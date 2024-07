„Violența politică nu are loc în societățile noastre”. Reacția Maiei Sandu la tentativa de asasinat asupra lui Trump

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat tentativa de asasinat asupra fostului președinte american Donald Trump, dorindu-i recuperare grabnică acestuia.

„Violența politică nu are loc în societățile noastre. Îi doresc lui Donald Trump o recuperare rapidă. Transmit condoleanțe prietenilor și familiei participantului la miting care a fost ucis în atac”, a scris lidera de la Chișinău pe platforma X.

Au reacționat în acest caz și mai mulți lideri din întreaga lume, precum prim-ministrul britanic Keir Starmer și prim-ministrul canadian Justin Trudeau.

Tentativă de asasinat la un miting electoral

Fostul președinte american a fost ținta unei tentative de asasinat în timp ce se adresa mulțumii de pe scenă, la un miting electoral. Un glonț l-a atins pe politicianul republican în lobul urechii. El a fost rapid înconjurat de agenți ai Serviciului Secret al SUA și târât în afara scenei către un vehicul care îl aștepta.

Trump a declarat pe social media că a fost împușcat și lovit de un glonț în „partea superioară a urechii mele drepte”. Serviciul Secret a declarat că fostul președinte este în siguranță după ce a fost coborât de urgență de pe scenă cu sânge pe față. Un purtător de cuvânt a declarat că Trump este „bine” după „actul atroce”.

„Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împuşcăturile care care tocmai a avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanţele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră. Nu se ştie nimic în acest moment despre atacator, care este acum mort. Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu era în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că am am realizat atunci ce se întâmpla. DUMNEZEU Binecuvântează AMERICA!" - a scris Trump pe Truth Social.

Și Anthony Guglielmi, șeful departamentului de comunicare al Serviciului de Securitate al SUA, a transmis că Donald Trump este în siguranță.

„Un incident a avut loc în seara zilei de 13 iulie la un miting Trump în Pennsylvania. Secret Service a pus în aplicare măsuri de protecție, iar fostul președinte este în siguranță. Aceasta este acum o investigație activă a Secret Service și informații suplimentare vor fi publicate atunci când vor fi disponibile”, a declarat Guglielmi, relatează CNN.

Purtătorul de cuvânt al lui Donald Trump, Steven Cheung, a declarat că fostul președinte „este bine”.

Ca urmare a evenimentului, Departamentul de Poliție al orașului New York și-a sporit prezența la Trump Tower și în alte locații sensibile în jurul orașului.

Donald Trump a părăsit în scurt timp spitalul local unde a fost tratat. El trebuia să meargă la proprietatea sa din Bedminster, New Jersey, după miting.

De asemenea, fostul preşedinte urma ca duminică să meargă în Milwaukee, Wisconsin, acolo unde începe Convenţia Naţională Republicană.

Un spectator și atacatorul au murit în urma schimbului de focuri, potrivit procurorului districtului Butler County, Richard Goldinger.

Spectatorul ucis „a murit instantaneu”, potrivit unui martor. „Am auzit mai multe focuri de armă, bărbatul de lângă mine a fost lovit în cap, a murit pe loc şi a căzut la baza tribunei", a spus Joseph, al cărui nume de familie nu a fost specificat.

Anthony Guglielmi, șeful departamentului de comunicare al Serviciului de Securitate al SUA, a declarat că nu știe dacă atacatorul s-a împușcat sau a fost împușcat de altcineva în timpul incidentului.

Împușcăturile de la mitingul fostului președinte Donald Trump din Butler, Pennsylvania, sunt investigate ca o posibilă tentativă de asasinat, potrivit reprezentanților forțelor de ordine.

Secret Service a confirmat că agenţii săi au ucis persoana care a deschis focul.

Secret Service afirmă că incidentul a avut loc în jurul orei locale 6.15 (duminică, ora 1:15, ora României), iar atacatorul a stat în afara perimetrului unde se desfăşura mitingul, într-o poziţie înaltă. „Personalul Secret Service l-a neutralizat pe trăgător, care este acum decedat, Secret Service a răspuns rapid cu măsuri de protecţie, iar fostul preşedinte este în siguranţă şi este evaluat. Un spectator a fost ucis, doi spectatori au fost răniţi în mod grav”, precizează Secret Service.

Președintele Joe Biden a primit o informare inițială cu privire la incidentul de la mitingul fostului președinte Donald Trump, din Pennsylvania, potrivit Casei Albe.

„Am fost informat cu privire la împușcăturile de la mitingul lui Donald Trump din Pennsylvania. Sunt recunoscător să aud că este în siguranță și se simte bine. Mă rog pentru el și familia sa și pentru toți cei care au fost la miting, în timp ce așteptăm informații suplimentare. Jill și cu mine suntem recunoscători Serviciului Secret pentru că l-au adus în siguranță. Nu există loc pentru acest tip de violență în America. Trebuie să ne unim ca o națiune pentru a o condamna”, a spus Biden.