate ale unei țări străine sunt aliniate cu polițistul de serviciu de pe străzile cartierelor americane este îngrijorător".