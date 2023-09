Rusia sfidează sancțiunile și produce mai multe rachete decât înainte de 2022

Rusia a reușit să depășească presiunea sancțiunilor și poate produce acum mai multe rachete decât înainte de începerea unei invazii la scară largă.

Rusia a reușit să depășească sancțiunile și controalele la export impuse de Occident pentru a-și extinde producția de rachete dincolo de nivelurile de dinainte de război, potrivit oficialilor americani, europeni și ucraineni, lăsând Ucraina deosebit de vulnerabilă la intensificarea atacurilor în următoarele luni, scrie pravda.com.ua.

"Ca urmare a sancțiunilor, oficialii americani estimează că Rusia a fost forțată să își încetinească dramatic producția de rachete și alte arme la începutul războiului din februarie 2022 pentru cel puțin șase luni. Dar, până la sfârșitul anului 2022, producția industrială militară a Moscovei a început să se accelereze din nou, recunosc acum oficialii americani care au vorbit sub rezerva anonimatului pentru a dezvălui evaluarea sensibilă", potrivit NYT.

SUA mizează pe consolidarea apărării aeriene ucrainene ca răspuns la o astfel de situație. Se indică faptul că Rusia, printr-o rețea extinsă de contrabandă, primește componente rare prin intermediul unor țări terțe, precum Armenia și Turtucaia

Oficialii americani se tem că o producție sporită de rachete rusești ar putea însemna noi lovituri asupra sistemului energetic ucrainean în toamnă și iarnă.

În articol se arată că este dificil pentru țările occidentale să închidă toate căile de eludare a sancțiunilor din cauza specificului mărfurilor în sine.

"Una dintre provocările pentru guvernul american este că Rusia nu are nevoie de cipuri de înaltă calitate, mai ușor de urmărit, ci de cipuri convenționale care pot fi folosite într-o gamă largă de lucruri, nu doar în rachete ghidate", se arată în articol.

În afară de aceasta, oficialii occidentali indică faptul că Rusia a dublat producția de proiectile (până la 2 milioane pe an), care reprezintă volume mai mari decât pot produce Statele Unite și Europa. În același timp, astfel de volume nu sunt încă suficiente, deoarece Rusia a consumat 10 milioane de proiectile într-un an. În plus, creșterea producției militare în Rusia a costat scump economia rusă, mai ales în condițiile unei creșteri puternice a ratelor dobânzilor în țară.

În iunie 2023, serviciile de informații ucrainene au raportat că Rusia a extins producția de rachete Kalibr și Kh-101 de trei până la patru ori și a îmbunătățit utilizarea armelor cu rachete