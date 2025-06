Compozitorul Eugen Doga, înmormântat la Chișinău. ,,Maestrul a intrat în tăcere. Dar muzica lui va răsuna peste vremuri”

Republica Moldova și-a luat rămas-bun joi, 5 iunie, de la marele compozitor Eugen Doga. Acesta a fost înmormântat la Cimitirul Central din Chișinău, fiind condus pe ultimul drum de rude, colegi de scenă, oficiali și simpli admiratori ai creației sale muzicale.

Dimineață, la biserica Sfânta Teodora de la Sihla din centrul Chișinăului, unde a fost depus corpul neînsuflețit al lui Eugen Doga, a avut loc o slujbă religioasă. La ora 10:00, sicriul a fost adus la Palatul Național Nicolae Sulac, unde au fost organizate ceremonia de comemorare a compozitorului și mitingul de doliu.

Paula Seling, prezentă la înmormântare

Artista Paula Seling, care a colaborat cu Eugen Doga timp de peste zece ani, s-a numărat printre cei care l-au petrecut pe ultimul drum pe compozitorul basarabean.

,,Maestre, dumneavoastră, ați fost un arc între lumi, între sunet și tăcere, între clipe și veșnicie. Din notele pe care le-ați așternut, vor înflori în veci, visuri ce nu cunosc granițe, vor respira iubiri ce îmblânzesc timpul. Pentru mine muzica maestrului Eugen Doga a însemnat mereu unul dintre cele mai mari și cele de preț daruri ale vieții pentru că dincolo de frumusețea armoniilor, de tehnica creațiilor sale, am simțit acea lumină, acea iubire, acea puritate rar întâlnită. Cu fiecare moment în care am avut onoarea să-i cânt creațiile, am făcut o reverență în fața geniului său. O încercare sinceră de a da prin glasul meu un pic din farmecul inegalabil al acestor capodopere. Ce bucurie era pentru mine să-l văd pe maestrul în public, ascultând cu acel zâmbet cald și blând și cu ochii strălucind a emoție. Să simți că i-ai adus bucurie unui geniu al creației universale este cea mai mare răsplată pe care o poate primi un interpret”, a afirmat interpreta.

Prezent la funeralii, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a subliniat că „maestrul a intrat în tăcere, dar muzica lui va răsuna peste vremuri.”

,,Zilele acestea, după ce am aflat despre decesul lui Eugen Doga, am ascultat și am citit oamenii vorbind despre el. Din Moldova, de peste hotare, din muzică, din educație, din teatru, din toate domeniile, de la cei vârstnici, dar și de la copii. Eugen Doga ne-a unit pe toți în această sală și peste tot. Cei care l-au cunoscut îndeaproape îl vor ține minte ca pe un suflet cald, iubitor de viață, foarte muncitor. Cei care l-au cunoscut doar prin muzica sa îl vor aplauda mereu pentru geniul imens. Eugen Doga a dus Moldova în toată lumea, ne-a așezat în patrimoniul cultural mondial și ne-a făcut mândri că țara noastră mică a dat întregii lumi un Om planetar, un Titan”, a adăugat Dorin Recean.

Șeful Cabinetului de miniștri a mai afirmat că Eugen Doga a adus faima țării sale în întreaga lume.

,,Eugen Doga a lăsat în urmă multă frumusețe. A fost decorat, aplaudat, studiat ca reper, i s-au tradus melodiile în sute de limbi – dar a rămas mereu același om senin, modest și iubitor de artă. Îi mulțumim pentru fiecare din cele peste 200 de lucrări pentru film și teatru, zecile de piese simfonice, romanțe și valsuri. Îi mulțumim pentru valsul său din „Gingașa și tandra mea fiară”, considerat de UNESCO una dintre cele patru capodopere muzicale ale secolului al XX-lea. Îi mulțumim că muzica sa a răsunat la deschiderea Jocurilor Olimpice din 1980, 2014 și 2022 și a dus Moldova pe scenele mondiale. Îi mulțumim pentru muzica din „Lăutarii”, „Șatra”, „Păsările tinereții noastre”, „Guguță”, „Maria Mirabela”. Ce bine că a trăit Eugen Doga și că muzica lui va continuă să trăiască alături de noi”, a conchis demnitarul moldovean.

Printre cei care și-au luat rămas-bun de la marele compozitor s-au numărat și mai mulți aleși ai poporului.

„Astăzi corzile inimilor noastre vibrează de durerea acestei despărțiri. A răsunat ultimul acord din partitura vieții a celui care a fost Omul Eugen Doga, dar rămâne pentru veșnicie gingașa și tandra lui Muzică. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în lumina și în armoniile celeste”, se arată într-un mesaj făcut public de Parlamentul de la Chișinău.

În jurul orei 13:00, cortegiul funerar s-a deplasat către Cimitirul Central, unde compozitorul Eugen Doga își va dormi somnul de veci.

Funeralii fără Maia Sandu

De la înmormântare a lipsit președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar reprezentanții Administrației Prezidențiale au declarat că aceasta se află într-o vizită privată fără a oferi alte detalii.

,,Doamna Maia Sandu și-a exprimat public regretul profund în legătură cu decesul maestrului Eugen Doga și a transmis personal condoleanțe familiei îndoliate. Plecarea maestrului reprezintă o pierdere imensă pentru întreaga țară și pentru lumea culturală contemporană”, a precizat Igor Zaharov, purtător de cuvânt al Maiei Sandu.

Zi de doliu național

În semn de omagiu adus lui Eugen Doga, lidera de la Chișinău a decretat ziua de 5 iunie ca zi de doliu național.

Pe 3 iunie, marele compozitor moldovean Eugen Doga, cunoscut în întreaga lume pentru celebrul vals din filmul „Gingașa și tandra mea fiară”, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, vestea îndoliind întreaga țară.

Eugen Doga s-a născut în data de 1 martie 1937 în satul Mocra din stânga Nistrului.

De-a lungul vieții, a compus peste 200 de lucrări pentru film și teatru, zeci de piese simfonice, romanțe, lieduri și valsuri nemuritoare. Iar valsul său, compus pentru filmul „Gingașa și tandra mea fiară”, regizat de Emil Loteanu, este considerat de UNESCO una dintre cele patru capodopere muzicale ale secolului XX.