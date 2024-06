A văzut moartea cu ochii: un bărbat a fost atacat de un rechin în California. Gestul care l-a salvat din gura prădătorului VIDEO

Un bărbat a reușit să scape cu viață după o întâlnire dramatică cu un rechin, în largul coastei Californiei. El a fost mușcat de mai multe ori de animal, însă, conform mărturisirilor sale, este posibil să fi lovit animalul în interiorul gurii, conform The Guardian.

„Sunt foarte recunoscător", a mărturisit Caleb Adams, în vârstă de 46 de ani, în cadrul unui interviu acordat NBC News, difuzat marți în cadrul emisiunii Today a postului de televiziune.

Incidentul a avut loc duminică, 2 iunie. În anul 2023, au fost înregistrate la nivel mondial 69 de mușcături de rechin - dintre care 10 au fost fatale - considerate a fi neprovocate, conform International Shark Attack File al Universității din Florida.

Totuși, asemenea atacuri au ocupat prima pagină a ziarelor la nivel mondial după ce Adams a devenit una dintre cele minimum patru persoane din SUA care au fost mușcate de rechini în cursul a trei întâlniri diferite, la doar câteva zile distanță, celelalte cazuri petrecându-se în comitatul Walton, Florida.

Conform mărturisirilor făcute de Adams, el și alți 18 membri ai grupului său înotau în largul țărmului din Del Mar, California, când a simțit „o lovitură puternică" pe corp.

„M-am luptat cu animalul pentru câteva secunde", a spus bărbatul, care a lovit prădătorul cât de bine a putut. „În secunda în care am lovit animalul... am simțit un țesut mai moale. Presupun că era în interiorul gurii rechinului. Și am avut mai multe răni pe mână și pe încheietura mâinii".

El a mai dezvăluit că, în acel moment, și-a dat seama că nu va putea ieși în viață din apă. El a declarat pentru NBC că a strigat „doar două cuvinte" - „ajutor" și „rechin".

„Nu a fost frumos"

Kevin Barrett, unul dintre membrii grupului, a auzit strigătul disperat și s-a îndreptat spre Adams cât mai repede posibil. Rechinul dispăruse, însă Adams sângera abundent din piept.

Barrett a declarat pentru NBC că l-a ajutat pe Adams să se întoarcă la țărm, unde a văzut rănile bărbatului. „Nu a fost frumos", a ținut el să spună.

De îndată ce a ieșit din apă, un salvamar și-a făcut apariția, i-a ridicat bărbia lui Adams și i-a sugerat să nu privească în jos în timp ce era urcat în ambulanță.

Adams a fost transportat la un spital local pentru a i se trata mușcăturile de la mâna și brațul stâng, precum și de la trunchi, au declarat oficialii orașului, care au închis temporar plaja după incident.

Conform NBC, Adams a precizat că se simțea puternic din punct de vedere fizic, în ciuda rănilor sale, în urma cărora a rămas cu cicatrici.

Atacul a avut loc de-a lungul unei coaste unde numărul de rechini albi este în creștere de ani de zile.