Parlamentul de la Chișinău a fost iluminat în culorile drapelului ucrainean în seara zilei de luni, zi în care se împlinesc trei ani de la declanșarea războiului Rusiei contra Ucrainei, acțiunea fiind un semn al solidarității și susținerii poporului ucrainean.

În aceeași seară, parlamentari, angajați ai Parlamentului, precum și mai mulți copii au aprins lumânări pe care le-au aranjat în forma cifrelor 1096, adică numărul de zile de la începutul agresiunii ruse contra Ucrainei.

De asemenea, participanții la eveniment au păstrat un minut de reculegere în memoria victimelor războiului.

Iar președintele Legislativului, Igor Grosu, a condamnat războiul din Ucraina, subliniind că este nedrept.

„De trei ani, zi de zi, Ucraina luptă cu vitejie, demnitate pentru democrație, libertate, suveranitate și pace. De trei ani, ucrainenii mor, fiind uciși de ruși, pentru că nu vor să-și cedeze țara și pentru că sunt patrioți. Suntem martorii unui război nedrept, martorii a trei ani de invazie ilegală, imorală, am tot dreptul să spun criminală a Rusiei și asta pentru că un individ cu ambiții de putere nemăsurate vrea să instaureze în Ucraina «ruskyi mir» și să refacă un imperiu. Moldova va fi alături de Ucraina cât timp va fi nevoie. Glorie tuturor eroilor căzuți pentru apărarea democrației, libertăților și valorilor occidentale comune, de care noi cu toții ne bucurăm”, a subliniat Igor Grosu.

Tot în data de 24 februarie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate pentru Kiev, subliniind angajamentul ferm al Chișinăului pentru pace, libertate și securitate, precum și faptul că liniștea cetățenilor țării sale depinde de curajul Ucrainei, dar și de hotărârea acestora.

Mesajul Maiei Sandu

„Trei ani de război. Trei ani de durere și sacrificii. Trei ani de luptă pentru viață. Trei ani în care Rusia încearcă să distrugă Ucraina. Dar Ucraina rezistă. Iar Moldova este alături, de partea binelui, de partea păcii și libertății”, a afirmat Maia Sandu.

În această zi, președinta Maia Sandu a vorbit despre impactul războiului asupra Chișinăului, amintind despre dronele sau fragmentele de rachete căzute pe teritoriul țării sale în timpul atacurilor armatei ruse asupra Ucrainei.

,,Ecourile acestui război răsună și la noi. Am văzut drone și fragmente de rachete căzute lângă satele noastre. Am simțit neliniștea nopților tulburate de bombardamente, dar Moldova a demonstrat că este puternică. În fața fricii am rămas uniți, în fața nesiguranței am ales solidaritatea, am deschis ușa celor care fug din calea războiului, am împărțit din puținul pe care-l aveam fără ezitare. Astăzi știm că liniștea noastră depinde de curajul Ucrainei, dar și de hotărârea noastră. Trebuie să ne protejăm pacea și libertatea de cei care vor să ne vadă slabi și divizați, de cei care ne șantajează cu întuneric și frig sau încearcă să ne cumpere voturile cu bani murdari”, a detaliat lidera Chișinău, accentuând necesitatea de a apăra democrația și stabilitatea Republicii Moldova.

,,Acest război a schimbat multe lucruri, dar ceea ce nu a schimbat este dorința noastră de a trăi în siguranță într-o țară care să poată privi înainte cu încredere. Moldova a ales calea dreaptă a libertății, solidarității și păcii și așa vom merge mai departe, construind un viitor sigur și prosper pentru toți cetățenii noștri în marea familie europeană”, așa Maia Sandu și-a încheiat mesajul video în contextul împlinirii a trei ani de la începutul războiului.

De la începutul războiului, Republica Moldova a primit cel mai mare număr de refugiați ucraineni pe cap de locuitor din Europa, cetățenii ucraineni primind în țara vecină asistență socială, medicală, educațională, precum și șansa să se angajeze.