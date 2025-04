Trump se dezlănțuie la adresa Uniunii Europene: „Ne trage pe sfoară în privința comerțului și a fost rea cu noi”

Președintele Donald Trump susține că „nu are în vedere” implementarea unei pauze în aplicarea tarifelor pentru Uniunea Europeană. „Ne trage pe sfoară în comerț și fost rea cu SUA”, a spus șeful de la Casa Albă.

Continuând să răspundă la întrebări în Biroul Oval, Donald Trump a făcut referire la Uniunea Europeană, repetând criticile pe care făcut de multe ori în ultimele săptămâni, scrie Sky News.

Donald Trump susține că propunerea făcută de UE pentru o scutire totală și reciprocă de taxe vamale pentru produsele industriale, printre care mașinile, „nu este suficientă pentru a ridica taxele vamale americane”.

„Blocul a fost format pentru a face rău SUA. Țările s-au format împreună pentru a crea un pic de situație de monopol - o forță unificată împotriva SUA pentru comerț. Ei au NATO și au profitat de noi din punct de vedere al dolarului și militar”, a spus Donald Trump.

„UE ne trage pe sfoară în comerț și fost rea cu SUA. Nu ne iau mașinile. Ei nu iau produsele noastre agricole și totuși trimit milioane de mașini în SUA. Nu va fi așa. Nu este corect”, a mai adăugat Trump.

El adaugă că schimburile comerciale cu UE trebuie să fie „echitabile și reciproce”.

Uniunea Europeană a oferit Statelor Unite un acord de eliminare a tarifelor pentru toate bunurile industriale, a anunțat luni, 7 aprilie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o încercare de a evita un război comercial bazat pe măsuri reciproce.

„Am propus tarife zero pentru zero la bunurile industriale, așa cum am reușit deja cu mulți alți parteneri comerciali. Pentru că Europa este întotdeauna pregătită pentru o înțelegere bună. Așa că această propunere rămâne pe masă”, a declarat ea într-o conferință de presă alături de prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre, transmite POLITICO.