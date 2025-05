George Simion, interviu pentru presa italiană: „Am primit un mesaj de la Departamentul de Securitate Internă al SUA”

George Simion, a declarat faptul că a primit un mesaj de felicitare de la Departamentul de Securitate Internă al SUA într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera.

În interviul acordat publicației Corriere della Sera, Simion a fost întrebat ce poziție are față de planul UE de reînarmare.

„Voi vota împotriva reînarmării UE, deoarece avem NATO pentru scopuri militare și nu este nevoie să creăm o nouă formă de alianță militară.

În opinia mea, președintele Trump a făcut apel la toate țările europene să fie parteneri serioși în cadrul NATO. Multe dintre cele 42 de țări nu contribuie în mod adecvat. NATO este vitală pentru România, pentru Polonia, pentru statele baltice din cauza Rusiei”, a declarat Simion.

De asemenea, corespondentul publicației a adus în discuție faptul că, deși liderul AUR dorește o aliniere cu Italia, există diferențe în ce privește războiul din Ucraina.

„Vom fi pe aceeași poziție doar dacă ucrainenii respectă drepturile minorităților, pentru că avem acolo o jumătate de milion de români și nu le sunt respectate drepturile în biserică și în școală: vom încerca să impunem acest lucru părții ucrainene.

Dar suntem pe aceeași lungime de undă în condamnarea războiului rusesc de agresiune împotriva Ucrainei. Susținem un NATO puternic și susținem o alianță puternică cu administrația Trump”, mai declară liderul AUR.

Simion: „Rusia este un pericol”

Întrebat despre Rusia, Simion a răspuns că reprezintă un pericol, însă, potrivit acestuia, un pericol mai mare îl reprezintă „două blocuri geopolitice separate”, adică UE și SUA.

„Da, Rusia este un pericol. Dar cel mai mare pericol este să avem două blocuri geopolitice separate, să avem UE și SUA ca adversari.

Obiectivul nostru în ECR (grupul europarlamentar al Conservatorilor și Reformiștilor din care face parte și Fratelli d'Italia, n.r.) și ca președinte al României (dacă va fi confirmat la vot, n.r.) este să păstrăm lumea liberă unită, să menținem relațiile transatlantice, exact așa cum susține Giorgia Meloni”.

Întrebat despre cum intenționează să „facă România măreață din nou”, acesta a vorbit despre reindustrializarea țării.

„Investind și concentrându-ne pe economia noastră, pentru că suntem în pragul colapsului. Trebuie să reducem taxele. Trebuie să reducem birocrația. Avem nevoie de o reformă a statului. Trebuie să reducem numărul de municipii, de exemplu.

Avem 1.300 de primării și primari în România. Și avem un plan de a le reduce cu două treimi. Un alt lucru important este să reindustrializăm țara, să începem să producem mai mult aici.

Avem o mulțime de minerale. Avem petrol și gaze naturale în Marea Neagră. Avem aur, cupru, sare. Avem toate elementele din tabelul periodic al lui Mendeleev. Avem pământuri rare, care sunt acum un subiect foarte popular. Prin urmare, trebuie să creăm locuri de muncă bine plătite prin exploatarea acestei bogății”, a afirmat Simion.

Simion: „Giorgia Meloni m-a felicitat și ea, pe WhatsApp”

De asemenea, jurnalista a adus în discuție și faptul că Matteo Salvini, cel care l-a susținut și pe Călin Georgescu, l-a felicitat pe X, deși voturile încă se numărau.

„Giorgia Meloni m-a felicitat și ea, pe WhatsApp. Mă consult adesea cu ea cu privire la strategiile noastre politice la nivel ECR”, afirmă liderul AUR.

Nu în ultimul rând, acesta aduce în discuție faptul că a primit mesaj de la Departamentul de Securitate Internă al SUA după victoria din primul tur.

„Am primit un mesaj de la Departamentul de Securitate Internă al SUA. Nu am relații cu Moscova și nu vreau să le am pentru că îi consider criminali”, declară acesta.