Care este cauza morții tinerei decedate într-un salon de înfrumusețare din Chişinău. Rezultatul expertizei medico-legale

Decesul tinerei într-un salon de înfrumusețare din Chișinău a survenit din cauza unei embolii, adică o astupare bruscă a unui vas sangvin sau limfatic, conform rezultatului expertizei medico-legale, acesta fiind făcut public de autorități la aproape o lună de la acest caz tragic.

,,Expertiza medico-legală a fost finalizată. Cauza decesului este o embolie”, a afirmat Daniella Misail-Nichitin, ministrul moldovean al Afacerilor Interne.

Cauza penală privind decesul tinerii este anchetată de reprezentanții Procuraturii Generale (PG), a mai precizat Daniella Misail-Nichitin.

,,Organul de urmărire penală a întreprins toate acțiunile care au fost solicitate din partea Procuraturii, după cum cunoașteți, sunt două persoane sub învinuire”, a adăugat demnitarul de la Chișinău.

Mai exact, în acest moment, au statutul de învinuit Ecaterina Maniuc, medicul care ar fi administrat anestezia femeii de afaceri decedate în timpul unei procedurilor estetice, precum și proprietara salonului de înfrumusețare în care a avut loc nenorocirea, o tânără din Ucraina, care ar fi realizat procedurile estetice victimei, mai precis injectări în fese sau față și care a reușit să fugă la scurt timp după tragedie.

Întrebat dacă a fost stabilit locul aflării proprietarei salonului de înfrumusețare, ministrul moldovean al Afacerilor Interne a menționat că: ,,În acest moment, nu se cunoaște locul aflării. Din informațiile pe care le avem, proprietara salonului, fiind de cetățenie ucraineană a părăsit teritoriul Republicii Moldova în aceeași zi, traversând prin punctul de frontieră Palanca-Maiaki-Udobnoe”.

O persoană arestată

În data de 10 februarie, învinuita Ecaterina Maniuc a fost arestată pentru 30 de zile, ea fiind singura persoană încătușată în acest caz. Aceasta neagă acuzațiile, subliniind că nu a administrat anestezie generală.

Ecaterina Maniuc a fost reținută în data de 7 februarie în Chișinău, fiind învinuită ,,de comiterea infracțiunii prevăzute de art.214 al.(2)din Codul penal "Practicarea ilegală a medicinei sau a activităţii farmaceutice, fapt care a cauzat din imprudență decesul victimei”, conform reprezentanților PG.

Pentru aceasta infracțiune, ea riscă să fie privată de libertate pe un termen de până la trei ani.

Mărturiile soțului victimei

Victima, o femeie de afaceri de 35 de ani, a murit în data de 30 ianuarie după procedurile efectuate în salonul de înfrumusețare din Chișinău, iar soțul său, Roman Babuțchi, a făcut ulterior dezvăluiri tulburătoare legate de tragicul incident.

Bărbatul a relatat că, în momentul în care a ajuns la locul nenorocirii, anestezista și persoana care administrează salonul „erau în șoc, murdare de sânge. Mi-au spus că Liubei i s-a oprit inima, iar în tot acest timp ele au încercat să o resusciteze. Am plecat la spital. Acolo medicii m-au întrebat ce i s-a injectat soției mele. Nu știam ce să-i răspund. (...). M-am întors la salon, (...) am întrebat ce i-au administrat. Mi-a răspuns (...). Le-am transmis medicilor, dar am înțeles că nu mai contează Liuba a decedat”.

El a povestit că a chemat poliția, iar atunci, anestezista s-ar fi urcat în mașină și ar fi încercat să plece, însă a reținut-o până la sosirea oamenilor legii.

Roman Babuțchi a mai spus că la sosirea anchetatorilor, cele două femei, adică anestezista și administratoarea erau în salon și au spus „că trebuie să vină ofițerii de investigație, care erau la spital. Am mers acolo să-i grăbesc ()... Când am revenit la salon, totul era deja curat. Am găsit doar câteva pete de sânge, care nu au fost șterse (...). Cred că Liuba a murit cu mult înainte de a fi chemată ambulanța. Anestezista și și angajații salonului s-au speriat și au încercat să ascundă crima. Nu mi-a mai rămas nimic, nu am ce pierde, vreau să se facă dreptate”, a concluzionat Roman Babuțchi.