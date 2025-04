UE propune aplicarea unor taxe vamale cuprinse între 10% şi 25% pentru bunurile din SUA

Comisia Europeană a propus, luni, 7 aprilie, aplicarea unor taxe vamale cuprinse între 10% şi 25% pentru importuri de produse americane în UE.

Propunerea vine după ce Trump a impus taxe pentru oţelul şi aluminiul europene, potrivit Agerpres.

Este prevăzut ca statele membre să se pronunţe, miercuri, în legătură cu acest prim răspuns al blocului european la tarifele anunţate de guvernul american, dar pentru a bloca taxele europene va fi nevoie de o majoritate calificată.

Documentul, concret, face distincţie între produsele pentru care UE va aplica taxe începând din 15 aprilie, dacă statele membre vor valida lista propusă de executivul european, şi produsele care vor fi taxate începând din 16 mai.

Primul grup include produsele pe care blocul european le-a taxat deja la criza comercială din 2018, dar dintre acestea a ieşit, de exemplul, whisky-ul bourbon, care era taxat anterior.

Tot luni, UE oferit SUA un acord de eliminare a tarifelor pentru toate bunurile industriale, anunțase președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o încercare de a evita un război comercial bazat pe măsuri reciproce.

„Am propus tarife zero pentru zero la bunurile industriale, așa cum am reușit deja cu mulți alți parteneri comerciali. Pentru că Europa este întotdeauna pregătită pentru o înțelegere bună. Așa că această propunere rămâne pe masă”, a declarat ea într-o conferință de presă alături de prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre, transmite POLITICO.

Războiul comercial declanșat de Trump a provocat panică în rândul investitorilor, iar piețele financiare globale au pierdut trilioane de dolari sau euro. Luni, bursele europene au înregistrat cele mai mari scăderi într-o singură zi de la începutul pandemiei de Covid.

Momentan, cel mai important conflict comercial se poartă între China și SUA, în contextul în care Trump anunțase luni că va creşte tarifele pentru importurile americane din China cu încă 50%, asta după ce Beijingul anunțase tarife de 34% pentru importurile americane.

„Ameninţarea SUA de a escalada tarifele este o greşeală peste o greşeală, care expune încă o dată natura şantajistă a SUA. China nu va accepta niciodată acest lucru. Dacă SUA insistă pe calea lor, China va lupta până la capăt”, a declarat ministerul.

SUA au impus deja un tarif de 20% asupra importurilor chineze din cauza preocupărilor legate de fentanil, ceea ce înseamnă că China s-ar putea confrunta cu o rată tarifară efectivă de până la 70%, arată sursa citată.