Administrația Biden a ocolit Congresul în privința a 100 de vânzări de arme către Israel

Administrația Biden a informat Congresul cu privire la 100 de vânzări de arme către Israel de când a început războiul împotriva Hamas în Fâșia Gaza, a relatat Washington Post, citat de The Guardian.

Cu toate că administrația Biden și-a înăsprit criticile cu privire la operațiunile militare israeliene în Fâșia Gaza și a eșecurilor de a permite ajutorul umanitar să ajungă la populația palestiniană în prezent în prag de foamete, a menținut totuși într-o manieră discretă un flux considerabil de muniție către Israel, notează The Guardian.

Deși informațiile despre aceste vânzări sunt puține, acestea ar fi cuprins muniții ghidate cu precizie, bombe cu diametru mic, distrugătoare de buncăre și alte echipamente letale.

Legea SUA privind controlul exporturilor de arme prevede excepții însemnate pentru vânzările de arme către aliați- pragul fiind de 25 de milioane de dolari pentru „echipamente de apărare majore”, definite ca fiind articole de mare valoare care necesită o lungă perioadă de cercetare și dezvoltare, dar acesta este de 100 de milioane de dolari pentru alte „articole de apărare”, cum ar fi bombele.

Livrările discrete către Israel s-au adăugat celor trei vânzări militare majore făcute publice de la începutul războiului: 320 de milioane de dolari pentru kiturile bombelor de precizie în noiembrie și 14.000 de obuze de tancuri în valoare de 106 milioane de dolari, respectiv 147,5 milioane de dolari pentru componente necesare fabricării obuzelor de artilerie de 155 mm în decembrie. Livrările de obuze de tancuri și de artilerie din decembrie a ocolit de asemenea revizuirea Congresului, fiind făcute în baza unei autorități de urgență.

În apărarea continuării vânzărilor de arme către Israel, administrația a susținut că acestea fac parte din angajamentul de bază al SUA față de autoapărarea Israelului.

„Continuăm să sprijinim campania Israelului pentru a ne asigura că atacurile din 7 octombrie nu se pot repeta. Am oferit asistență militară Israelului pentru că este în concordanță cu acest obiectiv. Susținem campania militară legitimă a Israelului, în conformitate cu dreptul umanitar internațional", a declarat Matthew Miller, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.

„Fie că este vorba de vânzările de arme către Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite sub administrația Trump, fie că este vorba de vânzările către Israel sub administrația Biden, Congresul - și publicul american - merită o transparență totală cu privire la cine cumpără arme americane și câte arme vindem", a declarat congresmenul democrat Joaquin Castro, care a propus în februarie, fără succes, un amendament care ar fi impus ca toate vânzările de arme să fie raportate Congresului, în cazul în care vânzările totale către o singură țară depășesc un anumit prag pe parcursul unui an fiscal.