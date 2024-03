Atacul terorist de la sala de concerte din Moscova. Martorii au crezut la început că împușcăturile fac parte din spectacol. Copiii au fugit în rochii de bal

Potrivit martorilor oculari din sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei, atacatorii au incendiat auditoriul, iar focul s-a extins rapid, distrugând partea superioară a clădirii și podeaua. În primele momente oamenii au crezut că zgomotele fac parte din spectacol.

În sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei atacată de teroriști înarmați cu mitraliere erau și copii care participau la un concurs de dans, relatează serviciul rusesc BBC care citează doi martori oculari ai atacului terorist.

Un corespondent al RIA Novosti a relatat că cel puțin trei persoane au deschis focul din arme automate. După aceea, a spus el, au aruncat o grenadă sau o bombă incendiară, care a declanșat un incendiu. Oamenii din hol s-au întins pe podea și, după 15-20 de minute, au început să se târască afară.

Martorii oculari au declarat pentru Moscow 24 că stăteau la mezanin și au auzit împușcături. Când au început să coboare, și-au dat seama că se trăgea mai jos. Alți martori au povestit că la auzul împușcăturilor s-au întins pe podea, dar apoi, când și-au dat seama că toată lumea urcă, au început și ei să urce. „Trageau din toate părțile, în tot ce mișca”, a spus un martor ocular.

Printre martorii oculari din sală era un bărbat pe nume Vitali. „Am auzit împușcături, la început nu am știut ce se întâmplă”, spune bărbatul care se afla în hol. „Apoi am văzut teroriști trăgând în oameni. Au aruncat mai multe cocktail-uri Molotov și totul a luat foc. Am fost conduși la ieșire. Ușa de evacuare era încuiată, apoi am intrat în subsol și am așteptat ajutor acolo.”

Un martor ocular, care nu și-a dat numele, adaugă că în clădire erau părinți care veniseră la un concurs de dans cu copiii: „La concurs au fost copii și adolescenți. Oamenii au venit în fugă și au spus că sunt. A fost un tragedie acolo, copiii au fugit în rochiile de bal.”

Olga, o altă martoră, a declarat pentru Meduza.io: „Eram deja pe locul meu în hol când a început totul și nu am înțeles ce se întâmplă imediat. Cu aproximativ cinci minute înainte de începerea concertului s-a auzit un zgomot ciudat. Apoi s-au auzit zgomote care au sunat ca petardele și nu mi-am dat seama imediat că sunt împușcături. Judecând după sunet, împușcăturile erau destul de departe de mine – în hol, aparent.

Apoi angajații Crocus au fugit prin sală și i-au condus pe toți spre scenă și au reușit să se îndrepte spre o ieșire. În timp ce alergam, am auzit țipetele oamenilor care pierduseră pe cineva în mulțime. Nu am văzut niciun rănit.

Am fost foarte norocosă că am primit un bilet aproape de capătul celui de-al șaselea rând — nimeni nu a blocat [cea mai apropiată] ieșire și am reușit să ies repede afară și să plec într-un taxi înainte de [declanșarea incendiului]. În acel moment, poliția se apropia deja [de clădire].

Îmi amintesc că în sală erau oameni de toate vârstele — atât bătrâni, cât și copii mici. Sper că au reușit să iasă”.

Mihail Golikov, dirijor-șef al Orchestrei Simfonice de Stat din Regiunea Leningrad și al Filarmonicii Orașului pentru Copii și Tineret, a declarat că „a fost un eveniment monstruos. La început, am auzit doar împușcături în foaier și apoi [au putut fi] auzite în sala de concerte. După aceea, am condus orchestra de pe scenă. Slavă Domnului că cortina era închisă și noi eram în spatele ei. Am părăsit scena rapid, literalmente într-un minut.

Nu avem răniți sau victime [dintre muzicieni], toată lumea este bine. Eu însumi sunt încă în stare de șoc. Cel mai important, mi-am scos orchestra - suntem toți dintr-o singură bucată, toți vii și bine. Și, cel mai important, suntem în siguranță acum“.

Ivan, un alt martor, spune că se afla într-o lojă VIP. „Imediat după ora opt, am auzit foc de mitralieră și țipete venind din sala de concert. Am putut vedea cum oamenii se grăbesc din sală pe scenă, aparent pentru a ieși pe părți laturi ale acesteia. Oamenii au început să fugă și niciunul dintre agenții de securitate nu a gestionat [mulțimea].

Am început să ne baricadăm în loja noastră. Am verificat și pe cea vecină [pentru a vedea] dacă oamenii [au avut nevoie] de ajutor. Fumul s-a ridicat foarte repede, literalmente în 10 minute. [Apoi] a fost din ce în ce mai mult. Din câte am înțeles, ceva a fost aruncat în hol și totul a luat foc.

Nu am putut să ieșim prin ieșirea VIP pentru că am auzit împușcături acolo. Toți s-au dus la cealaltă ieșire care duce în foaier. Am ieșit ultimul, cu o angajată a sălii.

Nu am înțeles unde să mergem și am alergat la întâmplare. Foaierul era deja plin de fum. La scurt timp după ce am ieșit afară două autospeciale de pompieri și o ambulanță au au apărut.

Acoperișul a fost cuprins rapid de flăcări. Am încercat să ocolim [cladirea] din partea cealaltă pentru a ajunge la mașina noastră. Primii oameni pe care i-am văzut cu arme au fost ofițeri de poliție – stăteau în picioare fumând. Am întrebat dacă putem trece și ei au spus: «Du-te dacă vrei»”.