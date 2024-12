Multiplu protest în capitala Rep. Moldova. Sinopticienii, profesorii, fermierii și sindicaliștii au ieșit în stradă

Sinopticienii, profesorii, fermierii și sindicaliștii protestează în fața Parlamentului moldovean, primele două categorii solicitând salarii mai mari. Agricultorii sunt nemulțumiți de situația din agricultură, iar sindicaliștii au mai multe revendicări, inclusiv creșterea salariului minim.

Angajații Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) din Republica Moldova au solicitat salarii mai mari, subliniind că lefurile actuale ,,sunt insuficiente pentru a acoperi nevoile de bază”.

,,Prețurile cresc, iar noi rămânem la limita supraviețuirii. Creșterile promise sunt doar pe hârtie, iar viitorul nostru este incert. Vrem salarii decente! Vrem recunoaștere pentru munca noastră esențială! Vrem respect pentru munca noastră vitală!”, au afirmat reprezentanții SHS.

Cererile învățătorilor

Nemulțumiți sunt și profesorii, care susțin că salariile vor crește anul viitor cu până la 15%, dar nu pentru toți, pentru că majorările vor rezulta din creșterea sporurilor pentru gradele didactice și manageriale.

,, Estimate în cifre, salariile pentru pedagogii fără grad didactic se vor mări cu până la 758 de lei, valoarea de Referință fiind majorată cu 9%. Pentru cadrele didactice cu grad didactic II majorarea va fi până la 1568 de lei, pentru cei cu grad didactic I – 1975 de lei, iar pentru grad didactic superior – cu până la 2016 lei. Evident, de o creștere salarială mai consistentă se vor bucura profesorii cu grad didactic superior. Salariile lor, cuprinse în prezent între 12 570 și 14 824 de lei, se vor majora de la 14 250 până la 16 840 de lei, creșterea fiind de 13,4-13,6%. Și acum, despre partea goală a paharului. Cu regret, angajații din Învățământul Superior, Cercetare nu vor beneficia de astfel de creșterile salariale”, au accentuat membrii Federației Sindicale a Educației și Științei.

Solicitările sindicaliștilor

Membrii Confederației Naționale a Sindicatelor au avut mai multe revendicări, printre care majorarea salariului minim până la 6.000 de lei moldovenești, adică circa 1.550 de lei românești, începând cu anul viitor.

,,1. Stabilirea salariului minim pe țară în mărime de 6000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2025 și utilizarea acestuia la planificarea cheltuielilor bugetului de stat pentru anul 2025;

2. Majorarea cu 35% a valorilor de referință de bază (cultura, asistența socială, funcționarii publici din cadrul autorităților publice locale, etc) și a celei utilizate la calcularea salariilor personalului didactic, ştiinţifico-didactic, științific, personalului din grupul ocupațional „Ordine publică și securitate a statului” etc;

3. Alocarea a 50 de mil. de lei destinate asigurării dreptului la tratament balneosanatorial a persoanelor asigurate”, au menționat sindicaliștii.

Nemulțumirile agricultorilor

Iar fermierii cer aprobarea urgentă a proiectului legii secetei, prelungirea licențierii importului cerealelor și oleaginoaselor, precum și achitarea datoriilor la subvenții pentru anul trecut.

Aprobarea urgentă a proiectului legii secetei, în redacția deputatului PAS Alexandru Trubcă.

Prelungirea licențierii importului cerealelor și oleaginoaselor până pe 31 decembrie 2025.

Achitarea datoriilor la subvenții pentru 2023.

Restituirea accizelor fermierilor pentru 2024.

Elaborarea unui mecanism de garanții de creditare și refinanțare pentru noul an agricol 2025”, au subliniat membrii Asociației Forța Fermierilor.

Agricultorii au ieșit și miercuri în stradă, protestând în fața Guvernului. Ei s-au îmbrâncit cu polițiștii după ce nu au fost lăsați să intre în sediul Executivului.

Reprezentanții Guvernului de la Chișinău nu au reacționat, deocamdată, în cazul acestor manifestații, care au loc în fața Parlamentului, în timp ce aleșii sunt întruniți în ședință.

Ce spune președinta țării

Întrebată despre revendicările manifestanților, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că solicitările acestora sunt de înțeles, subliniind că țara sa se confruntă cu probleme economice în contextul războiului de graniță.

„Este de înțeles această solicitare. Am vorbit mai devreme despre situația economică. Înainte de război, am avut o creștere de 13%, în primul an de război o descreștere de 5%, iar acum suntem practic pe 0. Aceste argumente nu țin locul banilor pe care oamenii vor să-i primească. Știu că Guvernul a făcut tot ce a putut pentru a putea oferi niște creșteri. E clar că ele nu sunt suficiente”, a spus lidera de la Chișinău.