Șeful FSB i-a raportat lui Putin că, după atacul terorist de la Crocus, 11 persoane au fost reținute, inclusiv toți cei patru suspecți

Directorul FSB, Alekander Bortnikov, a raportat președintelui rus Vladimir Putin despre reținerea a 11 persoane, inclusiv toate cele patru persoane suspectate de comiterea unui atac terorist la Sala de concerte Crocus, transmite Interfax, citând serviciul de presă de la Kremlin.

Bortnikov i-a raportat lui Putin că FSB lucrează la identificarea complicilor terorişti, relatează serviciul de presă al Kremlinului.

Comitetul de Investigații al Rusiei a informat că, potrivit ultimelor date, 93 de persoane au fost ucise în atacul terorist de la sala de concerte din regiunea Moscova.

„În momentul de față s-a stabilit că numărul morților este de 93 de persoane. Numărul morților va crește și mai mult. Potrivit datelor preliminare, cauzele morții au fost rănile prin împușcare și intoxicarea cu fum”, a informat Comisia de Investigație.

Oamenii legii care investighează atacul terorist cred că atacatorii au pregătire militară sau airsoft, scrie Kommersant.

Potrivit ziarului, cinci teroriști în haine tactice și cu arme au ajuns la Crocus în jurul orei 19:40 într-un minivan. Martorii oculari au susținut că atacatorii erau înarmați cu puști de asalt Kalașnikov și carabine echipate cu lunete. Aveau la ei și lanterne și rucsacuri.

„Fețele celor mai mulți dintre atacatori erau acoperite cu eșarfe, dar unii martori oculari au văzut bărbi ieșind de sub ele. Infractorii au acționat într-o manieră coordonată, militară, de parcă astfel de acțiuni ar fi obișnuite pentru ei”, scrie Kommersant.

Atacul în sala de concert au început în jurul orei 20:00. Mai întâi, atacatorii au deschis focul prin geamul ușilor și al fațadei către paznici, apoi au urmărit spectatorii în hol. Când teroriștii au ajuns în sala de concert, aceasta era deja semnificativ goală, dar acolo au fost victime, susține ziarul. Drept urmare, au vărsat lichidul pe care l-au adus cu ei, au dat foc perdelei și scaunelor, apoi au fugit de la locul crimei.

Publicația susține că poliția a sosit la Crocus „la câteva minute după primele informații despre împușcături”. Cu toate acestea, polițiștii s-au concentrat în principal pe ajutarea victimelor și au izolat clădirea. Soldații din forțele speciale ale FSB și Gărzii Naționale Ruse, precum și pompierii au intrat înăuntru.

Potrivit ziarului, în noaptea de 23 martie, forțele de securitate au primit instrucțiuni de căutare a atacatorilor. „Conform surselor lui Kommersant, li s-a spus că teroriştii erau tineri, slabi, erau mai înalţi decât media, până la 180 cm, şi ar fi putut folosi bărbi şi mustăţi false”, scrie publicaţia.

Comitetul de Investigații al Rusiei a deschis un caz de atac terorist.

Peste 90 de morți, inclusiv treu copii, 140 de persoane au fost rănite

Potrivit Ministerului rus al Sănătății, peste 140 de persoane au fost rănite. Ministerul Sănătății din Regiunea Moscova a publicat o listă care, pe 23 martie, enumeră numele a 121 de victime, inclusiv cinci copii, și indică, de asemenea, că 63 de persoane, inclusiv trei copii, au murit. Din datele Ministerului Sănătăţii rezultă că cinci persoane au murit în spitale. Ministerul Situațiilor de Urgență a publicat o listă a celor internați în spital în urma atacului terorist și pe ea sunt 107 persoane, nu se cunosc numele a cinci persoane. Potrivit datelor neoficiale furnizate de canalul de Telegram 112, 183 de persoane au fost rănite.

Suspecții încercau să treacă granița cu Ucraina

În regiunea Briansk au fost reținute două persoane care călătoreau într-o mașină căutată în legătură cu atacul terorist. Potrivit canalului Telegram Baza , mașina cu presupușii infractori a fost oprită în apropierea satului Tepli, la câțiva kilometri de granița cu Belarus și Ucraina. Potrivit datelor preliminare, în autoturism se aflau șase persoane, două dintre ele au fost reținute, restul au evadat. Anterior, presa a scris că forțele de ordine căutau mașini Renault albe și gri în care suspecții ar fi putut scăpa.

Deputatul Dumei de Stat Aleksander Hinștein a dat detalii despre reținerea suspecților. Potrivit acestuia, mașina Renault în care călătoreau suspecții a fost găsită noaptea în apropierea satului Hatsun din regiunea Briansk. Mașina nu a oprit la solicitarea oamenilor legii și a încercat să fugă. „În timpul urmăririi, au avut loc schimburi de împușcături și mașina s-a răsturnat. Un terorist a fost reținut la fața locului, restul a fugit în pădure. În urma perchezițiilor, un al doilea suspect a fost găsit și reținut. Căutarea pentru restul continuă”, a spus Hinshtein. Potrivit acestuia, în interiorul mașinii au fost găsite un pistol PM, un încărcător pentru o pușcă de asalt Kalașnikov și pașapoartele cetățenilor din Tadjikistan.

Cetăţenii din Tadjikistan au fost reţinuţi

Potrivit Canalului Baza, Muhammadsobir Faizov, în vârstă de 19 ani, se numără printre cei reținuți, fiind internat în spital. Baza a publicat referiri la patru suspecți - toți sunt cetățeni ai Tadjikistanului. Site-ul Astra a publicat și o fotografie cu patru persoane care ar fi călătorit într-o mașină oprită în regiunea Briansk. În dimineața zilei de 23 martie, devreme, Astra a scris că poliția nu are indicii cu privire la suspecți. Ministerul de Externe tadjik a declarat că „partea tadjică nu a primit confirmare de la autoritățile oficiale ruse cu privire la informațiile false care circulă în prezent despre implicarea cetățenilor tadjici” în atacul terorist.

Organizația teroristă Statul Islamic și-a revendicat atacul

Surse ale The New York Times și CBS News au informat că Statele Unite consideră grupul Vilaiat Khorasan, o divizie a ISIS din Afganistan, responsabil pentru atac. Potrivit rapoartelor presei, Washingtonul „nu are niciun motiv să se îndoiască de aceste afirmații”.