Cum a eșuat experimentul Rusiei de a trimite deținute pe front. Mărturia unei condamnate: „A fost înspăimântător”

Circa 1000 de deținute au fost recrutate din închisorile din Rusia pentru a fi trimise pe frontul din Ucraina înainte ca Moscova să abandoneze inițiativa care în final a fost un eșec, potrivit mărturiei unei condamnate și a grupurilor pentru drepturile omului, relatează RFL/Radio Free Europe.

La finele lui 2022, au apărut relatări potrivit cărora femeile condamnate din Rusia, la fel ca și colegii lor, au fost recrutate pentru a mări forța de luptă rusă în invazia Ucrainei. Însă ele nu au mai fost instruite pentru roluri pe câmpul de luptă.

O parte dintre ele au fost ucise, altele s-au întors acasă după ce au fost amnistiate. RFE/RL a vorbit cu una dintre supraviețuitoare care, spre deosebire de alte deținute, au avut norocul să fie eliberate după ce au slujit.

Vara trecută, Ielena (un pseudomim), condamnată pentru infracțiuni legate de droguri și care își ispășea pedeapsa într-o colonie penitenciară din regiunea Lipețk, s-a înscris pentru a participa la război. Femeia a fost convinsă cu greu să ofere o mărturie, întrucât spune că a rămas traumatizată în urma experienței.

„Nu mi-au cerut nimic [în timpul recrutării]. Mi-au verificat doar vârsta și starea de sănătate și apoi m-au înrolat ca lunetist. Ce glumă! Nu ținusem niciodată o armă în mână”, a spus femeia, precizând că a lucrat ca vânzătoare și nu avea niciun fel de educație militară.

„Am ajuns să lucrez ca asistentă medicală pentru o unitate din regiunea Donețk. Acum cred că am fost norocoasă, pentru că am auzit că multe [din aceeași colonie penitenciară] sunt moarte”, spune Ielena, adăugând că se simte norocoasă pentru că ar mai fi avut de stat încă cinci ani în închisoare.

„Nu ne-au antrenat pentru nimic. Ne-au lăsat la unitatea medicală și asta a fost tot. Nici măcar nu m-au întrebat ceva. Nu știu dacă și-au respectat promisiunile legat de instruirea femeilor pentru a fi lunetiști și piloți. Eu însămi nu am fost pe front împreună cu unitatea mea. În mare parte am gătit și am respins avansurile soldaților”, povestește ea.

Prietena unei alte voluntare a declarat pentru RFE/RL că marea majoritate a deținutelor înrolate erau dependente de droguri sau alcool și că a încercat să o avertizeze atât în această privință, cât și a faptului că ar fi doar carne de tun pe un front unde până și „bărbații sănătoși mor ca muștele”.

„Poate că exagerez când spun că toate sunt așa (dependente de droguri, hoațe – n.red), dar probabil că este adevărat pentru 90 % dintre femeile din închisoare. Armata a recrutat din această populație”, a spus ea.

Aceasta a explicat că cele mai multe deținute au fost motivate de bani și de libertate, în timp ce Ministerul rus al Apărării le-a promis „munți de aur” și eliberare condiționată și chiar acoperire cu glorie la întoarcere, numai că acestea s-au dovedit promisiuni deșarte.

În prezent, în coloniile penitenciare rusești există aproximativ 400.000 de deținuți, dintre care 8% (aproximativ 32.000) sunt femei.

Un experiment eșuat

Ielena, căreia i-a fost comutată pedeapsa după ce a servit în Ucraina, spune că deținuții de sex feminin au fost plătiți mai puțin decât li s-a oferit în timpul recrutării.

„Au promis o jumătate de milion de ruble (5.600 de dolari) la semnare, și ulterior 200.000 de ruble (2.240 de dolari) lunar. De fapt, au primit doar circa 100.000 de ruble pe lună, iar prima a fost, de asemenea, doar circa jumătate din ceea ce le-a fost promis”, a mărturisit deținuta.

Ea spune că asta nici nu a mai contat când a ajuns în Ucraina unde s-a concentrat doar pe a scăpa cu viață.

„A fost înspăimântător, toate acele fețe și năzbâtii de bețivani. Dar când a fost adus următorul lot de [răniți], am înțeles că soldații aflați în acea situație erau realmente în iad”, spune Ielena.

La momentul când s-a înscris, ea a avut posibilitatea de a citi în prealabil contractul și autoritățile s-au ținut de promisiunea de a o ierta de pedeapsă. Ulterior însă, asta nu s-a mai întâmplat.

„Așa că i-au adunat pe toți, i-au băgat în dube și i-au dus undeva unde au semnat acest contract. Ei nu cunoșteau termenii [din contract] pentru că nu au timp să le citească. Când își dau seama că nu vor fi eliberați condiționat, este prea târziu. Au părăsit deja închisoarea”, a dezvăluit ea.

Fosta deținută spune că acum populația penitenciară este la curent cu faptul că nu vor avea parte de eliberare condiționată în urma slujirii în război, și totuși sunt încă mulți deținuți dispuși să se înroleze.

Potrivit activiștilor pentru drepturile omului care lucrează cu deținuții, cu toate că Ministerul Apărării a recrutat femei care au fost de acord să fie trimise pe câmpul de luptă, acestea nu au mai ajuns pe front.

„Experimentul lor - de a trimite femei pe front - a fost un eșec, ca să o spunem elegant”, spune Marina, o activistă pentru drepturile omului, despre inițiativa Kremlinului.

„Apariția femeilor nu a adus niciun plus de disciplină, iar ei aveau deja destule probleme pe front cu deținuții bărbați care beau și se drogau”, spune ea.

Un alt activist pentru drepturile omului a declarat că ultimele recrutări din rândul deținuților de sex feminin a avut loc în septembrie 2023, de la o închisoare din regiunea Leningrad.