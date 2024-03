Atac armat la Moscova. Suspecţii au fost aduşi la Comitetul de anchetă. Bilanţul a crescut la 137 de morți

Suspecţii arestaţi după atacul terorist de vineri de la Moscova au fost aduşi la sediul Comitetului de anchetă de la Moscova, a anunţat duminică agenţia de presă rusă RIA preluată de Reuters.

Comitetul de anchetă a anunţat totodată că bilanţul masacrului de la sala de concerte Crocus de la periferia capitalei ruse a crescut la 137 de persoane, între care trei copii, de la 133, cifra comunicată anterior.

Au fost de asemenea identificate până acum 62 dintre victime, iar la faţa locului au fost găsite două puşti de asalt şi o mare cantitate de muniţie.

Familiile și prietenii celor dați dispăruți în urma atacului revendicat de ISIS care a ucis peste 130 de persoane într-o sală de concerte de la periferia Moscovei au așteptat vești despre cei dragi, în timp ce Rusia a ținut duminică o zi de doliu național.

Evenimentele culturale au fost anulate, drapelele au fost coborâte în bernă, iar divertismentul și publicitatea televizată au fost suspendate, potrivit agenției de știri de stat RIA Novosti. Rușii au venit în număr mare pentru a depune flori la un memorial improvizat în apropierea sălii de concerte care a ars după ce a fost incendiată de atacatori.

Departamentul de Sănătate din Moscova a declarat duminică că a început să identifice corpurile celor uciși prin intermediul testelor ADN, care vor necesita cel puțin două săptămâni.

Igor Pogadaev este disperat după ce soția sa care a mers la concert nu i-a mai răspuns la mesaje.

După ce a văzut știrile despre bărbați înarmați care au deschis focul asupra spectatorilor de la concert, Pogadaev s-a grăbit să ajungă la fața locului, dar nu a găsit-o printre răniții din ambulanțe.

„M-am plimbat, am căutat, am întrebat pe toată lumea, am arătat fotografii. Nimeni nu a văzut nimic, nimeni nu a putut spune nimic", a declarat Pogadaev pentru AP într-un mesaj video.

El a privit flăcările mistuind clădirea în timp ce dădea apeluri disperate la o linie telefonică pentru rudele victimelor, dar nu a primit nicio informație.

Președintele Tadjikistanului a condamnat duminică atacul terorist asupra sălii de concerte de la Moscova într-o convorbire telefonică cu liderul rus Vladimir Putin, pe fondul acuzațiilor că atacatorii ar fi cetățeni tadjici.

Mass-media rusă, inclusiv canale Telegram cu legături către serviciile de securitate, și un parlamentar au susținut că cei patru suspecți atacatori sunt tadjici.

Autoritățile ruse au spus doar că patru suspecți arestați după atacul de vineri sunt cetățeni străini, în timp ce Tadjikistanul a respins afirmațiile inițiale că cetățeni ai săi au fost implicați.

„Teroriștii nu au naționalitate, nici patrie și nici religie”, i-a spus președintele Emomali Rahmon lui Putin într-un apel telefonic, a transmis duminică biroul președintelui Tadjikistanului.

Gruparea Stat Islamic (IS), care a revendicat atacul, este activă în Tadjikistan. Națiunea din Asia Centrală este vecină cu Afganistanul.

Kremlinul a declarat duminică că cei doi lideri au convenit să „intensifice” eforturile lor comune de combatere a terorismului.

Sâmbătă, Ministerul de Externe al Tadjikistanului a declarat că relatările conform cărora cetățeni ai săi ar fi implicați sunt „false”.

Ministerul de Interne a mai spus că doi dintre cei numiți inițial în presa rusă se aflau în Tadjikistan în momentul atacului.