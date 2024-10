De ce și-a temperat Moscova așteptările privind o a doua președinție Trump

Moscova a avut așteptări mari după ce Donald Trump a câștigat alegerile din SUA în 2016, dar acestea au fost dezamăgite pe parcursul mandatului, astfel că acum oficialii sunt mai precauți în privința perspectivelor pentru Rusia, se arată într-o analiză BBC.

În noiembrie 2016, politicianul ultranaționalist rus Vladimir Jirinovski a sărbătorit victoria lui Donald Trump cumpărând 132 de sticle șampanie.

Și nu a fost singurul. De pildă, un oficial rus a povestit că a fumat un trabuc și a băut o sticlă de șampanie după ce Trump a ieșit câștigător.

La Moscova, existau așteptări mari ca Trump să renunțe la sancțiuni împotriva Rusiei; poate, chiar, să recunoască Peninsula Crimeea, anexată de Ucraina, ca parte a Rusiei.

„Valoarea lui Trump era că el nu a predicat niciodată despre drepturile omului în Rusia”, explică Konstantin Remciukov, proprietarul și redactorul șef al ziarului Nezavisimaia Gazeta.

Dar speranțele s-au risipit repede.

„Trump a introdus cele mai grele sancțiuni împotriva Rusiei la acel moment”, își amintește Remciukov.

„Până la sfârșitul mandatului, mulți oameni erau dezamăgiți de președinția sa”.

Motiv pentru care, după opt ani - cel puțin public - oficialii ruși sunt mai precauți cu privire la perspectiva unui al doilea mandat al lui Trump.

Președintele Vladimir Putin a ieșit chiar public pentru a-și arăta susținerea față de candidata Partidului Democrat. Totuși această „aprobare” a fost interpretată pe scară largă drept o glumă (sau drept trolling de la Kremlin).

Putin a susținut că îi place râsul „infecțios” al Kamalei Harris.

Dar probabil că și cei mai puțin experimentați își dau seama că ce spune Trump, și nu Harris e de natură să-i aducă zâmbetul pe buze liderului rus.

De pildă, criticile lui Trump cu privire la amploarea asistenței militare americane pentru Ucraina, aparenta sa reticență de a da vina pe Putin pentru invazia pe scară largă a Rusiei și, în timpul dezbaterii prezidențiale, refuzul său de a spune dacă dorește ca Ucraina să câștige războiul.

În schimb, Kamala Harris a susținut că sprijinul pentru Ucraina este în „interesul strategic” al Americii și l-a catalogat pe Putin drept „un dictator criminal”.

Un rezultat convenabil pentru Kremlin

Însă un alt scenariu posibil i-ar conveni pesemne mai mult Kremlinului - și anume alegeri foarte strânse, urmate de un rezultat contestat.

O Americă dominată de haos, confuzie și confruntare post-electorală ar avea mai puțin timp să se concentreze asupra afacerilor externe, inclusiv a războiului din Ucraina.

Relațiile dintre SUA și Rusia au devenit dificile sub Barack Obama, s-au înrăutățit sub Donald Trump și, în cuvintele ambasadorului rus recent plecat de la Washington Anatoli Antonov, ele „se destramă” sub Joe Biden.

În viziunea Washingtonului, vina este pe deplin a Moscovei.

La doar opt luni după ce Putin și Biden s-au întâlnit la un summit la Geneva, liderul Kremlinului a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei.

Drept urmare, nu doar că SUA a reacționat cu un val de sancțiuni împotriva Rusiei, dar a furnizat Ucrainei un ajutor militar crucial, inclusiv arme avansate precum rachete Himars și tancuri Abrams, care i-a permis să supraviețuiască în cei mai bine de doi și jumătate de război.

A existat însă o perioadă, nu cu mult timp în urmă, când Rusia și SUA s-au angajat să lucreze ca parteneri pentru a consolida securitatea globală, scrie BBC.

La sfârșitul anilor 1980, Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov au format un parteneriat geopolitic pentru a reduce arsenalele nucleare ale țărilor lor.

În 1991, Primele Doamne ale URSS și ale Americii, Raisa Gorbacieva și Barbara Bush, au dezvelit un monument neobișnuit la Moscova - o rață cu opt boboci.

Replica unei sculpturi din Grădinile Publice din Boston, a fost oferită Moscovei drept simbol al prieteniei dintre copiii sovietici și cei americani.

Este încă popular printre moscoviți și astăzi.

Ce spun rușii despre relațiile între SUA și Rusia

La fel ca relațiile dintre SUA și Rusia, rațele pe care rușii le fotografiază în Parcul Novodevici, acestea au primit unele lovituri - de pildă, au fost furate și au trebuit înlocuite.

„Vreau ca America să dispară”, spune Igor, care pescuiește într-un iaz din apropiere.

„A pornit atât de multe războaie în lume. SUA au fost dușmanul nostru în vremurile sovietice și încă este. Nu contează cine este președintele”, spune el.

Dar părerea lui nu pare să fie împărtășită de alți ruși din parc.

„Sunt pentru pace și prietenie”, spune Svetlana. „Dar prietenului meu din America îi este frică să mă sune acum. Poate că nu există libertate de exprimare acolo. Sau, poate, aici, în Rusia, nu există libertate de exprimare. Nu știu."

„Țările noastre și popoarele noastre ar trebui să fie prieteni, fără războaie și fără să concureze pentru a socoti cine are mai multe rachete. Îl prefer pe Trump. Când era președinte nu existau războaie mari”, spune Nikita.

În ciuda diferențelor care despart Rusia și America, există un lucru pe care cele două țări îl au în comun, faptul că au avut întotdeauna președinți bărbați.

Ce cred rușii despre asta?

„Cred că ar fi grozav dacă o femeie ar deveni președinte”, spune Marina.

„Aș fi bucuros să votez pentru o femeie președinte aici [în Rusia]. Nu spun că ar fi mai bine sau mai rău. Dar ar fi altfel”, subliniază ea.