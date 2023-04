Mercenarii Wagner, greu de controlat. Au executat un blogger militar rus apropiat de Prigojin

Mercenarii Wagner sunt acuzați că au executat într-un punct de control un blogger militar rus care amenința că-i va raporta superiorului.

Informația a fost publicată de The New Voice of Ukraine care îl citează pe militar expertul Mykhailo Jeyrokhov.

"Nu cu mult timp în urmă a existat un incident când un cunoscut blogger militar rus a fost pur și simplu executat la un punct de control", a spus Jeyrokhov.

"Și toată lumea știe că mercenarii Wagner au făcut-o atunci când acesta a spus că se va plânge la Prigojin. Apropierea lui de Prigojin a fost o carte pierzătoare pentru el", a adaugat Jeyrokhov.

El notează că acesta nu este un incident izolat, subliniind că incidente similare sunt obișnuite în teritoriile ucrainene ocupate. „Bandele” Wagner acționează fără a ține cont de legile internaționale sau de legile Federației Ruse, folosind violența pentru a-și stabili propriile reguli.

"Aceste bande Wagner sunt necontrolate, au primit arme și, prin urmare, stabilesc ordinea, propriile legi care nu se corelează cu legile Federației Ruse și cu valorile umane comune", a adăugat el.

La jumătatea lunii ianuarie, consilierul prezidențial ucrainean Mykhailo Podolyak a declarat că Wagner a recrutat 38.244 de deținuți ruși pentru război.