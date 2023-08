Ministrul Apărării de la Chișinău: În cazul celui mai negru scenariu, colegii din România vor fi primii care ne vor fi alături

România a fost, este și va fi alături de R. Moldova în cele mai grele scenarii, potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Iar ajutorul oferit de București a scos până acum țara din situații critice, precum riscul să rămână în beznă.

,,Am văzut asta și când eram în pericol să rămânem fără curent fără gaz, când eram supuși presiunilor din partea Rusiei, primii care ne-au sărit în ajutor a fost România. În cazul celui mai negru scenariu pentru noi, colegii din România vor fi primii care ne vor fi alături”, a declarat Anatolie Nosatîi în cadrul emisiunii ,,Dialog Deschis” realizată de jurnaliștii site-ului deschide.md.

Între timp, autoritățile române oferă asistență în diverse domenii, inclusiv militar, mai afirmă Anatolie Nosatîi.

,,Cooperarea cu colegii din România este una frumoasă și se axează nu doar pe asistența cu echipamente. Partea română a fost, este și va fi principalul susținător al reformelor din R. Moldova, inclusiv în domeniul militar. Asistența este, în primul rând, resimțită prin suportul necondiționat în cadrul instituțiilor internaționale, precum UE, NATO și ONU, unde partea română este principalul avocat al reformelor ce se desfășoară. Pe parcursul anilor, am avut asistență sporită în domeniul învățământului militar și, în baza acordului semnat de mine acum un an, numărul de locuri alocate în isntituțiile de învățământ superior au crescut foarte mult, anul trecut am avut 99 de acțiuni de învățământ și de instruire, anul acesta avem 158 care s-au efectuat sau sunt acum în derulare, iar pâna la sfârșitul anului sperăm că numărul va fi mai mare”, a mai afirmat ministrul moldovean.

Bucureștiul contribuie și la modernizarea Armatei Republicii Moldova.

,,Armata română a trecut printr-o reformă complexă de reorganizare, fapt care ne ajută și pe noi să îndeplinim dezideratul nostru de modernizare a Armatei Naționale. Acest lucru e foarte important pentru noi, începând de la documentele de conducere, documentele de politici, regulamentele militare, cu atât mai mult cu cât sunt în limba română, ceea ce ne ajută mult să nu pierdem timpul pentru a le traduce” a conchis ministrul Nosatîi.

Recent, R.Moldova a primit un lot de echipamente individuale de protecție, între care căști, veste antiglonț și vehicule de teren din partea României. Acesta a fost recepționat în cadrul unui eveniment desfășurat la Chișinău, la care a participat și ministrul Apărării de la București, Angel Tîlvar.

Ministrul Apărării de la București, Angel Tîlvăr, a reiterat că România va continua să contribuie la modernizarea Armatei Naționale a țării vecine.

„Suntem gata să oferim asistență de specialitate și sprijin Armatei Naționale a Republicii Moldova în multiple domenii. Recenta donație de echipamente individuale de protecție balistică și autoturisme de teren reprezintă un exemplu concret al preocupărilor noastre de a contribui la asigurarea resurselor necesare dotării militarilor Armatei Naționale. Aceste donații fac parte dintr-un efort continuu al României, prin Ministerul Apărării Naționale de sprijinire a Republicii Moldova, în domeniul înzestrării armatei cu echipamente moderne”, a menționat Angel Tîlvăr.

Angel Tâlvăr s-a aflat în data de 7 august într-o vizită oficială în Republica Moldova, primind invitația de la Anatolie Nosatîi.

În cadrul întrevederii, cei doi au discutat despre situația de securitate regională, dar și aspecte legate de relațiile de cooperare bilaterală în domeniul apărării.