Premierul Republicii Moldova, vizită în Ucraina. Gavrilița a mers în localitățile Irpin și Bucha

În timpul unei vizite de lucru în Ucraina, prim-ministrul de la Chișinău a mers și în localitățile ucrainene care au fost sub ocupație rusă. Natalia Gavrilița a avut ulterior o întrevedere cu omologul său ucrainean.

Premierul Natalia Gavrilița a povestit că a văzut case și instituții publice distruse, dar cea mai dureroasă priveliște din localitățile care au fost sub ocupație rusă au fost zecile de cruci și morminte ale oamenilor care și-au pierdut viața.

,,Mă aflu, astăzi, într-o vizită de lucru la Kiev. Am vizitat orașele Bucha și Irpin. Am văzut cu ochii mei case arse și pustiite, școli, grădinițe și drumuri distruse, dar cea mai dureroasă priveliște sunt crucile din spatele grădinilor. Nicio fotografie, nicio imagine video nu poate transmite ceea ce am văzut aici, pe loc. Am condamnat cu tărie, repetat, ororile produse de armata rusă și am exprimat susținerea plenară pentru continuarea anchetării crimelor de război de pe teritoriul statului vecin. Fiecare cetățean ucrainean, mai ales copiii și femeile, supuse brutalităților și tratamentelor inumane, merită să li se facă dreptate în instanțele penale internaționale”, a declarat Natalia Gavrilița.

Șefa Cabinetului de miniștri a reiterat că Republica Moldova va rămâne alături de Ucraina.

,,Moldova a fost și va rămâne un prieten și un partener de nădejde pentru vecinii noștri. Vom susține Ucraina și de acum încolo, cu tot ce putem. Îmi exprim toată admirația pentru sacrificiul poporului ucrainean care, în ciuda acestor nenorociri, își continuă lupta pentru libertate - luptând în egală măsură și pentru dreptul nostru de a face parte din lumea liberă”, a mai spus aceasta.

Gavrilița, întâlnire cu premierul ucrainean

Ulterior, prim-ministrul moldovean a mers la Kiev, unde a avut o întrevedere cu omologul său ucrainean. Natalia Gavrilița și Denis Șmigal au vorbit despre criza energetică cu care confruntă atât Republica Moldova, cât și Ucraina, dar și despre propaganda rusească.

,,Vom spori și aprofunda cooperarea noastră în lupta cu propaganda rusească”, a declarat premierul de la Kiev.

Șefii executivelor au menționat necesitatea extinderii comerțului transfrontalier, dar și continuarea proiectelor comune de conectivitate a transportului. De asemenea, au vorbit despre lansarea liniei de cale ferată Basarabeasca-Berezino și a rutei feroviare de pasageri Kiev-Chișinău. Ambele vor contribui la stimularea relațiilor comercial-economice și vor facilita deplasarea în siguranță a cetățenilor din cele două țări.

„Credem că proiectele comune de infrastructură vor impulsiona comerțul bilateral și vor favoriza exportul produselor noastre către piețele UE. Astfel, va fi creat un mecanism durabil pentru asigurarea securității alimentare atât în Republica Moldova și Ucraina, cât și la nivel regional”, a conchis Natalia Gavrilița.

Acord în domeniul educației

Cei doi oficiali au semnat un acord privind cooperarea în domeniul învățământului superior, pe un termen de 5 ani.

,,Documentul prevede acordarea anuală, pe bază de reciprocitate, a burselor gratuite de licență, masterat și doctorat, organizarea instruirilor, seminarelor, stagiilor de practică și de perfecționare pentru studenții și cadrele didactice din Republica Moldova și Ucraina. De asemenea, părțile au agreat cooperarea în domeniul învățământului superior prin elaborarea de proiecte comune în cadrul programelor Uniunii Europene, Consiliului Europei, Organizației Națiunilor Unite, UNESCO și altor organizații internaționale”, se arată într-un comunicat de presă emis de Guvernul de la Chișinău.