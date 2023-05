Un obiect misterios cu miros înțepător a căzut din cer peste mașina unui bărbat. Nimeni nu-și poate da seama ce este

Un obiect neidentificat căzut din cer a lovit o mașină. Obiectul de formă cilindrică părea a fi foarte fierbinte și din el se scurgea un lichid negru. Obiectul a lovit acoperișul mașinii, care era parcat în garajul unei reședințe din Santos, pe coasta statului São Paulo, declanșându-i alarma.

Mașina aparține unui bancher, Marcel de Camargo, care spune că obiectul ce a căzut pe mașina lui era atât de fierbinte, încât nu a putut ține mâna pe el.

Într-un interviu acordat pentru g1, Marcel a declarat că se afla la domiciliu, când a auzit un zgomot asemănător unei explozii. „Mâncam cu soția mea în casă și am auzit o bubuitură foarte puternică. După aceea, s-a declanșat alarma mașinii”, a spus el.

Marcel mai explică faptul că, inițial, a crezut că este vorba de un jaf, dar când a verificat strada și garajul, nu a văzut pe nimeni suspect. Cum nu se vedea nicio mișcare afară, a început să caute care ar fi fost motivul zgomotulului. Voia să înțeleagă ce se întâmplase cu câteva minute înainte.

Ar putea fi deșeu spațial

„Când m-am uitat în garaj am văzut că acoperișul mașinii mele era lovit și puțin adâncit. M-am gândit că cineva ar fi putut arunca ceva peste bord, dar am ajuns să observ desenul unui cerc marcat și, în același moment, am ajuns la concluzia că piesa trebuie să fi căzut din cer”, spune el.

De asemenea, potrivit bancherului, metalul era jos pe podea, încă extrem de fierbinte. „Nu puteai să-l atingi cu mâna. Mă bucur că nu a lovit pe nimeni la cap, pentru că ar fi putut fi fatal. Dar asta nu s-a întâmplat și suntem bine”, spune el.

Bancherul a mai explicat că a doua zi, soția sa a mers să vadă obiectul și a observat că metalul mirosea destul de puternic. „Vârful era lovit, din care ieșea un ulei negru. În plus, avea un miros de ou stricat”, a spus ea.

Bancherul mai spune că a vorbit cu prieteni care lucrează în domeniul ingineriei pentru a încerca să afle ce ar putea fi metalul. „Nimeni nu mi-a putut explica, așa că încerc să văd cum voi rezolva avaria și la cine să apelez”, conchide el.

Forțelor Aeriene braziliene (FAB) nu au dat curs încă cererii de a expune un punct de vedere. Cu toat acestea, se crede că ar putea fi vorba despre deșeu spațial.